F1, Max Verstappen furioso: “Macchina inguidabile, scivolava da tutte le parti”

E’ un sabato nero per la Red Bull. Entrambe le vetture non sono approdate in Q3 nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Molto arrabbiato Max Verstappen, che nel team radio a caldo ha espresso tutto il suo disappunto agli ingegneri: la scuderia austriaca fa fatica da ieri e le difficoltà si sono confermate nella giornata che ha incoronato la Ferrari.

Queste le parole del due volte campione del mondo dopo queste qualifiche particolarmente negative: “Abbiamo cercato di cambiare diverse cose sulla macchina cercando di migliorarla, ma penso che i cambiamenti l’abbiano peggiorata ulteriormente rendendola inguidabile. Non riuscivo a frenare e a sentire la macchina perché continuava a scivolare, è stata una giornata davvero dura“.

Sulle penalità che l’olandese potrebbe affrontare a causa di due impeding: “In pit lane si ferma la gran parte dei piloti. Quando c’è il verde di solito il primo entra in pista, ma vuoi un certo gap soprattutto su un circuito cittadino, per cui gli altri aspettano prima di andare avanti“.

“Io mi sono trovato tante macchine davanti e quindi ho voluto fermarmi e aspettare un po’ per fare un out-lap normale e non dover guidare con lentezza eccessiva in pista. Parlerò con gli steward, ma onestamente dopo le prestazioni che abbiamo avuto oggi una penalità non conta niente“.

Foto: Lapresse