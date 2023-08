LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: classifica prove libere, Ferrari in ritardo. Ma Cardile promette: “Macchina 2024 senza lacune”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

LA CRONACA DELLE FP2

ENRICO CARDILE: “LA FERRARI NEL 2024 NON AVRA’ LE LACUNE DELLA MACCHINA ATTUALE”

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

LA CRONACA DELLE FP1

17.05 La nostra DIRETTA LIVE delle FP2 del Gran Premio d’Olanda finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi.

17.04 Bene la McLaren di Norris e benissimo ancora Max Verstappen. Vedremo se qualcosa domani cambierà, ma la Rossa avrà tanto da lavorare stasera.

17.03 Una Ferrari davvero preoccupante in questo venerdì: poco veloce sul giro secco e poco veloce sul passo gara. Sembra sia stato fatto un passo indietro in questa sosta.

17.02 Questi i tempi delle FP2:

1 Lando NORRIS McLaren1:11.330 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.023 3

3 Alexander ALBON Williams+0.269 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.308 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.390 3

6 Pierre GASLY Alpine+0.436 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.487 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.505 4

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.527 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.533 4

11 Charles LECLERC Ferrari+0.585 4

12 Logan SARGEANT Williams+0.604 4

13 Esteban OCON Alpine+0.671 3

14 George RUSSELL Mercedes+0.679 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.744 6

16 Carlos SAINZ Ferrari+0.763 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.074 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.363 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.571 1

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.766

17.00 BANDIERA A SCACCHI! Si conclude questa seconda sessione di prove libere.

16.59 Alonso ora ha montato gomma soft e farà gli ultimi giri con questa mescola.

16.57 Verstappen all’ottavo giro con gomma soft è andato ancora sotto l’1’16”. Long run preoccupante per la Ferrari, così come la simulazione di qualifica.

16.56 Williams molto competitiva con Albon e Sargeant: 1’16″5 con gomma dura, più veloce delle Ferrari con le soft.

16.55 Per Leclerc e Sainz tempi che si aggirano sull’1’16” alto, l’ultimo del monegasco è stato 1’16″9: è al settimo giro con gomma soft.

16.54 Norris alza i tempi a 1’16″7: è alla decima tornata con gomma rossa.

16.52 Intanto rischia in curva Valtteri Bottas e va di traverso.

16.51 Un martello Sergio Perez che ha tempi costantemente sull’1’16″2 nella simulazione del passo con gomma media.

16.49 Verstappen e Hamilton sono gli unici due ad essere scesi sotto l’1’16” in questa simulazione, entrambi con gomma soft.

16.47 1’16″3 per Hamilton, 1’16″2 per Norris, 1’16″2 anche per Perez. Significativo il tempo del britannico della McLaren, avendo alzato il piede nel settore centrale.

16.46 Iniziata la simulazione per Norris, Russell, Hamilton e Perez.

16.44 Questi i tempi fatti registrare fino a questo momento:

1 Lando NORRIS McLaren1:11.330 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.023 3

3 Alexander ALBON Williams+0.269 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.308 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.390 3

6 Pierre GASLY Alpine+0.436 3

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.487 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.505 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.527 5

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.533 3

11 Charles LECLERC Ferrari+0.585 4

12 Logan SARGEANT Williams+0.604 3

13 Esteban OCON Alpine+0.671 3

14 George RUSSELL Mercedes+0.679 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.744 4

16 Carlos SAINZ Ferrari+0.763 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.074 3

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.363 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.571 1

20 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.766 1

16.42 Fra poco comincia la simulazione di passo gara e avremo maggiori riferimenti sulla Ferrari: Leclerc nelle FP1 non aveva un ritmo malvagio.

16.40 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz continua a girare, si è migliorato, ma non va oltre la sedicesima posizione.

16.39 Daniel Ricciardo è ancora dentro al centro medico: siamo ancora in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

16.37 Ferrari che fa fatica nella parte guidata, primo e secondo settore, mentre nel terzo settore Leclerc ha acceso un fucsia e quando deve aprire il gas riesce ad esprimersi meglio.

16.36 Leclerc si è rilanciato è si è messo in undicesima posizione a 585 millesimi da Norris.

16.35 Sainz sbaglia e va lunghissimo alla parabolica, tagliando la curva. Una Ferrari davvero poco veloce.

16.34 Albon si inserisce in terza posizione a 269 millesimi da Norris.

16.32 Ferrari davvero inspiegabile: raggiunge un’ottima velocità di punta sul rettilineo principale, mentre perde tantissimo sugli altri dritti.

16.31 Sainz ancora molto lontano: undicesimo a 0″817 da Norris con gomma soft.

16.30 Verstappen è dietro a Norris di oltre due decimi! E’ già una notizia.

16.29 Lando Norris! 1:11.330 con gomma soft! Il britannico è il primo a fare lo strappo.

16.27 SI RIPARTE! Tutti tornano in pista dopo la bandiera rossa.

16.25 Ricciardo che nell’impatto con il muro si è fatto male al polso destro quando lo sterzo ha ricevuto il colpo. Speriamo non ci sia nulla di grave.

16.22 Questi i tempi fatti registrare fino a questo momento:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:12.449 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.195 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.264 1

4 George RUSSELL Mercedes+0.364 1

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.452 1

6 Lance STROLL Aston Martin+0.586 1

7 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.647 1

8 Pierre GASLY Alpine+0.700 1

9 Alexander ALBON Williams+0.759 1

10 Lando NORRIS McLaren+0.831 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.921 1

12 Fernando ALONSO Aston Martin+0.972 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.093 1

14 Esteban OCON Alpine+1.102 1

15 Charles LECLERC Ferrari+1.136 1

16 Logan SARGEANT Williams+1.179 1

17 Carlos SAINZ Ferrari+1.198 1

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.250 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.489 1

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.793 1

16.20 Ricordiamo che il tempo scorre nonostante la bandiera rossa nelle prove libere e non viene recuperato.

16.17 Tre bandiere rosse anche nelle qualifiche di Formula 2: un circuito che sicuramente facilita questo tipo di incidenti.

16.15 Un errore anche fisiologico per Piastri dopo weekend straordinari: la prima imprecisione consistente per il giovane australiano.

16.13 Diversi danni in particolar modo sulla McLaren di Piastri.

16.12 I due si sono toccati nella parabolica, si sono toccati, Piastri l’ha persa ed entrambi sono finiti a muro.

16.11 BANDIERA ROSSA! Incidente in cui sono stati coinvolti Piastri e Ricciardo.

16.09 1:12.449 per Max Verstappen che si mette davanti dopo il tanto traffico che ha trovato davanti, tra cui Hulkenberg che ha fatto impeding.

16.07 Perez si rimette subito davanti: 1:12.644 per il messicano. Ferrari che hanno fatto registrare i primi giri cronometrati, ma sono molto indietro.

16.06 Gran bei crono da parte di entrambe le Mercedes: 1:12.714. Tutti stanno girando con gomma media.

16.05 Bel giro fatto registrare da Sergio Perez: 1:12.750. Sta arrivando anche Verstappen ad abbassare il tempo del compagno di squadra.

16.03 Anche le Aston Martin in pista: in questa sessione avremo ulteriori riscontri sul rendimento della scuderia britannica.

16.02 1:13.630 il primo crono di Bottas, Albon fa 38 millesimi peggio del finlandese.

16.01 Subito una coda di macchine in pit-lane per entrare in pista a fare attività, in prima linea le Alfa Romeo di Zhou e Bottas.

16.00 SEMAFORO VERDE! COMINCIANO LE FP2 A ZANDVOORT.

15.57 Questi sono stati i tempi della FP1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.852 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.278 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.373 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.471 3

5 Alexander ALBON Williams+0.595 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.608 9

7 Logan SARGEANT Williams+0.765 4

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.806 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.897 5

10 Esteban OCON Alpine+0.950 3

11 George RUSSELL Mercedes+0.961 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.043 3

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.138 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.470 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.596 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.667 3

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.974 4

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.171 3

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.951 3

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

15.54 In questa seconda sessione scenderà in pista anche Carlos Sainz che nelle FP1 è stato sostituito dal terzo pilota Robert Shwartzman.

15.51 Questa invece la classifica costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 503

2 MERCEDES 247

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 196

4 FERRARI 191

5 MCLAREN MERCEDES 103

6 ALPINE RENAULT 57

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 3

15.48 Questa la classifica piloti prima di questo weekend:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 314

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 189

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 149

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 148

5 Charles Leclerc MON FERRARI 99

6 George Russell GBR MERCEDES 99

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 92

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 69

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 35

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 34

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 22

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

15.44 Per quanto riguarda i team, la scuderia che ha vinto maggiormente è la Ferrari, trionfatrice per 8 volte. Hanno bissato la propria affermazione sia Alberto Ascari (1952, 1953) che Niki Lauda (1974, 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante si è imposto anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3), Red Bull (2), Williams (1) e Mercedes (1).

15.40 Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’Olanda: si è imposto sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne bi-campione del mondo cerca di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

15.36 Ricordiamo infatti che fino a questo momento l’unica scuderia a vincere nelle dodici gare che abbiamo alle spalle è stata la Red Bull: dieci successi sono andati appannaggio di Verstappen, gli altri due per Sergio Perez.

15.32 Pausa estiva che si conclude proprio con questo momento, di conseguenza i valori in pista possono cambiare perché tante scuderie apportano dei correttivi. Il Mondiale per Max Verstappen e la Red Bull sembra già cosa fatta, di conseguenza gli altri puntano ai piazzamenti o al successo nel singolo GP.

15.28 Decisamente meglio è apparsa la Aston Martin, con Fernando Alonso a stretto contatto di Max Verstappen: sembrano tornati i tempi di inizio stagione per l’iberico quando lottava costantemente per il podio.

15.24 Una seconda sessione che dovrà fungere da occasione di riscatto e reazione per una Ferrari apparsa in estrema difficoltà nelle FP1, piuttosto lontana dalle prime posizioni: gli aggiornamenti finora non hanno portato gli effetti sperati.

15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda di Formula 1 in quel di Zandvoort.

13.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 16.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata.

13.37 Leclerc ha messo a segno un buon passo gara, ma anche i rivali hanno dimostrato di poter girare sempre sotto l’1:17. Verstappen 1:16medio, come sempre il più veloce.

13.35 Tutto come previsto a Zandvoort. Verstappen fa il vuoto e distanzia Alonso e Hamilton. La Ferrari non pensa al cronometro e lavora sul passo gara.

13.33 CLASSIFICA TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.852 3

2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.278 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.373 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.471 3

5 Alexander ALBON Williams+0.595 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.608 9

7 Logan SARGEANT Williams+0.765 4

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.806 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.897 5

10 Esteban OCON Alpine+0.950 3

11 George RUSSELL Mercedes+0.961 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.043 3

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.138 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.470 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.596 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.667 3

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.974 4

18 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.171 3

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+2.951 3

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

13.31 Migliora Russell che si porta in 11a posizione a 961 millesimi, mentre Leclerc procede in 1:16.646 e 1:16.900. Hamilton ci prova! REcord nel T1, arriva al T2 con 104 millesimi di ritardo, chiude rallentando

13.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1!

13.29 Alonso migliora nel T1, arriva al T2 a 298 millesimi, quindi chiude in 1:12.407 e non migliora per 555 millesimi

13.28 Verstappen ha messo le cose in chiaro con il miglior tempo, ora gli altri si concentrano sul passo gara. Norris è sesto a 608 millesimi

13.27 Hamilton rischia grosso in curva 13 ma tiene la sua Mercedes in pista davvero all’ultimo. Leclerc 1:16.7, Perez 1:16.9

13.26 Bene le Williams che si confermano in 5a e 6a posizione. Leclerc chiude un alto giro in 1:17.0. Verstappen prima era sull’1:16medio

13.25 Piastri e Norris salgono in settima e ottava posizione, Leclerc prosegue con una simulazione di passo gara. Gira in 1:17.0

13.24 Hamilton si porta al secondo posto a 373 millesimi, ma ora è Alonso secondo a 278

13.23 Verstappen si lancia con le soft. Arriva al T1 ma non fa segnare il record per qualche millesimo, si presenta al T2 con 252 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 1:11.852 e va a sbriciolare il crono di Perez!

13.22 Tutti in azione ora, vedremo se qualcuno andrà a ritoccare il tempo di Perez oppure penseranno al passo gara

13.21 Tutti di nuovo in pista per sfruttare al massimo gli ultimi minuti della sessione. Le Ferrari attendono ancora qualche secondo.

13.20 SEMAFORO VERDE! RIPARTE LA FP1!

13.19 La Haas di Hulkenberg viene spostata con la gru fuori dalla sede stradale solo ora. Anche un pizzico di attesa e si tornerà in pista

13.18 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:12.323 2

2 Alexander ALBON Williams+0.124 2

3 Logan SARGEANT Williams+0.294 3

4 Esteban OCON Alpine+0.479 2

5 Pierre GASLY Alpine+0.572 2

6 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.667 3

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.868 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.999 5

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.125 4

10 Charles LECLERC Ferrari+1.196 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.300 3

12 George RUSSELL Mercedes+1.312 3

13 Fernando ALONSO Aston Martin+1.518 3

14 Lando NORRIS McLaren+1.600 8

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 3

16 Oscar PIASTRI McLaren+1.899 3

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.092 3

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.100 3

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.472 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

13.16 Vedremo quanto tempo occorrerà per liberare la vettura del pilota tedesco. La FP1 dovrebbe ripartire a breve…

RED FLAG Nico Hulkenberg spins off at the penultimate corner and makes very gentle contact with the wall He hops out of the car and won’t take any further part in the session#DutchGP #F1 pic.twitter.com/OTut5rQDly — Formula 1 (@F1) August 25, 2023



13.15 BANDIERA ROSSA – La Haas è ferma in curva 13 contro le protezioni, anche se con danni limitatissimi. Sessione sospesa

13.14 Hamilton si lancia e piazza il record nel T1, ma attenzione! Hulkenberg fuori pista! Il tedesco è contro le protezioni di curva 13.

13.12 Leclerc migliora ma rimane al nono posto a 1.196 con gomma media. Ferrari che non sembra avere approcciato bene a Zandvoort.

13.11 AGGIORNMENTO TEMPI FP1

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:12.323 2

2 Alexander ALBON Williams+0.124 2

3 Logan SARGEANT Williams+0.294 3

4 Pierre GASLY Alpine+0.607 2

5 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.667 3

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.868 2

7 Esteban OCON Alpine+0.881 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.300 2

9 George RUSSELL Mercedes+1.312 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.552 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.674 2

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.700 2

13 Lando NORRIS McLaren+1.897 8

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.899 3

15 Fernando ALONSO Aston Martin+1.958 3

16GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.092 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.100 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.501 5

19 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.472 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

13.10 Dopo un ottimo stint, Verstappen torna ai box assieme a Perez. Ricciardo si porta al quinto posto a 667 millesimi, mentre Leclerc e Shwartzman proseguono su tempi alti

13.09 Leclerc si rilancia ma non migliora nel T1, Albon piazza il record invece. Perez migliora e scende a 1:13.323, il pilota della Williams spinge ed è secondo a 124

13.08 Ocon migliora con le gomme soft e si porta in sesta posizione a 765 millesimi da Perez. Verstappen continua a martellare sul piede dell’1:16.7

13.07 Piastri si porta in 10a posizione a 1.848 da Perez, mentre torna in pista anche Shwartzman con le hard

13.06 Leclerc torna in pista con le medie e inizia a spingere, ma nel T1 è molto distante dal record. Il monegasco chiude il suo primo giro in 1:13.997 ed è nono a 1.558

13.05 Albon risponde e chiude con il secondo tempo a 8 millesimi da Perez. Verstappen procede sulla simulazione di passo gara su tempi di 1:16medio

13.04 Perez monta le soft e inizia a spingere. Record nel T1, chiude in 1:12.439 ed è primo con 375 millesimi su Sargeant

13.02 A breve dovrebbero tornare in pista anche le Ferrari che, per il momento, hanno messo a segno pochi giri e tutti su tempi altissimi.

13.01 Sargeant monta le soft e fa segnare il record nel T1 e T2. L’americano chiude in 1:12.814 con 377 millesimi su Verstappen

13.00 Russell migliora ancora e si porta al secondo posto a 550 millesimi da Verstappen in 1:13.741. Alonso 11° a 1.329.

12.58 Alonso si porta in 11a posizione a 1.329 dalla vetta, torna in pista Piastri, attualmente 18° alle spalle di Norris.

12.57 Russell fa segnare i suoi migliori parziali ma rallenta nel T3 e non migliora, rimanendo 10° a 1.319.

12.55 Torna in pista Verstappen con gomme hard, Alonso inizia a girare in questo momento ma rimane su tempi alti.

12.54 Bottas rimane in pista e sale al terzo posto con soli 684 millesimi da Verstappen, girando con gomme medie. Ricciardo è settimo a 1.175 a sua volta con le gialle.

12.52 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:13.191 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.656 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.759 1

4 Logan SARGEANT Williams+1.101 1

5 Pierre GASLY Alpine+1.165 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.274 1

7 Alexander ALBON Williams+1.289 1

8 Esteban OCON Alpine+1.312 1

9 George RUSSELL Mercedes+1.319 1

10 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.524 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.045 3

12 Charles LECLERC Ferrari+2.096 1

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.619 2

14 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.266 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

16 Lando NORRIS McLaren- – 5

17 Oscar PIASTRI McLaren- – 2

18GuanyuZHOUAlfa Romeo- – 1

19 Fernando ALONSO Aston Martin- – 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – – –

12.50 Gasly migliora ed è quinto ora a 1.165 dalla vetta. Al momento Verstappen che è tornato ai box sembra fare corsa a parte

12.49 Bottas con medie sale in quinta posizione a 1.274 da Verstappen, mentre le due Ferrari sono ferme ai box

12.48 Per ora calma piatta in casa Aston Martin con Alonso e Stroll ancora senza tempi…

12.47 Perez torna in terza posizione con un gap di 1.128 da Verstappen, ma Sargeant lo scalza a 1.101

12.46 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:13.191 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.656 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.128 1

4 George RUSSELL Mercedes+1.319 1

5 Alexander ALBON Williams+1.334 1

6 Logan SARGEANT Williams+1.342 1

7 Esteban OCON Alpine+1.554 1

8 Pierre GASLY Alpine+2.021 1

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.070 2

10 Charles LECLERC Ferrari+2.096 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.523 2

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.619 1

13 Robert SHWARTZMAN Ferrari+3.266 1

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.547 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

16 Lando NORRIS McLaren- – 3

17 Oscar PIASTRI McLaren- – 2

18GuanyuZHOURomeo- – 1

19 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

20 Lance STROLL Aston Martin- – – –

12.45 Hamilton si rilancia, fa segnare il record nel T1, ma Verstappen glielo soffia subito. L’inglese chiude in 1:13.847, il padrone di casa vola in 1:13.191

12.44 Leclerc compie un piccolo passo in avanti ed è nono in 1:15.287 a 2.012 da Verstappen

12.43 Leclerc e Shwartzman ora sono 10° e 11° a oltre 3 secondi. Per ora le Rosse non sembrano spingere. Russell sale al terzo posto a 1.235

12.42 Hamilton fa segnare ottimi parziali e vola in vetta in 1:13.954 con 406 millesimi su Verstappen che risponde subito con record in ogni parziale ed è primo in 1:13.275!!!!!!! Wow!!!!!!!

12.41 Ocon migliora con record nel T1 e T3 e sale al secondo posto a 385 millesimi da Verstappen, ma ora è Albon a scalzare con 165 e Russell con 150.

12.40 Perez è terzo a 629 millesimi dal compagno, poi Sargeant e Ocon. le due Ferrari rimangono a oltre 2 secondi dalla vetta.

12.39 Leclerc lima qualcosa al suo tempo ma rimane 10° a 1.724 da Russell. Verstappen spinge, record nel T2 e va a chiudere in 1:14.360 primo con 541 millesimi sull’inglese

12.38 Sargeant si porta in terza posizione a 210 millesimi da Verstappen, quindi quarto Ocon a 308. Russell fa segnare il record nel T1 e T3 ed è primo in 1:14.901

12.37 Hamilton sale in terza posizione a 345 millesimi, Shwartzman nono a 2.306

12.36 Perez si porta a soli 44 millesimi dal compagno di scuderia, Leclerc è sesto a 1.866

12.35 Arriva subito Verstappen in 1:15.393 con 1.517 su Magnussen poi Sargeant

12.34 Il primo tempo lo fissa Magnussen in 1:16.910 poi Russell a 542 millesimi

12.33 Red Bull con gomme hard, si parte per la FP1! Cornice di pubblico clamorosa e tutta arancione!

12.32 Shwartzman entra in pista con le hard, Leclerc ha la stessa mescola, quindi Hamilton e Russell a loro volta con hard, mentre Piastri e Norris sono su medie

12.31 Riparte il Mondiale di F1! Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti della sessione

12.30 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP D’OLANDA!!!!!

12.28 Qual è il meteo al momento a Zandvoort? Il cielo è velato con 20° di temperatura, vento assente, tracciato a 31°. Umidità ben 80%.

12.26 Alle spalle della Red Bull troveremo grande battaglia. Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren proveranno a risultare la seconda forza in pista. Le Rosse potrebbero essere su un tracciato favorevole? Zandvoort è particolarmente tortuoso e con curve lente, per cui potrebbe essere una buona chance per Leclerc e Sainz…

12.23 Max Verstappen è l’ovvio favorito anche per questo fine settimana. Il pubblico vuole la sua ennesima vittoria e, con una Red Bull fantascientifica come si è dimostrata la RB19, può proseguire nel suo dominio schiacciante. Sergio Perez è chiamato a rimanere nei suoi paraggi, perchè il messicano è a forte rischio per il 2024…

12.19 Iniziamo ad avvicinarci alla FP1. Iniziamo con il dire che in questa sessione non sarà in pista Sainz. Al suo posto in Ferrari girerà Shwartzman dato che, da regolamento i piloti esordienti hanno diritto a partecipare a 2 turni di prove libere per scuderia. Il prossimo a rifiatare per un turno sarà Leclerc e, ovviamente, si sceglierà un fine settimana senza Sprint Race.

12.16 In 14 occasioni (43,8%) il vincitore è partito dalla pole position. In 24 occasioni (75,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

12.13 Sul fronte dei team, la scuderia più blasonata è la Ferrari, trionfatrice per 8 volte. Hanno bissato la propria affermazione sia Alberto Ascari (1952, 1953) che Niki Lauda (1974, 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3), Red Bull (2), Williams (1) e Mercedes (1).

12.10 Prima di entrare nel vivo della FP1, facciamo un po’ di storia del GP d’Olanda. Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’Olanda, ovviamente sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne del Limburgo sta quindi tentando di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

12.07 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 503

2 MERCEDES 247

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 196

4 FERRARI 191

5 MCLAREN MERCEDES 103

6 ALPINE RENAULT 57

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 3

12.04 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 314

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 189

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 149

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 148

5 Charles Leclerc MON FERRARI 99

6 George Russell GBR MERCEDES 99

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 92

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 69

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 35

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 34

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 22

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

12.01 Max Verstappen è a caccia della nona vittoria consecutiva in questa stagione. Nel caso vi riuscisse pareggerebbe il record di Seb Vettel del 2013 (sempre in Red Bull). Tra una settimana a Monza potrebbe arrivare il decimo successo, nuovo record storico della F1.

11.58 Il ritorno in pista avviene sul circuito di Zandvoort, casa del campione del mondo Max Verstappen. Si attende la classica marea arancione per sostenere il portacolori della Red Bull, che ha vinto le due edizioni 2021 e 2022 da quando la gara olandese è tornata in calendario

11.55 Si è ufficialmente conclusa la pausa estiva della F1, che si prepara per dare il via alla sua seconda parte di stagione. I due titoli iridati sono ampiamente in ghiaccio e nelle mani di Verstappen e Red Bull, per cui saranno i successi di tappa a prendere interesse da Zandvoort fino ad Abu Dhabi

11.50 Buongiorno e benvenuti a Zandvoort! Tra 40 minuti esatti prenderà il via il weekend del GP d’Olanda!

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Olanda – Numeri e statistiche GP Olanda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-1 nel quale le squadre e i piloti lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Si torna a girare dopo la lunga pausa estiva, ricordando quanto successo a Spa-Francorchamps, con il dominio della Red Bull di Max Verstappen e una Ferrari a podio con Charles Leclerc. Il layout del circuito olandese è completamente diverso da quello belga. In questo caso le vetture avranno un set-up ad alto carico aerodinamico, per sfruttare la trazione in uscita dalle curve.

Le macchine in grado di generare downforce già dal corpo vettura saranno avvantaggiate e, anche per questo, ci si aspetta una Red Bull particolarmente forte, mentre per la Rossa i punti di domanda non mancano. Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari saranno in funzione delle caratteristiche della pista, allo scopo quindi di avere una monoposto stabile ed efficace in curva.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 dalle 12.30, mentre la FP2 è prevista alle 16.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco