Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2023: Hamilton in pole, Verstappen a 3 millesimi. Leclerc 6°

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica. Si è girato in perfette condizioni di asciutto e con temperature davvero roventi, che hanno inevitabilmente condizionato una sessione particolarmente palpitante dal punto di vista agonistico.

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Ungheria. Magia inaudita del sette volte Campione del Mondo, che ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e ha firmato il miglior giro. Il britannico ha stampato un superbo 1:16.609, riuscendo a precedere Max Verstappen per appena tre millesimi. L’alfiere della Mercedes scatterà al palo con un vantaggio minimo nei confronti del Campione del Mondo, beffato al volante della sua Red Bull. In seconda fila partiranno le due McLaren, ormai entrate in una nuova dimensione: Lando Norris precede Oscar Piastri.

Charles Leclerc si è dovuto accontentare della sesta piazza. Il monegasco partirà in terza fila con la sua Ferrari subito dietro al sorprendente Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Giornata difficile per la Scuderia di Maranello, come testimonia l’undicesimo posto di Carlos Sainz, eliminato nel Q2 e soltanto undicesimo sulla griglia di partenza. Quarta fila con l’altra Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la Aston Martin di Fernando Alonso, soltanto nono Sergio Perez con l’altra Red Bull davanti alla Haas di Nico Hulkenberg. George Russell 18mo con l’altra Mercedes.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Ungheria 2023 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito dell’Hungaroring.

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA F1 2023

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. George Russell (Mercedes)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)

CLASSIFICA QUALIFICHE GP UNGHERIA F1 2023

Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.609 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.003 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.085 5

4 Oscar PIASTRI McLaren– 6

5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.362 6

6 Charles LECLERC Ferrari– 6

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.425 6

8 Fernando ALONSO Aston Martin– 6

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 6

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 6

Q2:

1 Lando NORRIS McLaren1:17.328 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.099 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.219 4

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.235 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.243 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.252 4

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.324 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.347 4

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.372 4

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.373 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.375 4

12 Esteban OCON Alpine+0.513 5

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.674 5

14 Lance STROLL Aston Martin+0.816 4

15 Pierre GASLY Alpine+0.889 5

Q1:

1 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1:18.143 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.175 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.217 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.250 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.297 2

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.321 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.434 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.437 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.552 2

10 Lando NORRIS McLaren+0.554 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.600 3

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.632 2

13 Lance STROLL Aston Martin+0.639 2

14 Esteban OCON Alpine+0.711 3

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.763 3

16 Alexander ALBON Williams+0.774 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.776 3

18 George RUSSELL Mercedes+0.884 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.063 2

20 Logan SARGEANT Williams+1.105 2

Foto: LiveMedia – World Copyright