VIDEO F1, GP Singapore 2023: highlights e sintesi prove libere. La Ferrari stupisce: 1Â° Sainz, 2Â° Leclerc

Si conclude in maniera brillante il venerdì di Marina Bay per la Ferrari, che piazza un sorprendente uno-due al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Carlos Sainz ha timbrato la miglior prestazione odierna in 1’32″120 subito davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, distante soli 18 millesimi.

Dietro alle Rosse troviamo la Mercedes di un ottimo George Russell 3° a 235 millesimi dalla vetta e l’Aston Martin di un ambizioso Fernando Alonso 4° a tre decimi e mezzo dal leader. Quinta piazza per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, mentre Lando Norris si è inserito al 6° posto precedendo a sorpresa le deludenti Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen.

Riscontri abbastanza indicativi sul giro secco in vista delle qualifiche, mentre la simulazione di passo gara ha fornito un quadro più confuso e meno favorevole alla Scuderia di Maranello a livello di gestione delle gomme posteriori. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della prima giornata di prove libere del GP di Singapore 2023:

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GP SINGAPORE 2023





Foto: Lapresse