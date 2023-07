Tuffi, Oscar Bertone: “La nostra squadra è in salute per i Mondiali 2023 di Fukuoka”

Messi in archivio gli ottimi risultati dei Giochi Europei di Cracovia (Polonia), dove l’Italia dei tuffi ha ottenuto dieci medaglie, conquistando tra l’altro l’oro dal trampolino tre metri con Chiara Pellacani che si è qualificata automaticamente per le Olimpiadi di Parigi 2024, la selezione del Bel Paese si ritrova per un nuovo appuntamento importante, ovvero i Mondiali a Fukuoka (Giappone).

Dal 14 al 22 luglio assisteremo a giorni di gare molto intense presso la Prefectural Pool. Sono dieci i convocati nostrani ad aver risposto all’appello: Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria, Chiara Pellacani, Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia, Andreas Sargent, Matteo Santoro, Eduard Timbretti Gugiu e Giovanni Tocci.

Una competizione importante non solo per la conquista delle medaglie iridate, ma anche perché in palio ci sono i pass olimpici: i 12 atleti meglio piazzati nelle gare individuali, infatti, conquisteranno una quota per il proprio Paese (massimo due per NOC); stesso discorso per le tre coppie meglio posizionate negli eventi syncro (esclusa la Francia).

L’Italia, da questo punto di vista, ha già garantito un posto nazione grazie a Pellacani, per quanto accaduto in Polonia. “La squadra sta in salute. Abbiamo una Nazionale competitiva in ogni gara. Ci tengo a sottolineare che ho la fortuna di allenare un gruppo affiatatissimo, in cui non vi sono prime donne e in cui vi è un clima bellissimo, certe volte anche commovente; vi è un’unione perfetta tra staff e atleti. Questo è uno dei segreti dei nostri successi”, ha dichiarato Oscar Bertone, direttore tecnico della Nazionale italiana.

Foto: LaPresse