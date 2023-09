LIVE Ciclismo, Team Relay juniores Europei 2023 in DIRETTA: azzurrini a caccia di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta mista a squadre riservata alle categorie juniores valida per i Campionati Europei di ciclismo su strada 2023! La prova a squadre per gli atleti più giovani arriva alla seconda edizione, dopo il successo azzurro al debutto lo scorso anno.

Il format è quello che ormai siamo abituati a vedere nelle competizioni per nazionali più importanti ma rispetto allo scorso anno c’è una novità: i team saranno formati da sei elementi, tre uomini che daranno i via alla gara per poi dare il cambio alle tre donne che completeranno il secondo giro di 19.2 km per chiudere la prova.

L’Italia si presenta con una formazione senza dubbio in grado di lottare per una medaglia, se non per il titolo: Luca Giaimi, Andrea Montagner e Andrea Bessega i tre uomini; Federica Venturelli, Alice Toniolli e Eleonora La Bella le tre donne. Le altre nazionali molto quotate sono Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia.

Il palcoscenico è sempre quello di Emmen, città del Drenthe che ha ospitato anche le prove a cronometro individuali. Si parte alle ore 12.45, con il team azzurro che scatterà per ultimo alle ore 13.05. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova con aggiornamenti in tempo reale, per non farvi perdere neanche un’emozione!

Foto: Eurosport