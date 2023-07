LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Timbretti Gugiu e Giovannini inseguono la finale, Pellacani e Bertocchi per l’impresa dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata con un’altra giornata campale, che prevede le qualificazioni e la semifinale della gara dalla piattaforma maschile e la finale del trampolino 3 metri femminile. Oggi per l’Italia fari puntati su Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che puntano ad un risultato di prestigio nel trampolino 3 metri dopo aver ottenuto la qualificazione per Parigi 2023 e sulla coppia degli specialisti della piattaforma, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini che inseguono una difficile qualificazione, con in palio i pass olimpici per i primi 12 classificati che domani disputeranno la finale.

Nella prima gara di giornata, la qualificazione della piattaforma maschile, seguita dalla semifinale, seguita poi dalla semifinale, ci sono due atleti azzurri al via, a caccia di una difficile qualificazione alla finale e di conseguenza ai Giochi di Parigi 2024: il 20enne Riccardo Giovannini va a caccia della sua prima finale mondiale (partecipò a Gwangju con un 37mo posto) e della prima qualificazione olimpica. Servirà la gara perfetta sia nelle qualificazioni che in un’eventuale semifinale per riuscire a centrare un posto fra i primi 12. Anche Andreas Sargent Larsen, che entra in scena di fatto all’ultima gara del Mondiale, va alla ricerca di quella che sarebbe la sua prima finale iridata. Compito durissimo ma l’azzurro ci proverà, forte della sua esperienza a livello internazionale che lo ha portato a salire già due volte sul podio europeo con la squadra, l’ultima delle quali sul gradino più alto a Roma 2022. Livello medio elevatissimo, ci sono tanti campioni in grado di far saltare il banco, cinesi in testa ma non solo. Si preannuncia spettacolo fin dal primo turno.

Nella seconda gara di giornata si assegna il titolo del trampolino 3 metri donne con due azzurre che vanno a caccia del difficile ma non impossibile exploit. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, dopo aver centrato il duplice obiettivo della finale e della qualificazione olimpica, possono affrontare con relativa serenità la finale e, se dovesse mettersi bene, hanno già dimostrato nel sincro di saper sfruttare le occasioni giuste. Le grandi favorite sono come al solito le cinesi Yani Chang e Yiwen Chen che, a meno di sorprese, andranno a prendersi i primi due gradini del podio. Per il terzo battaglia aperta con tantissime pretendenti fra cui le azzurre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 2.00 con le eliminatorie della piattaforma maschile, alle 8.30 la semifinale della piattaforma maschile. Dalle 11.00 la finale del trampolino 3 metri femminile. Buon divertimento!

Foto Lapresse