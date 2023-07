F1, Lewis Hamilton precede Verstappen nelle FP3 del GP di Ungheria, le Ferrari inseguono

Lewis Hamilton ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma Max Verstappen ha di che sorridere, soprattutto pensando alla lunga distanza. Sul tracciato dell’Hungaroring il sole è tornato a dominare la scena dopo la pioggia di ieri, assieme a 25° C di temperatura per quanto riguarda l’atmosfera e ben 48° C sull’asfalto.

La prima parte del turno ha permesso ai piloti di provare le simulazioni di passo gara che non si sono effettuate ieri. Max Verstappen, come sempre, ha messo in mostra un ritmo impressionante e, soprattutto, impossibile per tutti gli altri, sempre sul piede dell’1:23.

La Ferrari, invece, non è mai scesa sotto il muro dell’1:24 ma ha dimostrato quantomeno di avere ottima costanza e degrado contenuto. Anche in occasione della gara di domani, quindi, il campione del mondo è il chiarissimo favorito per il successo che, nel suo caso, sarebbe il settimo consecutivo.

Per quanto riguarda i time attack finali, la migliore prestazione porta la firma di Lewis Hamilton (Mercedes) con il tempo di 1:17.811, con 250 millesimi di vantaggio su Max Verstappen (Red Bull) autore di un piccolo errore nel T2 che gli è costato qualche centesimo.

Terza posizione per il suo compagno di scuderia Sergio Perez a 256 millesimi, quarta per un sorprendente Nico Hulkenberg (Haas) a 266, mentre è ottimo quinto Lando Norris (McLaren) a 271, ma ottenuto con la gomma media.

Sesto crono per George Russell (Mercedes) a 308 millesimi, quindi settima la prima delle Ferrari, con Charles Leclerc. Il monegasco si è fermato a 379 millesimi dalla vetta, con 44 di margine sul compagno di team Carlos Sainz.

Le vetture di Maranello appaiono un po’ troppo nervose a livello di posteriore specialmente nel T2, un aspetto che sarà da migliorare in tempi celeri. Nono tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) a 539 millesimi dalla vetta, mentre completa la top 10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) a 678.

A questo punto tutto è rimandato alle ore 16.00 con le attesissime qualifiche con il format sperimentale. Nella Q1, infatti, vedremo i piloti girare solo con le gomme hard, nella Q2 con le medie, infine nella Q3 la caccia alla pole position sarà con le soft.

Foto: LPS Alessio De Marco