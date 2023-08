LIVE Italia-Polonia, Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la finale del torneo maschile di volley dello Universiadi 2023. Gli azzurri, dopo una cavalcata fino a questo momento estremamente convincente, vogliono riconfermare il titolo vinto 4 anni fa a Napoli proprio contro la Polonia, gli interpreti saranno diversi rispetto alla scorsa edizione, ma si tratta a tutti gli effetti di un revival.

Recine e compagni giungono a questa finale dopo aver chiuso il girone al secondo posto con due vittorie ed una sconfitta al tie-break e dopo aver superato ai quarti di finale l’Argentina (3-1) e in semifinale i padroni di casa della Cina con un secco 3-0. Dal canto suo la Polonia ha fino a questo momento dominato: vittoria del girone e successi nei quarti di finale e in semifinale rispettivamente contro Ucraina e Iran, il tutto senza perdere neppure un set. La Polonia è sicuramente un’ottima squadra, ma l’Italia può fare affidamento su giocatori che già hanno avuto modo di fare esperienza nella Nazionale maggiore: Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli, Paolo Porro, Francesco Recine e Lorenzo Sala, senza dimenticarsi di Giulio Magalini che, in questa competizione, si sta dimostrando la bocca da fuoco più calda.

Si tratta di formazioni che mai hanno giocato contro, quella universitaria è una categoria che di fatto si affronta solo per le Universiadi e, ovviamente, a distanza di più edizioni gli interpreti cambiano, oggi sarà importante iniziare aggressivi contro una squadra a cui sicuramente la fisicità non manca, i nostri hanno però l’esperienza per avere la meglio!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la finale del torneo maschile di volley delle Universiadi 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00!

Foto: Federvolley