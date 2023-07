LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista 2023 in DIRETTA: serve l’impresa in semifinale contro le Furie Rosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, semifinale valida per i Campionati Europei 2023 di hockey su pista, rassegna in scena questa settimana in Spagna, nello specifico a Sant Sadurni D’Anoia (Catalogna).

Gli azzurri si confronteranno con le furie russe a quarantottore di distanza dalla sconfitta rimediata per 4-7 nella fase a gironi. In quel contesto gli iberici hanno dimostrato superiorità, punendo tempestivamente i nostri ragazzi ad ogni minimo tentativo di rimonta, approfittando spesso di dei veri momenti di black out.

Tuttavia, oggi sarà completamente diverso. La rassegna continentale è di fatto cominciata ieri con le eliminazioni dirette. La vittoria con l’Andorra – seppur arrivata con qualche difficoltà in più rispetto al previsto – ha inoltre rinfrancato gli uomini di Bertolucci che in questa competizione hanno già sfoggiato sprazzi di ottimo gioco. La continuità e la concentrazione dovranno dunque essere le due parola d’ordine del big match di oggi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, semifinale dei Campionati Europei 2023. Azione dopo azione, rete dopo rete, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: FISR