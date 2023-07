LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: missione compiuta! Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi in finale dal metro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.00: Due italiane in finale nella gara dal metro! Questa è la notizia della prima notte di gare per i tuffi a Fukuoka. Per il momento è tutto, appuntamento a fra poco per la qualificazione del metro maschile con Tocci e Marsaglia. Grazie per averci seguito e buona giornata!

5.58: Tranquillità, talento, concentrazione. Le azzurre sono state molto brave a non farsi condizionare da un avvio non straordinario e hanno chiuso in crescendo conquistando la prima doppia finale del Mondiale di Fukuoka. Gara in programma domani. Cinesi inarrivabili, per il podio bisognerà fare i conti con la messicana Vazquez Montano

5.57: Queste le finaliste della gara dal metro: Lin (Chn), Li (Chn), Vazquez Montano (Mex), Heimberg (Sui), Pellacani (Ita), Vincent (Rsa), Sheehan (Aus), Muller (Ger), Bertocchi (Ita), Hernandez (Usa), Eissa (Egy), Ware (Can)

5.56: Gara da finale per la tedesca Muller che chiude con un totale di 242.00

5.55: la finlandese Hallaselka chiude con 227.20 punti, la spagnola Velazquez sbaglia e conclude con 189.40

5.54: Non sbaglia Chgiara Pellacani, con 243.25 (ultimo tuffo da 49) sarà in finale!

5.53: L’indonesiana Haga chiude con 226.55. Ora Pellacani

5.52: Un po’ abbondante la messicana Vazquez Montano che con 262.20 è in finale con un ottimo punteggio, abbondante la malese Ong che chiude con 204.30

5.51: Elena Bertocchi chiude con 239.55 e non dovrebbe avere problemi ad entrare in finale! Molto bene l’azzurra anche nell’ultimo tuffo da 50 punti

5.50: La polacca Skrzek chiude con 229.45, la cubana Ruiz totalizza 181.15. Ora Bertocchi

5.48: Lontana dalle migliori anche la rumena Foerster con 190.85, la cubana Garcia Navarro totalizza 226.30

5.47: La australiana Sheehan totalizza 242.25, la messicana Pineda Vazquez chiude con un punteggio di 214.25

5.46: Per la egiziana Eissa punteggio finale di 237.60, la ungherese Mosena chiude con 186.90

5.44: La venezuelana Perez chiude la sua prova con 213.10, 237.35 per la canadese Ware

5.43: Ancora un gran tuffo per la cinese Lin che chiude con 291.25, nettamente prima. La francese Gillet chiude con un punteggio di 225.15

5.42: La statunitense Oakley chiude con il punteggio di 231.95, la lettone Patrika con 218.90

5.41: La tedesca Muller totalizza 191.30. Quando manca l’ultimo tuffo: Pellacani è sesta, Bertocchi è nona!

5.40: Punteggio di 179.40 per la finlandese Hallaselka, la spagnola Velazquez raggiunge quota 166.30

5.39: Molto bene anche l’azzurra Pellacani che sale a 194.25 e si mette in ottima posizione per la conquista della finale

5.37: La malese Ong raggiunge 170.85, la indonesiana Haga sale a quota 181.70. Ora Pellacani

5.37: La messicana Vazquez Montano si mantiene seconda di questo gruppo con 200.70

5.36: Bene Elena Bertocchi che trova un salto di qualità e risale la china a 188.65

5.35: La cubana Ruiz ha un totale di 139.90. Ora Bertocchi

5.34: La cubana Garcia Navarro non sbaglia: totale di 179.50, la polacca Skrzek arriva a quota 185.70

5.32: Totale di 172.25 per la messicana Pineda Vazquez, la rumena Foerster ha un totale di 158.35

5.31: Per la ungherese Mosena ci sono 149.70 punti, la australiana Sheehan totalizza 191.55

5.30: La canadese Ware totalizza 184.05, la egiziana Eissa arriva a 187.20

5.29: Per la francese Gillet ci sono 178.35, la venezuelana Perez arriva a quota 171.50

5.28: La cinese Lin continua la sua marcia trionfale e raggiunge il punteggio di 230.15

5.27: Punteggio di 186.45 per la statunitense Oakley dopo 4 tuffi, la lettone Patrika raggiunge quota 170.90

5.26: Punteggio di 137.30 per la tedesca Muller. Pellacani sale al decimo posto, Bertocchi è 19ma

5.25: 132.60 per la finlandese Hallaselka, punteggio di 124.90 per la spagnola Velazquez

5.24: Buon tuffo per Chiara Pellacani che raggiunge quota 140.95 e continua a risalire la china

5.23: 127.70 il punteggio della indonesiana Haga. Ora Pellacani

5.22: La messicana Vazquez Montano raggiunge quota 147.40 e resta seconda. La malese Ong totalizza 124.90

5.21: Non decolla la gara di Elena Bertocchi che raggiunge quota 137.25, serve qualcosa in più per centrare la finale

5.20: per la cubana Ruiz un punteggio di 103.90. Tocca ora a Bertocchi

5.19: La cubana Garcia Navarro raggiunge quota 131.40, la polacca Skrzek sale a 138.90

5.17: Per la messicana Pineda Vazquez errore grave e totale di 120.65, la rumena Foerster totalizza 118.75

5.16: Per la ungherese Mosena totale di 108.10, non sarà un fattore, la australiana Sheehan arriva a 140.85

5.15: La canadese Ware raggiunge quota 134.65, la egiziana Eissa trova un buon tuffo e ha 138.90 punti

5.14: Qualche rischio per la francese Gillet che arriva a 128.95, la venezuelana Perez sbaglia e si ferma a 130.70

5.13: La lettone Patrika raggiunge quota 127.70, la cinese Lin vola a 170.15

5.12: Punteggio totale di 142.05 per la statunitense Oakley

5.10: Benissimo la tedesca Muller che arriva a 93.60. Pellacani dopo due rotazioni è 18ma, Bertocchi è 20ma. Bisogna ancora risalire la china

5.09: Per la finlandese Hallaselka punteggio di 90.60, la spagnola Velazquez totalizza 91.30

5.08: Non perfetto il tuffo di Pellacani che comunque sale a 92.95

5.08: La malese Ong solleva qualche spruzzo, punteggio di 83.50, l’indonesiana Haga ha un totale di 92.50

5.07: La messicana Vazquez Montano totalizza 101.40 ed è seconda

5.06: Bene l’azzurra Bertocchi che risale la china e raggiunge 92.40

5.05: Punteggio totale di 55.80 per la cubana Ruiz. Ora Bertocchi

5.04: Per la cubana Garcia Navarro arrivano 90.00 punti, la polacca Skrzek raggiunge quota 97.50

5.02: Bene la messicana Pineda Vazquez che ha un totale di 93.65, la rumena Foerster è a quota 78.50

5.01: Totale di 71.80 per la ungherese Mosena che continua a sbagliare, la australiana Sheehan raggiunge quota 94.05

5.00: Scarsa la canadese Ware che raggiunge il punteggio di 85.45, stessa cosa per la egiziana Eissa che ha un totale di 89.50

4.59: La francese Gillet non decolla: 85.75 il totale, punteggio globale di 96.20 per la venezuelana Perez

4.58: Non bene la lettone Patrika che ha un totale di 84.00, ancora benissimo la cinese Lin che sale a 116.10

4.57: La statunitense Oakley sale a 97.20

4.55: Bene la giovane tedesca Muller che totalizza 46.80. Bertocchi 23ma e Pellacani 27ma dopo il primo tuffo

4.54: La finlandese Hallaselka totalizza 49.20 in apertura, la spagnola Velazquez si ferma a 43.20

4.54: Inizio in salita per Pellacani che solleva qualche spruzzo e totalizza 44.85

4.52: Per la indonesiana Haga arrivano 44.40 punti. Ora Pellacani

4.51: La messicana Vazquez Montano inizia benissimo con 54.60, la malese Ong totalizza 43.20

4.50: Discreto avvio dell’azzurra Bertocchi che totalizza 45.60

4.49: La cubana Ruiz rischia e ottiene 14.40. Ora Bertocchi

4.48: La cubana Garcia Navarro totalizza 45.00, la polacca Skrzek arriva a 46.80

4.46: La messicana Pineda Vasquez totalizza 46.50 nel primo tuffo, la rumena Foerster inizia con un tuffo da 40.80

4.46: Per l’australiana Sheehan punteggio di 44.85

4.45: L’egiziana Eissa totalizza 52.00 in apertura! L’ungherese Mosena va abbondante: 32.20

4.44: Punteggio di 49.45 per la canadese Ware

4.42: Per la francese Gillet arrivano 43.20, per la venezuelana Perez un buon 46.80

4.42: Benissimo la cinese Lin che inizia con 57.60

4.41: 50.40 per la statunitense Oakley, 45.00 per la lettone Patrika

4.20: Dopo i tuffi della prima metà delle atlete in testa c’è Li, davanti a Heimberg e Vincent

4.19: La norvegese Tuxen chiude la prima parte di gara con un 214.85

4.18: La colombiana Zapata Corea non chiude bene la sua gara: 210.70

4.17: Bene in chiusura la statunitense Hernandez che si porta a 239.40

4.16: Totale di 232.15 per la canadese Vallee

4.15: Bene l’australiana O’Brien che totalizza 221.45

4.15: Chiude con un punteggio di 217.00 la norvegese Kupka

4.14: Qualche spruzzo per la sudafricana Vincent che raggiunge 242.25

4.14: Totale di 178.40 per la malese Bong

4.14: Bene la canadese Ricci che chiude con un 99.35

4.14: Discreto l’ultimo tuffo della irlandese Cryan che totalizza 229.50

4.14: La ungherese commette ancora imprecisioni e si ferma a quota 182.40

4.14: Chiude bene la coreana Suji Kim che chiude con 237.40

4.13: Punteggio finale per la brasiliana Santos: 226.45

4.12: Partenza a rilenta ma gran conclusione per la svizzera Heimberg: 251.90

4.10: Bene in entrata in acqua la svedese Widerstroem che arriva a quota 227.00

4.09: Totale di 212 per la tedesca Hentschel

4.08: Punteggio di 235.65 per la neozelandese Roussell

4.08: Prova da dimenticare per la svedese Nilsson Garpi che arriva a 199.95

4.07: Scava un ulteriore solco fra sè e le rivali, la cinese Li, che chiude con 238.35

4.06: La brasiliana Lira è nelle prime posizioni con 224.35

4.06: Bene la coreana Kim che chiude con 234.40

4.06: Punteggio di 170.10 per la norvegese Tuxon che chiude il penultimo giro

4.05: Punteggio di 171.10 per la colombiana Zapata Correa

4.04: Totale non soddisfacente, quelle della canadese Heydra che totalizza 168.20

4.03: Punteggio totale di 188.70 per la statunitense Hernandez

4.02: Buon tuffo per la canadese Vallee

4.01: Totale di 176.45 per la australiana O’Brian

4.01: La ceca Kupka ha un totale di 175.40

4.00: Punteggio di tutto rispetto, 195.45, la sudafricana Vincent

3.59: 140.90 per la malese Bong, fuori dai giochi

3.58: Punteggio totale per la canadese Ricci: 156.15

3.57: 178.80 di totale con un ultimo tuffo non perfetta per la irlandese Cryan

3.56: Scarsa all’ingresso in acqua l’ungherese Kun che totalizza 139.20

3.55: Buon tuffo della brasiliana Santos che ha un totale di 179.55

3.54: Prosegue la risalita della svizzera Heimberg che si porta a 197.30

3.54: Buon tuffo per la svedese Widerstrom che risale la china con 177.80

3.53: Abbondante la tedesca Hentschel che arriva a 157.40

3.52: La neozelandese Roussel raggiunge quota 186.25

3.51: Sbaglia totalmente la svedese Nilsson Garip che entra in acqua ranicchiata e prende lo 0

3.51: Si riscatta la cinese Li che sale in testa con 224.85

3.50: Buon tuffo per la brasiliana Lima che arriva a 185.35

3.49: Bene la coreana Kim che raggiunge 183.70

3.48: In arrivo la quarta rotazione di tuffi

3.47: Errore grave per la norvegese Tuxen che arriva a 130.10

3.47: Qualche spruzzo per la colombiana Zapata che ha un totale di 129.10

3.46: Non perfetto il tuffo della sudafricana Heydra che ha un totale di 129.80

3.46: Discreto il tuffo della statunitense Hernandez che totalizza 141.90

3.45: Tuffo discreto per la canadese Vallee che raggiunge 143.80

3.44: Sbaglia la australiana O’Brien e si trova a rincorrere 126.95

3.43: Totale di 126 per la ceca Kupka

3.42: Totale di 148.65 per la sudafricana Vincent

3.41: Lontana dalle prime la canadese Ricc che ora ottiene114.75

3.41: Ancora qualche problema per la irlandese Cryan che è a 139.20 dopo tre salti

3.40: Qualche spruzzo di troppo per il 110.40

3.39: La coreana Kim totalizza 137.60

3.39: Totale di 131.55 per la brasiliana Santos che prova a mettersi in carreggiata

3.38: Sale a 146.90 la svizzera Heimberg

3.37: Per la svedese Windstrom un totale di 131.00

3.37: Ancora un tuffo non ben riuscito dalla tedesca Hentschel che si ferma a 119.70

3.36: Bene la neozelandese Russell che raggiunge 139.45

3.35: Non perfetta Nilsson Garip che sale a 14.9.55

3.35: Tuffo non perfetto della cinese Li che resta in testa con 157.35

3.34: Buon tuffo anche per la brasiliana Lira che raggiunge un totale di 138.55

3.33: Bene la coreana Kim che sale a 136.90

3.32: Punteggio globale di 93.60 per la norvegese Tuxen. Concluso la seconda rotazione

3.32: Bene la colombiana Zapata Correa che risale la china con 87.70

3.31: Punteggio totale di 88.40 per la sudafricana Heydra

3.30: Non perfetta la statunitense Hernandez che ha un totale di 93.60

3.29: Punteggio totale di 100.30 per la canadese Vallee

3.28: Totale di 88.20 per la australiana O’Brien

3.28: Non perfetta in ingresso in acqua la norvegese Kupka che ha 84.80

3.28: Punteggio totale di 103.80 per una buona Vincente, sudafricana

3.27: Salto totalmente sbagliato per la malese Bong, totale di 68.10

3.26: Ancora problemi per la peruviana Ricci che arriva a 80.10

3.26: Bene la irlandese Cryan che ha un totale di 97.80

3.25: Non perfetto l’ingresso in acqua dell’ungherese Kos che ottiene un totale di 72.45

3.24: Leggermente abbondante la coreana Kim Suji che arriva a 93.60

3.24: Totale di 84.75 per la brasiliana Santos dopo un secondo salto non all’altezza del primo

3.22: Leggermente abbondante Heimberg che sale in classifica con un totale di 98.50

3.22: Scarsa in entrata la svedese Widerstrom che ha un totale di 85.50 dopo l’ottimo inizio

3.22: Totale di 88.20 con un brutto secondo tuffo per la tedesca Hentschel

3.21: Tanti spruzzi per la neozelandese Russell che ha un totale di 90.00

3.21: Totale di 99.15 per la svedese Nilsson Garip

3.20: Atro gran tuffo della cinese Li che con 58.50 sale a 112.50

3.19: La brasiliana Lira totalizza 42.55 per un totale di 88.15

3.18: 88.60 per la coreana Kim dopo il secondo salto

3.17: Buon avvio della norvegese Tuxen con 46.80. Si chiude la prima rotazione della prima metà

3.17: Male la colombiana Zapata Correa ultima al momento con 39.60

3.16: La sudafricana Heydra debutta con 46.80

3.15: Discreto avvio della statunitense Hernandez che totalizza 46.80

3.15: Punteggio di 50.70 per la canadese Vallee

3.14: Qualche problema per la australiana O’Brien che totalizza 41.40

3.14: Discreta anche la norvegese Kupka che totalizza 43.20

3.13: Buon debutto per la sudafricana Vincent che totalizza 49.20

3.13: Qualche spruzzo di troppo per la malese Bong che si ferma a 40.80

3.12: Non perfetto il tuffo della peruviana Ricci che ottiene 42.90

3.12: Buono il tuffo della irlandese Cryan che si porta nelle prime posizioni con 51.60

3.11: Lontana dalle prime la ungherese Kun con 41.15

3.10: Non perfetto il salto della coreana Suji Kim che si ferma a 43.40

3.09: La brasiliana Santos totalizza 46.80

3.09: Buon tuffo anche per lòa svizzera Heimberg con 44.80

3.08: Bene anche la svedese Widerstrom che ottiene 47.30

3.07: Buono il tuffo della tedesca Hentsch che totalizza 47.60

3.06; Qualche spruzzo per la neozelandese Russell che ottiene 43.60

3.06: Punteggio di 47.15 per la svedese Nilsson Garip

3.05: La cinese Li sfiora la perfezione: 54.00

3-04: Qualche spruzzo per la brasiliana Lira che totalizza 45.60

3.03: Punteggio di 44.40 per la coreana Kim

2.59: La prima a saltare sarà la coreana Kim. Le azzurre si tufferanno per 37ma e 41ma. Sono 44 le atlete al via, ognuna eseguirà 5 tuffi. Le migliore 12 vanno direttamente in finale

2.56: Favorite ovviamente le cinesi che, in questa gara, storicamente qualcosa hanno lasciato alle rivali ma poche volte hanno lasciato per strada metalli preziosi

2.53: La prima gara è quella femminile che vedrà al via Chiara Pellacani e Elòena Bertocchi, entrambi con le potenzialità di centrare un posto nelle dodici semifinaliste di questa gara che non è olimpica.

2.49: Si parte subito con due gare importanti per i colori azzurri: le qualificazioni del trampolino da un metro donne e uomini.

2.46: La squadra azzurra si presenterà in Giappone con l’obiettivo di centrare più finali possibili e con anche l’opportunità in alcune di esse di poter lottare anche per una medaglia. Non ci sono certezze da podio, ma tante carte da poter giocare sia in campo femminile che maschile.

2.43: Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra. Tanta ambizione e voglia di essere protagonisti: con questi fattori l’Italia si presenta alla rassegna iridata dopo essere stata protagonista assoluta lo scorso anno agli Europei di Roma e un mese fa ai Giochi Europei in Polonia.

2.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka

Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Fukuoka – Il programma dei Mondiali di Fukuoka e gli italiani in gara giorno per giorno – Il medagliere dei Mondiali di Budapest 2022 – Quale Italia a Fukuoka? – Le speranze di medaglia per l’Italia – Le parole di Oscar Bertone – Il programma del Mondiale di Fukuoka – I pass olimpici in palio a Fukuoka

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra. Tanta ambizione e voglia di essere protagonisti: con questi fattori l’Italia si presenta alla rassegna iridata dopo essere stata protagonista assoluta lo scorso anno agli Europei di Roma e un mese fa ai Giochi Europei in Polonia. La squadra azzurra si presenterà in Giappone con l’obiettivo di centrare più finali possibili e con anche l’opportunità in alcune di esse di poter lottare anche per una medaglia. Non ci sono certezze da podio, ma tante carte da poter giocare sia in campo femminile che maschile.

Si parte subito con due gare importanti per i colori azzurri: le qualificazioni del trampolino da un metro donne e uomini. La prima gara è quella femminile che vedrà al via Chiara Pellacani e Elòena Bertocchi, entrambi con le potenzialità di centrare un posto nelle dodici semifinaliste di questa gara che non è olimpica. In campo maschile in gara per l’Italia Lorenzo Marsaglia (bronzo ai Giochi Europei) e Giovanni Tocci. I grandi favoriti sono i cinesi ma non mancano i protagonisti annunciati provenienti da altri paesi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 3.00 con le eliminatorie del trampolino 1 metro femminile. Dalle 8.00 le qualificazioni maschili. Buon divertimento!