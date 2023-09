F1, Charles Leclerc: “Mi Ã¨ mancato poco per la pole position, domani sarÃ  dura fisicamente”

67 millesimi a Monza, 79 a Marina Bay. Charles Leclerc perde ancora il confronto diretto con Carlos Sainz in qualifica per meno di un decimo e non lascia sul piatto solo la pole position (conquistata in entrambi i casi dal compagno di squadra spagnolo), infatti deve accontentarsi della terza posizione cedendo la prima fila alla Mercedes di George Russell per il Gran Premio di Singapore 2023.

“E’ estremamente difficile come ovunque, qui probabilmente di più, con il surriscaldamento delle gomme nel corso giro. È sempre un equilibrio tra il primo e l’ultimo settore. Tutto era molto ravvicinato, anche oggi la Mercedes è stata davvero forte“, le prime dichiarazioni rilasciate dal monegasco della Ferrari dopo le prove ufficiali ai microfoni della F1.

“Sfortunatamente mi è mancato solo un po’ per guadagnare un paio di posizioni. Carlos ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo il primo-terzo posto in griglia per domani“, prosegue Charles a proposito del notevole risultato di squadra della Scuderia di Maranello in vista del Gran Premio.

Sulle possibili ambizioni per domani e sulle performance della Rossa a Singapore: “La sfida fisica sarà sicuramente impegnativa. Finora abbiamo avuto un’ottima prestazione. Non ci aspettavamo di essere così competitivi su una pista come questa. Questo è un buon segnale per il futuro“.

Foto: Lapresse