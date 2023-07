Calendario Mondiali tuffi 2023: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, date, titoli da assegnare

Dal 14 al 22 luglio i Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) terranno banco. Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i pass ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, staccheranno il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

La squadra di Oscar Bertone, dunque, è chiamata a un impegno di non poco conto, confortata dai buoni risultati ottenuti nei Giochi Europei di Cracovia, dove Chiara Pellacani ha già ottenuto la qualificazione olimpica grazie alla vittoria della prova del trampolino tre metri. Il target, ovviamente, sarà quello di aumentare il numero di atleti presenti l’anno prossimo nella capitale francese.

Una formazione quella tricolore che nella competizione continentale in Polonia ha raggiunto la doppia cifra alla voce “medaglie”. Indubbiamente, il contesto mondiale è molto più complicato, pensando solo alla Cina che vuol confermarsi dominatrice della disciplina.

I Mondiali di tuffi a Fukuoka (Giappone) saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay2, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare.

CALENDARIO TUFFI MONDIALI 2023

Venerdì 14 luglio

ore 3.00 Preliminari 1m donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

ore 8.00 Preliminari 1m uomini (Giovanni Tocchi, Lorenzo Marsaglia)

Sabato 15 luglio

ore 2.00 Preliminari sincro uomini 3m (Giovanni Tocchi/Lorenzo Marsaglia)

ore 5.30 Finale sincro misto piattaforma (Eduard Timbretti Gugiu/Sarah Jodoin di Maria)

ore 8.30 Finale 1m donne

ore 11.00 Finale sincro uomini 3m

Domenica 16 luglio

ore 3.00 Preliminari sincro femminile piattaforma (Italia assente)

ore 7.30 Finale 1m uomini

ore 11.00 Finale sincro femminile piattaforma

Lunedì 17 luglio

ore 2.00 Preliminari sincro donne 3m (Chiara Bertocchi/Chiara Pellacani)

ore 5.30 Preliminari sincro uomini piattaforma (Eduard Timbretti Gugiu/Riccardo Giovannini)

ore 8.30 Finale sincro donne 3m

ore 11.00 Finale sincro uomini piattaforma

Martedì 18 luglio

ore 3.00 Preliminari piattaforma donne (Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria)

ore 7.30 Semifinale piattaforma donne

ore 11.00 Finale Team Event (Lorenzo Marsaglia, Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin di Maria, Chiara Pellacani)

Mercoledì 19 luglio

ore 2.00 Preliminari 3m uomini (Giovanni Tocchi, Lorenzo Marsaglia)

ore 8.30 Semifinale 3m uomini

ore 11.00 Finale piattaforma donne

Giovedì 20 luglio

ore 2.00 Preliminari 3m donne (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

ore 7.30 Semifinale 3m donne

ore 11.00 Finale 3m uomini

Venerdì 21 luglio

ore 2.00 Preliminari piattaforma uomini (Andreas Sargent Larsen, Riccardo Giovannini)

ore 8.30 Semifinale piattaforma uomini

ore 11.00 Finale 3m donne

Sabato 22 luglio

ore 8.30 Finale Sincro misto 3m (Matteo Santoro/Chiara Pellacani)

ore 11.00 Finale piattaforma uomini

TUFFI MONDIALI 2023: COME VEDERLE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay2, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse