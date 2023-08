LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: Viviani punta all’oro nell’Eliminazione, le azzurre ci provano nella Madison

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-olimpica con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Dopo la grande giornata di ieri, gli azzurri non vogliono fermarsi e vanno a caccia di altri podi. Oggi è il giorno della Madison femminile on l’Italia che è in corsa per le medaglie e dell’Eliminazione maschile che è la gara preferita da Elia Viviani.

In mattinata è in programma l’avvio del torneo della velocità femminile con Miriam Vece (qualificazioni e sedicesimi di finale), si disputeranno le semifinali della velocità maschile: Lavreysen-Carlin e Paul-Rudyk.

Nella sessione serale Elia Viviani cercherà di salire ancora sul podio dell’Eliminazione, la gara che predilige, sarà poi assegnato il titolo della velocità maschile e in chiusura è in programma la spettacolare Madison femminile e per l’Italia Chiara Consonni e Martina Fidanza possono dire la loro per le posizioni che contano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023 in programma a Glasgow (Scozia), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. La sessione mattutina scatterà alle 12.30, quella serale alle 19.25. Buon divertimento a tutti!

Photo LiveMedia/Laurent Sanson