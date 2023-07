LIVE Atletica, Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA: in gara Iapichino, Sibilio e Crippa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Monaco, decima tappa delle quindici previste della Diamond League 2023. Saranno quattro gli azzurri in gara quest’oggi: Larissa Iapichino, salto in lungo, Alessandro Sibilio, 400 metri ostacoli, Yeman Crippa, 5000 metri maschili, ed Elena Carraro, 100 metri ostacoli femminili.

Il meeting inizierà alle 18.40 con il salto in lungo femminile, in cui sarà in gara la campionessa europea Under 23 Larissa Iapichino. L’azzurra vorrà posizionarsi nelle primissime posizioni, centrando la terza vittoria stagionale in un evento della Diamond League, dopo i successi ottenuti nei meeting di Roma e Stoccolma.

Il secondo italiano in gara dopo Larissa Iapichino sarà Alessandro Sibilio, che alle 20.00 circa andrà alla ricerca del riscatto dopo la brutta beffa subita nel meeting di Stoccolma, in cui dei manifestanti hanno interrotto la corsa dell’azzurro, lanciato verso la seconda posizione alle spalle di Warholm. Ai nastri di partenza di questa gara ci sarà anche il campione del mondo Alison Dos Santos, oltre al primatista norvegese..

La terza azzurra in gara sarà la giovanissima Elena Carraro, in gara nei 100 metri ostacoli. La giovane italiana debutterà nel massimo circuito dopo aver ottenuto il bronzo negli Europei Under 23 della scorsa settimana. Intorno alle 21.00 toccherà poi a Yeman Crippa, che si cimenterà nei 5000 metri. Il primatista italiano è alla ricerca della migliore forma in vista dei Mondiali 2023, in programma dal 19 al 27 agosto.

Il meeting di Monaco della Diamond League 2023, si svolgerà allo Stadio Louis II, e inizierà alle 18.40. L’evento sarà visibile su Sky Sport Summer e su Rai 3 dalle 20.00 alle 22.00. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Monaco, decima tappa della Diamond League 2023, a partire dalle 18.40, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: FIDAL/Colombo