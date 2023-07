Sport in tv oggi (venerdì 21 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 21 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Menù particolarmente ricco con i Mondiali degli sport acquatici a Fukuoka (Giappone) a tenere banco, con tanta Italia protagonista. Il Tour de France procede nel suo incedere e siamo giunti alla diciannovesima tappa: una frazione nervosa che potrebbe essere terreno fertile per le fughe.

Fari puntati sull’inizio del weekend del GP d’Ungheria dove la Ferrari va a caccia di un riscatto dopo la brutta prova a SIlverstone (Gran Bretagna), mentre in serata ci sarà l’attesa tappa di Diamond League a Monaco con Larissa Iapichino ed Alessandro Sibilio tra i protagonisti. Da non dimenticare la semifinale degli Europei di hockey pista tra l’Italia e la Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 21 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 21 luglio

02.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Ungheria-Argentina – Diretta streaming su Recast TV.

02.00 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): piattaforma individuale 10 metri maschile – Preliminari – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

03.00 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): duo misto libero – Preliminari – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

03.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Sudafrica-Spagna – Diretta streaming su Recast TV.

04:30 Calcio femminile, Mondiali 2023: Nigeria-Canada – Diretta streaming su FIFA+.

05.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Serbia-Montenegro – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su Rai Play, Recast TV.

06.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Stati Uniti-Grecia – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su Rai Play, Recast TV.

07:00 Calcio femminile, Mondiali 2023: Filippine-Svizzera – Diretta streaming su FIFA+.

07.30 Golf, The Open Championship: seconda giornata – Diretta tv su Sky Sport Golf (206), dalle 15.00 su Sky Sport Summer (201), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.00 Rally Estonia: seconda giornata – Diretta streaming su WRC+.

08.30 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): piattaforma individuale 10 metri maschile – Semifinale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer, in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Australia-Kazakistan – Diretta streaming su Recast TV.

09:30 Calcio femminile, Mondiali 2023: Spagna-Costa Rica – Diretta streaming su FIFA+.

10.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Cina-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV.

10.30 Tennis, ATP Gstaad (Svizzera): quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis tv.

11.00 Tennis, WTA Budapet (Ungheria): quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

11.00 Tuffi, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Trampolino individuale 3 metri femminile – Finale – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

11.00 Tennis, ATP Bastad (Svezia): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis, in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Musetti vs Misolic 1° incontro e inizio programma dalle 11.00)

12.00 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Croazia-Giappone – Diretta streaming su Recast TV

12.30 Nuoto artistico, Mondiali a Fukuoka (Giappone): squadre libero – Finale – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Action HD (205), in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

13.15 Ciclismo, Tour de France: 19ª tappa (Morais-en-Montagne-Poligny) – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 13.00; su Rai 2 HD dalle 14.45, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN dalle 13.00; su RaiPlay dalle 14.45.

13.30 Pallanuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Francia-Canada – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su Sky Go, Now, Recast TV.

13.30 F1, GP Ungheria: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Tennis, WTA Palermo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, RaiSport HD, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su RaiPlay.

(Paolini vs Kasatkina 3° match e inizio non prima delle 20.00)

17.00 F1, GP Ungheria: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Volley, Europei Under17: Italia-Serbia – Diretta streaming su Volleyballworld tv.

18.40 Atletica, Diamond League a Monaco – Diretta tv dalle 20.00 su Rai 3 HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.00 Tennis, ATP Newport (USA): quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis tv.

21.00 Hockey pista, Europei a Sant Sadurní d’Anoia (Spagna): Italia-Spagna – Diretta streaming su www.fisrtv.it.

Foto: LaPresse