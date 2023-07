F1, George Russell è il più veloce sotto la pioggia nelle FP1 in Ungheria. Sergio Perez a muro

Pochi giri e poche indicazioni dalle FP1 del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. La pioggia e le bandiere rosse sono state grandi protagoniste: in testa chiude George Russell davanti ad Oscar Piastri, alle Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll ed a Lando Norris, ma risposte maggiori le avremo dalle FP2 che, dovrebbero svolgersi sull’asciutto.

Una prima sessione di prove libere che sicuramente non ha aiutato le scuderie ad avere indicazioni in merito a quelli che saranno i valori in pista in questo fine settimana. La pioggia battente ha reso impossibile o quasi qualsiasi tipo di di attività: qualcuno ha provato a scendere in pista con le gomme intermedie, ma specie nella seconda parte delle FP1 la pioggia si è fatta sempre più battente e Norris ha rischiato di uscire di pista.

La notizia principale dalle FP1 è arrivata da Sergio Perez, che ha fatto tutto quello che non doveva fare. Il messicano sta vivendo un periodo di enorme difficoltà ed è sull’orlo del licenziamento in Red Bull e con questo errore non fa che peggiorare la sua condizione: dopo appena cinque minuti è andato a muro con la sua vettura in curva 5. Il pilota di Guadalajara ha toccato l’erba con le gomme di sinistra ed ha perso il controllo della sua macchina. Danni pesantissimi, inoltre era stato appena montato un cambio nuovo: decisamente l’inizio di weekend peggiore dopo le recenti difficoltà.

Proprio quando nell’ultimo quarto d’ora qualche pilota stava animando la sessione, con il primo giro cronometrato fatto registrare da Bottas, e con Verstappen sceso in pista insieme a Magnussen e Ricciardo, ecco un altro imprevisto. Carlos Sainz finisce in testacoda nel rettilineo tra curva 3 e curva 4: la macchina viene spinta per motivi di sicurezza, non subisce danni, ma provoca un’ulteriore bandiera rossa. Si riprende negli ultimi minuti, ma i piloti confidano di lavorare nelle FP2 per avere maggiori indicazioni.

CLASSIFICA FP1 GP UNGHERIA 2023

1 George RUSSELL Mercedes 1:38.795 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.359 4

3 Lance STROLL Aston Martin+1.218 3

4 Lando NORRIS McLaren+1.482 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.892 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.237 4

7 Charles LECLERC Ferrari+2.347 4

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.568 1

9 Logan SARGEANT Williams+2.621 5

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+3.911 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.111 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+6.780 2

13 Alexander ALBON Williams+8.612 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 3

15 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 Esteban OCON Alpine- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 3

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 3

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3