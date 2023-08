LIVE Universiadi 2023, 7 agosto in DIRETTA: l’Italia punta a difendere il 5° posto nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle gare della 31ma edizione delle Universiadi estive di oggi, lunedì 7 agosto 2023. Dopo le 247 medaglie d’oro assegnate nei giorni scorsi, saranno in palio altri 21 titoli.

A Chengdu, in Cina, saranno assegnati 8 ori nel nuoto, 5 nel badminton, 4 nei tuffi, 2 nella scherma, ed 1 nel volley e nella pallanuoto. Nutrita la presenza di italiani, con gli azzurri impegnati nelle gare con medaglie di nuoto, tuffi e scherma. Certamente muoveranno il medagliere azzurro gli sport di squadra, dato che giocheranno la finale per l’oro le Nazionali di volley maschile e pallanuoto femminile.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle Universiadi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 7 agosto 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.00 con un primo riepilogo delle gare notturne.

