F1, Lewis Hamilton è tornato! Pole nel GP d’Ungheria, Verstappen a 3 millesimi! Delude ancora la Ferrari

Andate in archivio le qualifiche del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Giornata calda e sole a picco per tutti in un time-attack dal sapore di novità, vista l’adozione del cosiddetto “Alternative Tyre Allocation”. Si parla di un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3. E così è stato per i team.

Lewis Hamilton è tornato e ha compiuto la sua magia! Il britannico della Mercedes è andato a prendersi una pole-position inaspettata con il crono di 1:16.609, beffando di 0.003 l’olandese Max Verstappen (Red Bull), che pregustava già la sesta p.1 consecutiva. Invece è stato Lewis ha prendersi la pole, la n.9 per lui su questo circuito (mai nessun pilota in grado di compiere una cosa del genere su una pista specifica), la 104ª della carriera, ponendo fine al digiuno più lungo della sua carriera: 33 GP, l’ultima era stata in Arabia Saudita nel 2021.

Verstappen si è dovuto accontentare, quindi, della piazza d’onore, mentre in terza posizione ha concluso un ottimo Lando Norris (McLaren) a 0.085. Vettura di Woking in grande spolvero, visto il quarto tempo dell’australiano Oscar Piastri (1:16.905), e sorprendente l’Alfa Romeo con il cinese Zhou (1:16.971) davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo sesto l’alfiere di Maranello (1:16.992), che ha sofferto molto soprattutto nell’ultimo settore della pista. A completare la top-10 il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo), lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il tedesco Nico Hulkenberg (Haas).

A fare le spese nel nuovo format, dal primo stint, è stato il britannico George Russell (Mercedes) che domani sarà al via dalla 18ª casella. Non sarà facile per lui, considerando le non molte opportunità che l’Hungaroring gli offrirà. Penalizzato dal traffico Russell nel suo tentativo con le dure. Tagliati in Q1 anche Alexander Albon (Williams) 16°, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17°, Kevin Magnussen (Haas) 19° e Logan Sargeant (Williams) 20°.

Nel secondo stint del time-attack è stato lo spagnolo Carlos Sainz a rimanere escluso. Il ferrarista non in grado di massimizzare la prestazione con le medie, rimanendo a 0.002 dal decimo tempo del connazionale Fernando Alonso (Aston Martin). Sarà 11° l’iberico, immediatamente davanti al francese Estaban Ocon (Alpine), all’australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri), tornato pilota ufficiale in F1 dopo l’appiedamento dell’olandese Nyck De Vries, al canadese Lance Stroll (Aston Martin) e al transalpino Pierre Gasly (Alpine).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP UNGHERIA F1 2023

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.609 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.003 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.085 6

4 Oscar PIASTRI McLaren– 6

5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.362 6

6 Charles LECLERC Ferrari– 6

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.425 6

8 Fernando ALONSO Aston Martin– 6

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 6

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team– 6

11 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

12 Esteban OCON Alpine- – 5

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 5

14 Lance STROLL Aston Martin- – 4

15 Pierre GASLY Alpine- – 5

16 Alexander ALBON Williams- – 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 3

18 George RUSSELL Mercedes- – 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 2

Foto: LaPresse