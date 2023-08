Sport in tv oggi (lunedì 7 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 7 agosto, una nuova settimana di grande sport estivo comincia con diversi appuntamenti interessanti in giro per il mondo. Le Universiadi sono ormai alle battute conclusive e l’Italia si giocherà due finali per l’oro nella pallanuoto femminile e nel volley maschile, senza dimenticare alcune possibili carte da medaglia nel nuoto e nella scherma.

Proseguono al velodromo di Glasgow i Mondiali di ciclismo su pista con un day-6 potenzialmente importante per i colori azzurri in ottica podio con Elia Viviani nella corsa a eliminazione e con la coppia (ancora da ufficializzare) formata da Chiara Consonni e Martina Fidanza nella madison. Al via nel frattempo in Canada i primi turni dei tabelloni principali dell’ATP di Toronto e del WTA di Montreal con alcuni nostri portacolori subito in campo.

Da monitorare con attenzione anche la prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera, con tanti giovani talenti tricolori impegnati (tra cui Mattia Furlani nel salto in lungo) in attesa di effettuare il grande salto tra i senior. Spazio anche ad altri due ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile: Inghilterra-Nigeria e Australia-Danimarca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 7 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 7 agosto

1.00 Volley, Mondiali Under 19: Italia-Brasile – Diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World

7.00 Tuffi, Universiadi: finale piattaforma maschile – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e FISU.tv

7.15 Atletica, Europei Under 20: prima giornata, sessione mattutina – Diretta streaming su allathletics.tv

9.00 Scherma, Universiadi: semifinali e finali prove a squadre fioretto maschile e sciabola femminile – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Eurosport.it e FISU.tv

9.30 Calcio femminile, Mondiali: Inghilterra-Nigeria (ottavi di finale) – Diretta tv su Rai Sport HD, live streaming su Rai Play e FIFA+

12.30 Pallanuoto femminile, Universiadi: Italia-Cina (finale) – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e FISU.tv

12.30 Nuoto, Universiadi: finali, settima giornata – Diretta streaming su discovery+, Eurosport.it e FISU.tv

12.30 Calcio femminile, Mondiali: Australia-Danimarca (ottavi di finale) – Diretta streaming su FIFA+

12.30 Ciclismo su pista, Mondiali: sessione mattutina, sesta giornata – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

14.00 Volley, Universiadi: Italia-Polonia (finale) – Diretta streaming su Eurosport.it, discovery+ e FISU.tv

15.30 BMX, Mondiali: finale maschile freestyle park – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it e discovery+

15.55 Atletica, Europei Under 20: prima giornata, sessione serale – Diretta streaming su allathletics.tv

16.00 Basket, Europei Under 16: Italia-Slovenia – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

17.00 Tennis, ATP Toronto: primo turno (1° match sul Grandstand Lorenzo Musetti-Yoshihito Nishioka, 2° match sul centrale Matteo Berrettini-Gregoire Barrere, 4° match sul centrale Matteo Arnaldi-Vasek Pospisil) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now

17.00 Tennis, WTA Montreal: primo turno (1° match sul campo 9 Jasmine Paolini-Donna Vekic, 2° match sul campo Rogers Lucia Bronzetti-Belinda Bencic – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

18.00 BMX, Mondiali: finale femminile freestyle park – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it e discovery+

18.15 Ciclismo su pista, Mondiali: sessione serale, sesta giornata – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

