LIVE F1, GP Ungheria 2023 in DIRETTA: quale Ferrari a Budapest? Si comincia con le prove libere

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring sarà un day-1 importante dal momento che i piloti e i team dovranno trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni in termini d’assetto per le qualifiche di domani e la gara domenicale.

Un circuito angusto quello di Budapest, fondamentale avere una vettura che sappia essere agire nei tanti cambi di direzione e soprattutto avere tanto carico aerodinamico. Ci si chiede quale Ferrari vedremo sul tracciato magiaro. Quanto accaduto a Silverstone (Gran Bretagna) è stata una versione assai deludente, al punto che la Rossa è stata sorpresa da una McLaren rediviva.

Non ci sono dubbi che il candidato numero al successo sia sempre l’olandese Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull punta alla nona vittoria stagionale per mettere ancor più in ghiaccio questo campionato e avvicinarsi al suo terzo titolo iridato consecutivo. Da capire che cosa faranno Mercedes, Aston Martin e la citata McLaren, tenuto conto delle peculiarità del circuito.

OA Sport di offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma alle 13.30, mentre la FP2 scatterà dalle 17.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse