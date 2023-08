LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Italia protagonista nel salto triplo. Subito le batterie dei 100 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei Under 20 di Atletica Leggera. A Gerusalemme, Israele, dal 7 al 10 vanno in scena i campionati continentali d’Europa di categoria. Sono diverse le stelle che proveranno ad essere protagoniste in questa rassegna europea, in cui i migliori proveranno a testarsi anche in vista dei Mondiali elité di Budapest.

Si parte con le batterie e le semifinali di 20 competizioni, tra cui è presente l’Eptathlon. Della prova multipla femminile quest’oggi vanno in scena 4 eventi: 100 ostacoli, salto in alto, lancio del peso e 200 metri. Non ci sono però azzurre iscritte in queste gare. Delle competizioni in programma oggi 8 andranno in scena la mattina, mentre 11 il pomeriggio, a partire dalle 15.55, tra cui i 100 metri maschili e femminili.

L’Italia vuole essere protagonista in questi Europei, con una spedizione composta da 50 uomini e 43 donne, per un totale di 93 atleti. Nel primo giorno di gare sarà subito impegnata la campionessa italiana del Lancio del peso Anna Musci, la quale vuole provare a strappare il pass per la finale. Quest’oggi vanno in scena anche le semifinali del salto triplo femminile con tre azzurre protagoniste: Greta Donato, Mifri Veso ed Erika Giorgia Anoeta.

La prima giornata degli Europei Under 20 2023 inizierà alle 07.15 italiane con il programma diurno. La fase pomeridiana avrà invece inizio alle 15.55 nostrane. Non è al momento prevista una copertura televisiva, mentre quella streaming è affidata a www.athletics.tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei U20 di Atletica Leggera a partire dalle 16.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

