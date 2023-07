LIVE F1, GP Ungheria 2023 in DIRETTA: orario TV8, programma FP3 e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring assisteremo a un day-2 molto interessante in cui le squadre e i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione per trovarsi in una posizione in griglia di partenza adeguata.

La Ferrari è chiamata a un sabato convincente dopo che nel day-1 i segnali sono stati abbastanza positivi. Il miglior tempo del monegasco Charles Leclerc nella FP2 è stato un segnale abbastanza positivo del potenziale della Rossa su questo circuito.Lo spagnolo Carlos Sainz è parso invece più in sofferenza. Sarà da capire anche l’evoluzione del meteo vista l’imprevedibilità che si è palesata venerdì, con FP1 bagnate e FP2 sull’asciutto.

Sarà una giornata con una novità sostanziale, ovvero quello del ricorso all’Alternative Tyre Allocation. Si parla di un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3. Questo obbligherà i team ad avere una gestione diversa delle gomme a disposizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP3 alle 12.30, mentre le qualifiche inizieranno alle 16.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco