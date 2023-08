Calendario Universiadi 2023 oggi: orari 7 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Verranno messi in palio nel Giorno 10 altri 21 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, lunedì 7 agosto, saranno assegnati 8 ori nel nuoto, 5 nel badminton, 4 nei tuffi, 2 nella scherma, ed 1 nel volley e nella pallanuoto.

Anche in questa dodicesima giornata di gare sarà numerosa la presenza degli italiani in gara, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di nuoto, tuffi e scherma, ed è già certo che lo faranno negli sport di squadra, dove giocheranno la finale per l’oro le Nazionali di volley maschile e pallanuoto femminile.

La diretta tv sarà prevista dalle 09.00 alle 13.00 su Eurosport 2 HD per le finali della scherma, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà fruibile su FISU.tv, eurosport.it, discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dalle ore 08.00.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2023 OGGI

Lunedì 7 agosto

03.00 NUOTO Batterie (400m stile D – CESARANO Antonietta, CESARANO Noemi, 400m misti U – MARTELLI Samuele, MATTEAZZI Pier Andrea, staffetta 4x100m misti D – Italia, staffetta 4x100m misti U – Italia)

03.30 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – INGARGIOLA Francesco, MARTINI Tommaso, FILIPPI Davide, LOMBARDI Giulio)

04.00 PALLANUOTO W26-W31 (Finale 9°-10° posto) Corea del Sud-Slovacchia

05.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Tabellone ad eliminazione diretta (Italia – GARGANO Rebecca, ARPINO Giulia, PASSARO Eloisa, LUCARINI Lucia)

05.45 PALLANUOTO L32-L33 (Finale 7°-8° posto) Cina-Giappone

07.00 TUFFI Piattaforma Uomini Finale (VERZOTTO Julian)

07.30 PALLANUOTO W32-W33 (Finale 5°-6° posto) Grecia-Germania

09.00 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Finale 3° posto

09.15 TUFFI Squadre miste Finale (previste anche due classifiche a squadre, maschile e femminile) (NERONI Elettra/VERZOTTO Julian)

10.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Finale 3° posto

10.30 PALLANUOTO FEMMINILE L17-L18 (Finale 3°-4° posto) Australia-Giappone

11.00 SCHERMA Fioretto maschile a squadre Finale

11.00 VOLLEY LM35 – LM38 (Finale 3°posto) Iran-Cina

12.00 SCHERMA Sciabola femminile a squadre Finale

12.00 BADMINTON Singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto – Finali

12.30 NUOTO Finali (50m stile D – SCOTTO DI CARLO Viola, LAQUINTANA Sonia, 50m stile U – IZZO Giovanni, 50m rana D, 200m farfalla D – CRISPINO Antonella, 400m misti U, 400m stile D, staffetta 4x100m misti D, staffetta 4x100m misti U)

12.30 PALLANUOTO FEMMINILE W17-W18 (Finale) Cina-Italia (Italia – ALTAMURA Elena, CAROSI Sara, CORDOVANI Sara, GAGLIARDI Gaia, MEGGIATO Carlotta, NESTI Letizia, REPETTO Anna, UCCELLA Valeria, DI CLAUDIO Luna, GALBANI Giorgia, NARDINI Cecilia, RANALLI Chiara, SAPIENZA Francesca)

14.00 VOLLEY WM35-WM38 (Finale) Polonia-Italia (Italia – CANESCHI Edoardo, CORTESIA Lorenzo, HELD Tim, PORRO Paolo, RECINE Francesco, SALSI Nicola, CATANIA Damiano, GARDINI Davide, MAGALINI Giulio, POL Alberto, SALA Lorenzo, VITELLI Marco)

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023 OGGI: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 09.00 alle 13.00 Eurosport 2 HD per le finali della scherma.

Diretta streaming: FISU.tv, eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: dalle 08.00 OA Sport.

Foto: comunicato stampa CUSI