Tuffi, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara

Da domani, venerdì 14, a sabato 22 luglio, si terranno a Fukuoka, in Giappone, i Mondiali 2023 di tuffi: la manifestazione iridata varrà quale competizione su base mondiale per la qualificazione diretta ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Saranno in palio 72 carte olimpiche non nominali, di cui 48 nelle prove individuali e 24 (12 coppie) nelle prove sincro: in ciascuna delle quattro gare individuali (trampolino individuale 3 metri maschile e femminile, piattaforma individuale 10 metri maschile e femminile) si qualificheranno tutti i finalisti.

Per ogni gara individuale, infatti, sono a disposizione 12 pass (massimo 2 per Nazione), mentre in ciascuna delle quattro gare sincro occorrerà salire sul podio, in quanto per le gare a coppie sono in palio 3 pass, Francia esclusa, in quanto già qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante (massimo 1 per Nazione).

PASS OLIMPICI IN PALIO AI MONDIALI DI TUFFI 2023

Trampolino individuale 3 metri maschile: 12 (massimo 2 per Nazione)

Trampolino individuale 3 metri femminile: 12 (massimo 2 per Nazione)

Piattaforma individuale 10 metri maschile: 12 (massimo 2 per Nazione)

Piattaforma individuale 10 metri femminile: 12 (massimo 2 per Nazione)

Trampolino sincro 3 metri maschile: 3 (Francia esclusa, massimo 1 per Nazione)

Trampolino sincro 3 metri femminile: 3 (Francia esclusa, massimo 1 per Nazione)

Piattaforma sincro 10 metri maschile: 3 (Francia esclusa, massimo 1 per Nazione)

Piattaforma sincro 10 metri femminile: 3 (Francia esclusa, massimo 1 per Nazione)

Foto: LaPresse