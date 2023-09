Sheriff-Roma oggi in tv, Europa League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Inizia l’avventura europea della Roma. La formazione allenata da mister José Mourinho, infatti, si prepara per il primo match della fase a gironi della propria Europa League 2023-2024, confidando di ripetere l’ottimo cammino intrapreso un anno fa, cercando però di migliorare il risultato, dato che arrivò la sconfitta in finale contro il Siviglia.

La compagine giallorossa questa sera sarà impegnata alle ore 18.45 sul campo dello Sheriff Tiraspol nel primo incontro del Gruppo G, che comprende anche Slavia Praga e Servette. Come si può evincere, la Roma è ampiamente la favorita del raggruppamento e cercherà di metterlo subito in chiaro nella prima uscita.

Si giocherà alle ore 18.45 allo stadio Sheriff di Tiraspol, in Moldavia, e la formazione giallorossa dovrebbe assomigliare parecchio a quella che domenica ha schiantato l’Empoli con un sonoro 7-0. In avanti spazio ancora alla coppia Dybala-Lukaku, mentre a centrocampo prova a recuperare Aouar dopo l’acciacco subito contro il Milan.

Il match tra Sheriff e Roma valevole per il primo turno dell'Europa League

CALENDARIO EUROPA LEAGUE OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Sheriff Tiraspol-Roma – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e DAZN

PROGRAMMA SHERIFF-ROMA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Sheriff Tiraspol (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo.



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku.

