F1 oggi, GP Ungheria 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 22 luglio, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Sarà una giornata con una novità sostanziale, ovvero quello del ricorso all’Alternative Tyre Allocation. Si parla di un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3. Questo obbligherà i team ad avere una gestione diversa delle gomme a disposizione.

La Ferrari nel day-1 ha concluso la giornata in vetta con il monegasco Charles Leclerc, mentre lo spagnolo Carlos Sainz è parso più in sofferenza. Sarà da capire anche l’evoluzione del meteo vista l’imprevedibilità che si è palesata venerdì, con FP1 bagnate e FP2 sull’asciutto.

La seconda giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213) relativamente alle qualifiche, mentre la FP3 godrà della copertura di Sky Sport F1 e di Sky Sport 4K. TV8 e TV8.it trasmetteranno la diretta in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2023 OGGI

Sabato 22 luglio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per quanto riguarda le qualifiche, mentre la FP3 sarà coperta dal canale 207 e 213 di Sky Sport. Prevista la diretta solo delle qualifiche in chiaro su TV8, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in diretta, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 22 luglio

Ore 15.55-17.20, F1, Qualifiche, diretta in chiaro

Foto: LaPresse