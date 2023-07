LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia mina vagante nella finale del libero a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia punta alla sorpresa in una gara dove potrebbe, se tutto dovesse andare per il verso giusto, arrivare la terza medaglia di questa spedizione in terra nipponica (già due argenti nel medaglie del nuoto artistico tricolore, ndr).

Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli: questa la formazione azzurra che cercherà di ottenere il massimo possibile nella piscina di Fukuoka

Finale, come di consueto in questi casi a 12: Grecia, Kazakistan, Australia, Egitto, Gran Bretagna, Italia (punteggio di qualifica pari a 233.1010), Cina, Spagna, Giappone, Ucraina, Israele, Usa

