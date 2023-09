F1, Ferrari: Ã¨ tutto vero! Sainz in pole a Singapore, 3Â° Leclerc, Verstappen e Perez eliminati in Q2!

L’illusione delle prove libere questa volta si trasforma in realtà per la Ferrari a Marina Bay, con la splendida pole position di un Carlos Sainz in stato di grazia nelle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Seconda partenza al palo consecutiva dopo Monza (la quinta complessiva in carriera) per lo spagnolo della Rossa, che ha avuto la meglio in Q3 di 72 millesimi sulla Mercedes di un fantastico George Russell e di 79 millesimi sull’altra SF-23 di Charles Leclerc.

Completa la seconda fila in griglia la McLaren di Lando Norris, quarto a meno di tre decimi dalla vetta, davanti alla Mercedes di un deludente Lewis Hamilton e alla Haas di un redivivo Kevin Magnussen. Solo 7° Fernando Alonso con l’Aston Martin, ma a fare notizia è la clamorosa doppia eliminazione in Q2 della Red Bull con Max Verstappen 11° e a rischio penalità per tre episodi di impeding.

In Q1 c’è grandissimo equilibrio nel primo run tra i candidati alla pole position (Red Bull, Ferrari, Mercedes, Norris e Alonso), con dieci piloti racchiusi in meno di quattro decimi. L’evoluzione della pista è impressionante e tutti sono costretti ad effettuare un secondo tentativo con gomme soft nuove, ma Stroll va a sbattere violentemente contro le barriere all’ultima curva mettendo fine alla sessione. Oltre al canadese dell’Aston Martin (20°), non superano il taglio anche le Alfa Romeo di Bottas (16°) e Zhou (19°), la McLaren di Piastri (17°) e la Williams di Sargeant (18°).

In Q2 si decide tutto nuovamente all’ultimo tentativo con gomme nuove per l’evoluzione della pista. Epilogo clamoroso con entrambe le Red Bull escluse dalla top10 in griglia (non succedeva dal GP di Russia 2018): Verstappen viene beffato per soli 7 millesimi dal sorprendente rookie Lawson, mentre Perez va in testacoda in curva 2 ed è addirittura 13°. Fuori anche l’Alpine di Gasly (12°), la Williams di Albon (14°) e l’AlphaTauri di Tsunoda (15°).

In Q3 i piloti Ferrari sono gli unici ad aver risparmiato un treno di gomme soft nuove per il primo time-attack, facendo quindi la differenza rispetto agli avversari diretti. Sainz si prende la pole provvisoria in 1’31″170 con due decimi e mezzo di margine su Leclerc e oltre tre decimi su Norris, mentre le Mercedes pagano sei e sette decimi. All’ultimo giro Sainz si migliora ulteriormente in 1’30″984 e strappa la pole position per 72 millesimi su Russell e 79 su Leclerc. A seguire Norris, Hamilton, Magnussen e Alonso 7°.

RISULTATI QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:30.984 6

2 George RUSSELL Mercedes+0.072 6

3 Charles LECLERC Ferrari+0.079 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.286 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.501 6

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.591 6

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.631 6

8 Esteban OCON Alpine+0.689 6

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.824 6

10 Liam LAWSON AlphaTauri+1.284 7

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 4

12 Pierre GASLY Alpine- – 4

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 4

14 Alexander ALBON Williams- – 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

17 Oscar PIASTRI McLaren- – 2

18 Logan SARGEANT Williams- – 3

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – 2

Foto: Lapresse