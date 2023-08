LIVE Berrettini-Barrere, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il romano sfida il francese per incontrare Sinner al 2° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Gregoire Barrere, valido per il primo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese il romano sarà chiamato a una prova di verifica importante dopo aver mostrato chiari segnali di ripresa a Wimbledon.

Matteo, reduce da un periodo molto difficile dal punto di vista fisico e mentale, ha ritrovato sui prati di Londra la voglia di giocare a tennis e di divertirsi in campo. Le ottime partite sull’erba, quindi, sono state una iniezione di fiducia importante, ma il confronto odierno contro il francese sarà probante.

Barrere è un tennista non semplice da affrontare, molto dotato dal lato del rovescio e in grado di mettere in difficoltà chiunque se in giornata. Matteo dovrà affidarsi alla nota combinazione servizio-dritto, che può rivelarsi particolarmente efficace su una superficie rapida come quella nordamericana, per conquistare la vittoria e meritarsi l’accesso al secondo turno dove ad attenderlo c’è Jannik Sinner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Gregoire Barrere, valido per il primo turno del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è prevista non prima delle 18.30 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse