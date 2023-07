Calendario Mondiali sport acquatici Fukuoka 2023: orari, tv, programma nuoto, artistico, pallanuoto, tuffi e acque libere

Dal 14 al 30 luglio a Fukuoka (Giappone) gli sport acquatici saranno chiamati all’appello per contendersi qualcosa di assai importante. Parliamo di Mondiali e, di conseguenza, sarà importante massimizzare la propria prestazione anche per i riflessi che ci potranno essere in fatto di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Nuoto in corsia, nuoto artistico, pallanuoto, nuoto di fondo e tuffi saranno le discipline coinvolte e in casa Italia si andrà a caccia di grandi riscontri, tenendo conto di quanto fatto nelle ultime competizioni internazionali. La selezione del Bel Paese si è distinta come uno dei riferimenti della rassegna iridata, assumendo una dimensione assai importante per l’assenza di Russia e Bielorussia per le note vicende.

La copertura televisiva dei Mondiali degli sport acquatici a Fukuoka (Giappone) sarà affidata ai canali di RaiSport HD in chiaro e di Sky Sport a pagamento, in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali relative alle singole discipline coinvolte.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI FUKUOKA 2023

Venerdì 14 luglio

2.00-4.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Preliminari

3.00-6.00 Tuffi Trampolino 1m femminile – Preliminari

5.00-7.00 Nuoto artistico Solo tecnico maschile – Preliminari

8.00-12.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Preliminari

8.00-9.40 Nuoto artistico Duo tecnico – Preliminari (Gruppo B)

10.50-12.30 Nuoto artistico Duo tecnico – Preliminari (Gruppo A)

13.00 Cerimonia di apertura

Sabato 15 luglio

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km femminile

2.00-4.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Preliminari

3.00-4.45 Nuoto artistico Routine acrobatica – Preliminari

5.30-7.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m misto – Finale

7.00-8.00 Nuoto artistico Duo tecnico misto – Preliminari

8.30-9.45 Tuffi Trampolino 1m femminile – Finale

11.00-12.30 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Finale

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Finale

Domenica 16 luglio

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km maschile

2.00 Pallanuoto femminile Usa-Cina (Gruppo A)

3.00-4.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Preliminari

3.00-5.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Preliminari

3.30 Pallanuoto femminile Francia-Australia (Gruppo A)

5.00 Pallanuoto femminile Olanda-Spagna (Gruppo B)

6.30 Pallanuoto femminile Israeliano-Kazakistan (Gruppo B)

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Finale

9.00 Pallanuoto femminile Italia-Argentina (Gruppo C)

9.30-11.00 Nuoto artistico Duo tecnico misto – Finale

10.30 Pallanuoto femminile Grecia-Sudafrica (Gruppo C)

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m femminile – Finale

12.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D)

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo tecnico – Finale

13.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Canada (Gruppo D)

Lunedì 17 luglio

2.00-3.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Preliminari

2.00-4.45 Nuoto artistico Solo libero femminile – Preliminari

2.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Usa (Gruppo A)

3.30 Pallanuoto maschile Australia-Grecia (Gruppo A)

5.00 Pallanuoto maschile Canada-Cina (Gruppo B)

5.30-7.15 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Preliminari

6.30 Pallanuoto maschile Francia-Italia (Gruppo B)

7.00-8.30 Nuoto artistico Solo tecnico maschile – Finale

8.30-9.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile – Finale

9.00 Pallanuoto maschile Argentina-Croazia (Gruppo C)

10.30 Pallanuoto maschile Montenegro-Sudafrica (Gruppo C)

11.00-12.30 Tuffi Sincro piattaforma 10m maschile – Finale

12.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Giappone (Gruppo D)

12.30-14.00 Nuoto artistico Routine acrobatica – Finale

13.30 Pallanuoto maschile Serbia-Spagna (Gruppo D)

Martedì 18 luglio

1.00-2.15 Nuoto in acque libere 5km femminile

2.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Olanda (Gruppo B)

2.00-4.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo B)

3.00-4.15 Nuoto in acque libere 10km maschile

3.00-5.45 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Preliminari

3.30 Pallanuoto femminile Spagna-Israele (Gruppo B)

5.00 Pallanuoto femminile Sudafrica-Italia (Gruppo C)

5.00-7.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo A)

6.30 Pallanuoto femminile Argentina-Grecia (Gruppo C)

7.30-9.00 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Semifinale

8.00-10.00 Nuoto artistico Solo libero maschile – Preliminari

9.00 Pallanuoto femminile Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D)

10.30 Pallanuoto femminile Australia-Usa (Gruppo D)

11.00-12.30 Tuffi Team Event 3m/10m misto – Finale

12.00 Pallanuoto femminile Giappone-Ungheria (Gruppo A)

12.30-14.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale

13.30 Pallanuoto femminile Cina-Francia (Gruppo A)

Mercoledì 19 luglio

2.00 Pallanuoto maschile Italia-Canada (Gruppo B)

2.00-4.45 Tuffi Trampolino 3m maschile – Preliminari

3.30 Pallanuoto maschile Cina-Francia (Gruppo B)

5.00 Pallanuoto maschile Croazia-Ungheria (Gruppo C)

6.30 Pallanuoto maschile Spagna-Montenegro (Gruppo C)

8.30-10.00 Tuffi Trampolino 3m maschile – Semifinale

9.00 Pallanuoto maschile Sudafrica-Serbia (Gruppo D)

9.30-11.00 Nuoto artistico Solo libero maschile – Finale

10.30 Pallanuoto maschile Grecia-Kazakistan (Gruppo D)

11.00-12.30 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Finale

12.00 Pallanuoto maschile Giappone-Argentina (Gruppo A)

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo libero femminile – Finale

13.30 Pallanuoto maschile Usa-Australia (Gruppo A)

Giovedì 20 luglio

1.00-2.30 Nuoto in acque libere Staffetta a squadre miste 6km

2.00 Pallanuoto femminile Argentina-Sudafrica (Gruppo C)

2.00-5.15 Tuffi Trampolino 3m femminile – Preliminari

3.00-5.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari

3.30 Pallanuoto femminile Grecia-Italia (Gruppo C)

5.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Ungheria (Gruppo D)

6.30 Pallanuoto femminile Cina-Australia (Gruppo D)

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 3m femminile – Semifinale

9.00 Pallanuoto femminile Francia-Usa (Gruppo A)

10.30 Pallanuoto femminile Spagna-Kazakistan (Gruppo A)

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m maschile – Finale

12.00 Pallanuoto femminile Canada-Giappone (Gruppo B)

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale

13.30 Pallanuoto femminile Israele-Olanda (Gruppo B)

Venerdì 21 luglio

2.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Argentina (Gruppo C)

2.00-5.30 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Preliminari

3.00-4.00 Nuoto artistico Duo libero misto – Preliminari

3.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-Spagna (Gruppo C)

5.00 Pallanuoto maschile Serbia-Montenegro (Gruppo D)

6.30 Pallanuoto maschile Usa-Grecia (Gruppo D)

8.30-10.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Semifinale

9.00 Pallanuoto maschile Australia-Kazakistan (Gruppo A)

10.30 Pallanuoto maschile Cina-Italia (Gruppo A)

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m femminile – Finale

12.00 Pallanuoto maschile Croazia-Giappone (Gruppo B)

12.30-14.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Finale

13.30 Pallanuoto maschile Francia-Canada (Gruppo B)

Sabato 22 luglio

2.00 Pallanuoto femminile crossover da definire

3.00-4.30 Nuoto artistico Duo libero misto – Finale

3.30 Pallanuoto femminile crossover da definire

5.30-6.30 Nuoto artistico Gala esibizione

7.00 Pallanuoto femminile crossover da definire

8.30 Pallanuoto femminile crossover da definire

8.30-10.00 Tuffi Sincro trampolino 3m misto – Finale

10.00 Pallanuoto femminile crossover da definire

11.30 Pallanuoto femminile crossover da definire

11.30-13.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Finale

Domenica 23 luglio

2.00 Pallanuoto maschile crossover da definire

3.30 Pallanuoto maschile crossover da definire

3.30-7.45 Nuoto – Batterie 200m misti femminili, 400m stile libero maschili, 100m farfalla femminili, 50m farfalla maschili, 400m stile libero femminili, 100m rana maschili, 400m misti maschili, staffetta 4x100m stile libero femminile, staffetta 4x100m stile libero maschile

7.00 Pallanuoto maschile crossover da definire

8.30 Pallanuoto maschile crossover da definire

10.00 Pallanuoto maschile crossover da definire

11.30 Pallanuoto maschile crossover da definire

13.00-15.30 Nuoto – Finale 400m stile libero maschili, semifinale 100m farfalla femminili, semifinale 50m farfalla maschili, finale 400m stile libero femminili, semifinale 100m rana maschili, semifinali 200m misti femminili, finale 400m misti maschili, finale staffetta 4x100m femminile, finale staffetta 4x100m stile libero maschile

Lunedì 24 luglio

2.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

3.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

3.30-6.15 Nuoto – Batterie 100m dorso femminili, 100m dorso maschili, 100m rana femminili, 200m stile libero maschili, 1500m stile libero femminili

5.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

6.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

8.00 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire

9.30 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire

11.00 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire

12.30 Pallanuoto femminile quarto di finale da definire

13.00-14.50 Nuoto – Finale 100m rana maschili, finale 100m farfalla femminili, semifinali 100m dorso maschili, semifinali 100m rana femminili, finale 50m farfalla maschili, semifinali 100m dorso femminili, semifinali 200m stile libero maschili, finale 200m misti femminili

Martedì 25 luglio

2.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

3.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

3.30-6.15 Nuoto – Batterie 50m rana maschili, 200m stile libero femminili, 200m farfalla maschili, 800m stile libero maschili

4.30-5.45 Tuffi grandi altezze Donne – Round 1 e 2

5.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

7.00-8.30 Tuffi grandi altezze Uomini – Round 1 e 2

6.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

8.00 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire

9.30 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire

11.00 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire

12.30 Pallanuoto maschile quarto di finale da definire

13.00-15.05 Nuoto – Finale 200m stile libero maschili, finale 1500m stile libero femminili, semifinali 50m rana maschili, finale 100m dorso femminili, finale 100m dorso maschili, semifinali 200m stile libero femminili, semifinali 200m farfalla maschili, finale 100m rana femminili

Mercoledì 26 luglio

2.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

3.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

3.30-6.30 Nuoto – Batterie 50m dorso femminili, 100m stile libero maschili, 200m misti maschili, 200m farfalla femminili, staffetta 4x100m misti mista

5.00-6.13 Tuffi grandi altezze Donne – Round 3 e 4

7.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

8.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

10.00 Pallanuoto femminile semifinale da definire

11.30 Pallanuoto femminile semifinale da definire

13.00-15.15 Nuoto – Finale 800m stile libero maschili, finale 200m stile libero femminili, semifinali 100m stile libero maschili, semifinali 50m dorso femminili, finale 200m farfalla maschili, finale 50m rana maschili, semifinali 200m farfalla femminili, semifinali 200m misti maschili, finale staffetta 4x100m misti mista

Giovedì 27 luglio

2.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

3.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

3.30-6.15 Nuoto – Batterie 100m stile libero femminili, 200m dorso maschili, 200m rana femminili, 200m rana maschili, staffetta 4x200m stile libero femminile

5.00-6.30 Tuffi grandi altezze Uomini – Round 3 e 4

7.00 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

8.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

10.00 Pallanuoto maschile semifinali da definire

11.30 Pallanuoto maschile semifinali da definire

13.00-15.15 Nuoto – Finale 200m farfalla femminili, semifinali 100m stile libero femminili, finale 100m stile libero maschili, finale 50m dorso femminili, semifinali 200m rana maschili, finale 200m misti maschili, semifinali 200m rana femminili, semifinali 200m dorso maschili, finale staffetta 4x200m stile libero femminile

Venerdì 28 luglio

3.30-6.15 Nuoto – Batterie 100m farfalla maschili, 200m dorso femminili, 50m stile libero maschili, 50m farfalla femminili, staffetta 4x200m stile libero maschile, 800m stile libero femminili

4.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

6.00 Pallanuoto femminile finale per il bronzo da definire

9.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

11.00 Pallanuoto femminile finale per l’oro da definire

13.00-15.10 Nuoto – Finale 100m stile libero femminili, semifinali 100m farfalla maschili, semifinali 200m dorso femminili, semifinali 50m stile libero maschili, finale 200m rana femminili, finale 200m dorso maschili, semifinali 50m farfalla femminili, finale 200m rana maschili, finale staffetta 4x200m stile libero maschile

Sabato 29 luglio

3.30-6.30 Nuoto – Batterie 50m stile libero femminili, 50m dorso maschili, 50m rana femminili, staffetta 4x100m stile libero mista, 1500m stile libero maschili

4.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

6.00 Pallanuoto maschile finale per il bronzo da definire

9.30 Pallanuoto maschile piazzamento da definire

11.00 Pallanuoto maschile finale per l’oro da definire

13.00-15.15 Nuoto – Finale 50m farfalla femminili, finale 50m stile libero maschili, semifinali 50m stile libero femminili, semifinali 50m rana femminili, finale 100m farfalla maschili, finale 200m dorso femminili, semifinali 50m dorso maschili, finale 800m stile libero femminili, finale staffetta 4x100m stile libero mista

Domenica 30 luglio

3.30-5.30 Nuoto – Batterie 400m misti femminili, staffetta 4x100m mista maschile, staffetta 4x100m mista femminile

13.00-15.30 Nuoto – Finali 50m dorso maschili, 50m rana femminili, 1500m stile libero maschili, 50m stile libero femminili, 400m misti femminili, staffetta 4x100m mista maschile, staffetta 4x100m mista femminile

Orario da definire Cerimonia di chiusura

MONDIALI SPORT ACQUATICI FUKUOKA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport e RaiSport HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse