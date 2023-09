Ciclismo, Stefan KÃ¼ng saluta gli Europei: fratture e commozione cerebrale per lo svizzero

Titoli di coda sugli Europei di Drenthe 2023 per Stefan Küng. Il corridore svizzero, caduto violentemente nel finale della cronometro individuale elite, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per le conseguenze dell’incidente citato.

Il rossocrociato aveva impressionato tutti per come avesse concluso la crono, pieno di sangue e con il casco distrutto, alimentando forti dubbi sulla continuazione del suo sforzo in chiave sicurezza. Gli esami a cui è stato sottoposto in ospedale hanno diagnosticato una commozione cerebrale e anche alcune fratture.

Come riportato dagli organi di informazione ufficiale, l’alfiere della Groupama – FDJ non dovrà sottoporsi a interventi chirurgici, ma le lesioni allo zigomo e alla mano sono tali da non permettergli la continuazione dell’avventura continentale. Lo svizzero farà ritorno in Svizzera per effettuare ulteriori accertamenti e chiarire ancor meglio il quadro della situazione.

Come già ci si poteva aspettare, la Svizzera non potrà contare sull’apporto di Küng in vista del Team Mixed Relay Elite, in cui spetterà all’Under23 Fabio Christen “l’ingrato” compito di sostituire il ben più titolato corridore elvetico, ricordando l’oro della formazione rossocrociata negli Europei del’anno passato.

Foto: LaPresse