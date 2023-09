Ciclismo, Europei 2023: gli uomini cadono, le donne rimontano, l’Italia vince l’oro nel Team Relay juniores!

Grandissimo trionfo dell’Italia nella cronostaffetta junior mista agli Europei 2023 di ciclismo su strada. A Drenthe, nei Paesi Bassi, il sestetto azzurro composto da Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andrea Montagner, Eleonora La Bella, Alice Toniolli e Federica Venturelli ha percorso i 38,4 km previsti (19,3 per gli uomini e 19,3 per le donne) da Emmen a Emmen in 48:14.15 e ha chiuso davanti a tutte le avversarie, conquistando così una magnifica medaglia d’oro. Per l’Italia si tratta del secondo titolo continentale consecutivo in questo format, dopo quello ottenuto l’anno scorso in Portogallo (in quel caso si è corso però con due uomini e due donne) al debutto di questa specialità agli Europei.

Quest’oggi è stata decisiva la strepitosa prova delle donne che hanno dovuto rimediare anche ad una caduta avvenuta nella frazione maschile. Nonostante lo stop forzato, i tre azzurri sono riusciti a contenere i danni, passando il testimone con 27” di ritardo dai Paesi Bassi. Da lì è però partita la furiosa rimonta di Venturelli, La Bella e Toniolli.

Le azzurre sono passate al km 27,6 in seconda posizione, con un ritardo di 7” dall’Olanda, e successivamente hanno continuato a spingere a tutta, fino ad arrivare al traguardo con un vantaggio di addirittura 25” sulla Germania (Bell, Kings, Leidert, Grünewald, Kunz, Messemer), seconda (e dunque argento) anche grazie a un’ottima ultima parte di gara, e di 42” sulla Francia (Bisiaux, Boulet, Decomble, Bego, Bredard, Tabu), terza (bronzo).

Delusione invece per i Paesi Bassi, che dopo essere rimasti davanti per gran parte della gara hanno mollato nel finale con le ragazze Bader, Keesman e Kleijn e hanno dunque terminato la prova in quarta posizione a 44” dall’Italia. Quinto invece a 53” il Belgio, che ha preceduto di 2” la Polonia, sesta.

Foto: LaPresse