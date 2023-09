LIVE F1, GP Singapore 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari prova ad impensierire la Red Bull

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande curiosità per capire se la Ferrari sarà in grado di confermare il clamoroso exploit di ieri anche nel momento clou del fine settimana.

La Scuderia di Maranello ha infatti dettato legge sul giro secco nelle libere del venerdì ed è la candidata principale alla pole position con Charles Leclerc e Carlos Sainz, pur non sottovalutando l’incognita di una Red Bull in affanno sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay ma sempre in grado di svoltare il weekend trovando il compromesso ideale a livello di set-up.

Il maltempo non dovrebbe condizionare FP3 e qualifiche, in base alle ultime proiezioni, mentre c’è qualche dubbio in più sulla gara della domenica. Obiettivo seconda fila alla portata anche per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, per l’Aston Martin di un agguerrito Fernando Alonso e per la McLaren aggiornata di Lando Norris.

Si comincia alle ore 11.30 italiane con il semaforo verde dell’ultimo turno di prove libere a Singapore, mentre le qualifiche scatteranno alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse