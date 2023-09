LIVE Ciclismo, Team Relay Elite Europei 2023 in DIRETTA: Italia da medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronostaffetta mista dedicata ai professionisti; una prova di 38,4 chilometri, che torna dopo l’assenza del 2022; due anni fa fu l’Italia ad imporsi con Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Alessandro De Marchi, Elena Cecchini, Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini.

Sarà un percorso che ‘prende ispirazione’ dal percorso delle prove juniores e under 23; sono però 19,2 chilometri invece dei 20,6 in questione. Ovviamente saranno due i giri da percorrere, uno dal terzetto maschile e uno dal terzetto femminile.

L’Italia non si presenta con i galloni di favorita, ma ha una formazione con cui dire la sua. Tra gli uomini Mattia Cattaneo (quinto ieri), Edoardo Affini e Matteo Sobrero sono un terzetto alquanto affidabile, così come Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Soraya Paladin. Saranno soltanto otto le squadre che saranno al via oggi, con la Svizzera favorita oggi viste le presenze di Stefan Bissegger, Stefan Kung ed Elise Chabbey.

La cronostaffetta mista degli Europei 2023 di ciclismo partirà alle ore 15.30; verso quell’ora partirà anche la DIRETTA LIVE di OA Sport per non farvi perdere nemmeno un secondo di gara! BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse