Calendario tuffi, Mondiali 2023: orari 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, venerdì 14 luglio, inizierà l’avventura dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

Si partirà, però, con una specialità che non fa parte del programma olimpico, ovvero la gara dal metro. Dalle prime ore del mattino italiano andranno in scena i preliminari della prova femminile e maschile e i migliori dodici approderanno in Finale, prevista sabato 15 luglio.

Tra le donne Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi andranno a caccia di soddisfazioni. Con lo stesso spirito salteranno Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, con il primo dei due a essersi tinto di bronzo nei Giochi Europei di Cracovia (Polonia).

La prima giornata dei Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) sarà trasmessa i in diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay2, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO TUFFI MONDIALI 2023

Venerdì 14 luglio (Orari italiani)

ore 3.00 Preliminari 1m donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

ore 8.00 Preliminari 1m uomini (Giovanni Tocchi, Lorenzo Marsaglia)

TUFFI MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay2, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: European Games 2023