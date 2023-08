LIVE Musetti-Nishioka, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: esordio insidioso per il toscano contro il giapponese in Canada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lorenzo Musetti e il giapponese Yoshihito Nishioka, valido per il primo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese il toscano farà il proprio esordio al cospetto di un tennista particolarmente insidioso su questa superficie.

Musetti, reduce dalla semifinale raggiunta a Bastad (Svezia) e dai quarti ad Amburgo (Germania), non senza qualche rammarico soprattutto per l’uscita di scena sulla terra rossa teutonica, cercherà di iniziare bene l’avventura nei 1000 nordamericani in vista degli US Open, traguardo finale per tutti. La partita contro Nishioka, da questo punto di vista, sarà un bel test rispetto al livello raggiunto dal carrarino.

Se si considerano i precedenti, il bilancio è sull’1-1, ma nelle due circostanze le partite sono state disputate sulla terra: nel 2021 a Parma vinse il nipponico per 6-3 6-2 mentre nello stesso anno al Roland Garros si impose Lorenzo per 7-5 6-3 6-2. Su una superficie diversa le cose potrebbero cambiare e Musetti dovrà fare particolare attenzione alle traiettorie mancine del suo avversario.

Si comincia alle 17.00 italiane.

