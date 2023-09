Calendario Europei ciclismo 2023 oggi: orari giovedÃ¬ 21 settembre, programma, tv, streaming

Continueranno oggi a Drenthe, nei Paesi Bassi, i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada. Dopo le sei cronometro individuali di ieri (due prove junior, due U23 e due Elite), nella giornata odierna, ovvero giovedì 21 settembre, ci sarà spazio per le cronostaffette miste.

Il programma di oggi si aprirà alle 12:45 con la Junior Mixed Team Relay, gara in cui ci sarà anche l’Italia con Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andrea Montagner, Eleonora La Bella, Alice Toniolli e Federica Venturelli, con quest’ultima che arriverà a questa prova dopo il trionfo di ieri nella cronometro junior femminile.

Alle 15:30 inizierà invece l’Elite Mixed Team Relay. Anche in questa gara ci sarà ovviamente l’Italia, che si presenterà al via con Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Soraya Paladin.

L’Elite Mixed Team Relay si potrà vedere in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HD e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Eurosport.it, Now TV e DAZN, mentre la Junior Mixed Team Relay non avrà purtroppo né copertura tv né copertura streaming. Da segnalare che entrambe le gare si potranno seguire in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI

Giovedì 21 settembre

12.45 – 14.25: Junior Mixed Team Relay

15.30 – 17.10: Elite Mixed Team Relay – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1 HD

EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Eurosport 1 HD (solo la prova Elite)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Eurosport.it, Now TV e DAZN (solo la prova Elite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: LaPresse