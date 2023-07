LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: continui ‘mangia e bevi’, possibile fuga da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2023. Il programma odierno prevede una frazione mossa con partenza da Moirans-en Montagne alle ore 13.15 e arrivo, dopo 172,8 chilometri, a Poligny. Dovrebbe dunque essere una giornata di pura amministrazione per la il danese Jonas Vingegaard (UAE Team Emirates), che, ricordiamo, è saldamente in testa alla classifica generale.

Pronti, via e dopo pochi chilometri ci sarà subito la Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Si proseguirà in seguito per un lungo tratto ricco di saliscendi fino ad arrivare ai piedi della Côte d’Ivory (2.3 km al 6.1%), seconda asperità di giornata. Si scollinerà su quest’ultima salita a 28,1 km dal traguardo e poi inizierà il tratto finale che sarà diviso tra un pezzo di strada in discesa e circa 15 km abbastanza semplici che accompagneranno i corridori agli ultimi metri in leggera salita.

Visto il percorso con continui ‘mangia e bevi’ (ossia con diversi saliscendi), ma con un finale abbastanza semplice, il favorito di oggi è Jasper Philipsen. Il belga partirà con tanta voglia di rifarsi dopo la beffa di ieri e cercherà quindi di ottenere addirittura la quinta vittoria in questa Grande Boucle. La concorrenza però ovviamente non mancherà: a far preoccupare maggiormente Philipsen sembrano essere Mads Pedersen (Lidl – Trek) e Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), ma il belga dovrà stare attento anche soprattutto a Bryan Coquard (Cofidis), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) e Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). Da non escludere poi anche una possibile fuga vincente.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 13.00: vietato mancare!

Foto: LaPresse