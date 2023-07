Tuffi, Mondiali 2023: le gare dove l’Italia può provare a giocarsi una medaglia

Questa notte prenderanno il via i Mondiali di tuffi a Fukuoka. L’appuntamento iridato è l’evento della stagione e soprattutto un importante test in vista delle Olimpiadi del prossimo anno. Proprio questa rassegna assegna i pass olimpici ed è questo probabilmente il principale obiettivo della squadra azzurra, che ha comunque già staccato un biglietto per la Francia con Chiara Pellacani agli Europei dai tre metri.

Il pass olimpico lo riceveranno i dodici finalisti delle gare individuali dai tre metri e dalla piattaforma, mentre nelle prove sincro bisognerà almeno salire sul podio per staccare il biglietto per Parigi. Un compito sicuramente molto arduo, visto che la concorrenza è davvero elevatissima ed il livello si alza notevolmente rispetto a quello continentale.

Agli ultimi Mondiali l’Italia è riuscita a conquistare una sola medaglia e anche stavolta a Fukuoka quella è la gara con forse più aspettative per i colori azzurri. Si tratta del sincro misto dai tre metri, con la formidabile coppia composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro. I campioni d’Europa in carica puntano nuovamente al secondo gradino del podio ai Mondiali, visto che la Cina sembra aver già prenotato come sempre tutti gli ori.

Molto complicato pensare ad altre medaglie azzurre. Possono sicuramente provarci con la gara perfetta i due sincro dai tre metri, Pellacani/Bertocchi e Tocci/Marsaglia. In queste gare la Cina può al massimo occupare un solo posto sul podio e dunque c’è più spazio. Servirà la gara perfetta ad entrambe le coppie azzurre, che con una medaglia si porterebbero a casa anche il pass olimpico. Un doppio colpo veramente eccezionale.

Dal metro ci potrebbe essere spazio per un bronzo, ma anche qui il compito è davvero complicatissimo per i soliti quattro già citati sopra. La conquista della finale per Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma vale già tantissimo e l’italo-canadese proverà a migliorare il settimo posto dello scorso anno.

Foto: LaPresse