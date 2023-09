F1, Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a tutti nella FP2 a Singapore, 8Â° Max Verstappen

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Marina Bay i piloti e le squadre hanno lavorato, ricercando la miglior messa a punto possibile su di un tracciato che ha cambiato un po’ pelle rispetto al passato.

Il layout, sempre da elevato carico aerodinamico, prevede quattro curve in meno rispetto al passato. Si è passati da 23 a 19 a seguito alla rimozione di due chicane nel terzo settore. Al loro posto è stato inserito un rettilineo di 397 metri, che porta all’attuale curva 16. Di conseguenza, la configurazione è di 4.940 metri rispetto ai 5.063 della stagione scorsa.

Un venerdì nel segno della Ferrari: uno-due della Rossa, con tutti gli scongiuri del caso. Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo di 1:32.120 a precedere di appena 0.018 il monegasco Charles Leclerc. Si conferma l’iberico in grande feeling con la vettura, ricordando il podio di Monza, ma bene anche il monegasco molto vicino al suo team-mate nella simulazione del time-attack. Qualche problema in più per i ferraristi con benzina a bordo, soprattutto per Leclerc. Alle loro spalle seguono la Mercedes del britannico George Russell a 0.235, l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso a 0.358 e l’altra W14 di Lewis Hamilton a 0.465.

In difficoltà la Red Bull, un po’ come aveva preannunciato ieri in conferenza stampa Max Verstappen. L’olandese, campione del mondo in carica e dominatore assoluto del campionato, ha concluso solo in ottava posizione 0.732, lamentando poca stabilità sulla sua RB19, preceduto anche dalla McLaren del britannico Lando Norris (+0.465) e dal compagno di squadra, Sergio Perez (+0.692). A completare la top-10 sono stati il danese Kevin Magnussen (Haas) a 0.897 e l’Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas 0.985.

CLASSIFICA FP2 GP SINGAPORE F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.120 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.018 5

3 George RUSSELL Mercedes+0.235 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.358 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.465 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.591 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.692 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.732 3

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.897 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.985 4

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.019 4

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.165 3

13 Esteban OCON Alpine+1.241 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.270 3

15 Oscar PIASTRI McLaren+1.341 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.357 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.455 5

18 Pierre GASLY Alpine+1.704 3

19 Logan SARGEANT Williams+2.207 5

20 Alexander ALBON Williams+3.438 1

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPP