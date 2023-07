LIVE Atletica, Diamond League Monaco 2023 in DIRETTA: Iapichino vince all’ultimo salto, che misura! Infortunio per Sibilio. Record del mondo nel miglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.05 Sorpresa nel salto con l’asta maschile con Armand Duplantis, che ha concluso la gara in quarta posizione, non riuscendo a saltare né a 5.92 né a 6.02. La gara è stata vinta dall’americano Nilsen, l’unico in grado di superare la misura di 5.92.

22.03 A rubare la scena questa sera è stata Faith Kipyegon. La keniota ha vinto la gara del miglio femminile in 4.07.64, siglando il nuovo record del mondo, demolendo il precedente primato di Sifan Hassan di 4.12.33.

22.01 Preoccupazione per Alessandro Sibilio, che si è fermato dopo i primi ostacoli dei 400 metri vinti dal norvegese Warholm.

21.59 Italia protagonista nel meeting di Monaco, grazie alla vittoria di Larissa Iapichino. L’azzurra ha vinto la gara del salto in lungo siglando il proprio personale outdoor, con 6.95, trovato all’ultimo salto.

21.57 Questa la classifica completa dei 100 metri maschili:

KEN OMANYALA Ferdinand 9.92 BOT TEBOGO Letsile 9.93 JAM BLAKE Ackeem 10.00 JAM BLAKE Yohan 10.01 JAM THOMPSON Kishane 10.04 GER HARTMANN Joshua 10.15 USA LINDSEY Courtney 10.16 CIV CISSÉ Arthur 10.21

21.55 Vince Omanyala in 9.92. Secondo Tebogo in 9.93.

21.54 Photofinisch tra Omanyala e Tebogo, autore di una grande rimonta.

21.54 Ottimo spunto di Omanyala.

21.54 INIZIATA LA GARA!

21.53 Si posizionano sui blocchi gli otto atleti dei 100 metri.

21.51 Sono in pista gli atleti dei 100 metri maschili.

21.50 17.70 ZANGO!! L’atleta di Burkina Faso fa un grandissimo ultimo salto e vince la gara di salto triplo davanti ad Hibbert, 17.66, e Triki, 17.14.

21.49 Non si migliora neppure Triki, che salta 17.14. Il terzo salto di 17.32 al momento è il suo stagionale e vale la seconda posizione.

21.48 Jaydon Hibbert salta 17.53 con il sesto salto ma non migliora il 17.66 che al momento vale la prima posizione.

21.47 Questa la start list dei 100 metri maschili:

GER HARTMANN Joshua

JAM BLAKE Yohan

JAM BLAKE Ackeem

KEN OMANYALA Ferdinand

BOT TEBOGO Letsile

USA LINDSEY Courtney

JAM THOMPSON Kishane

CIV CISSÉ Arthur

21.44 L’unica gara ancora in corso al momento è il salto triplo. Alle 21.52 circa avranno inizio i 100 metri maschili.

21.43 Fallisce anche l’ultimo tentativo da 2.03 di Nicola Olyslagers, che vince questo meeting con 1.99.

21.42 Dopo cinque salti rimane avanti Hibbert, seguito dall’algerino Triki e Zango. I tre si giocheranno la vittoria con il prossimo salto.

21.41 Olyslagers ha passato la misura di 2.01, fallendo però il 2.03.

21.40 Primato di Oceania per George Beamish che ha completato i 3000 siepi in 8.13.26.

21.39 Vince Koech in 8.04.19, davanti a Kibiwot.

21.39 Rettilineo finale per Koech che ha fatto il vuoto.

21.37 Guadagna vantaggio Koech sul connazionale, quando suona la campana.

21.36 Koech e Kibiwot davanti a tutti nei 3000 siepi, dopo due terzi di gara. Il resto del gruppo è staccato dal duo keniota.

21.35 Mahuchikh non supera la misura di 2.01. Olyslagers vince la gara di salto in alto femminile.

21.34 Sbaglia il primo tentativo a 2.01 Olyslagers. Ora è il momento di Mahuchikh, che ha un solo tentativo per rimanere in gara.

21.33 Si spezza il gruppo nei 3000 siepi.

21.31 Iniziati i 3000 siepi.

21.30 Dopo due errori Mahuchikh passa la misura. L’ucraina avrà quindi un solo tentativo a 2.01.

21.29 Eliminata anche l’ucraina Gerashcenko, la quale non riesce a saltare oltre 1.99.

21.28 A breve inizierà i 3000 siepi maschili. Questi gli atleti in gara:

FRA DARU Nicolas-Marie

ETH SIME Abrham

GBR BATTERSHILL William

ETH FIREWU Samuel

USA FERLIC Mason

KEN KIBIWOT Abraham

USA ROTICH Anthony

FRA BEDRANI Djilali

KEN KOECH Simon Kiprop

ESP RUIZ Víctor

TUN JHINAOUI Mohamed Amin

USA KETER Benard

KEN SEREM Amos

KEN KIPRUTO Conseslus

NZL BEAMISH George

ESP ABOUJANAH El Mehdi

GBR PEARCE Mark

21.27 Olyslagers è la prima atleta a superare la misura di 1.99 nel salto in alto donne.

21.26 Nel salto in alto sia Patterson che Topic hanno fallito i tre tentativi di superare 1.99. Le altre tre atlete in gara non hanno superato la misura con i primi due salti.

21.25 Dopo quattro serie nel salto triplo torna in testa il giamaicano Hibbert, saltando 17.66.

21.24 A vincere la gara di salto con l’asta è l’americano Christopher Nilsen, l’unico in grado di superare i 5.92.

21.23 Dopo aver superato i 5.72 Duplantis ha scelto di passare i 5.82, per poi fallire i primi due tentativi a 5.92.

21.23 Duplantis non supera i 6.02. Lo svedese termina la propria gara in quarta posizione, avendo saltato solamente 5.72.

21.22 Vince Shericka Jackson, davanti ad Alfred e Asher-Smith.

21.21 Iniziati i 200 metri donne. Ottimo spunto di White.

21.20 Nessuna delle cinque atlete ancora in gara nel salto in alto supera la misura di 1.99 al primo tentativo.

21.19 A breve inizieranno i 200 metri donne. Questa la start list:

GBR NEITA Daryll

BAH STRACHAN Anthonique

USA WHITE Kayla

GBR ASHER-SMITH Dina

JAM JACKSON Shericka

USA THOMAS Gabrielle

LCA ALFRED Julien

USA CLARK Tamara

21.18 Non supera la misura di 6.02 al primo tentativo l’americano Nilsen. A breve sarà il momento di Duplantis, che non può sbagliare.

21.17 Obiena fallisce il tentativo a 6.02. Termina qui la sua gara dopo la scelta di passare la misura di 5.92, in seguito a due errori

21.16 Dopo metà gara nel salto triplo guida l’algerino Triki con 17.32.

21.16 Jimmy Gressier mette a segno il primato francese in 12.56.09.

21.15 Lo spagnolo Mohamed Katir sigla il primato europeo in 12.45.01.

21.14 Gebrhiwet vince in 12.42.18 davanti Aregawi e Bekele.

21.14 Ultimo rettilineo: Gebrhiwet ancora in testa.

21.13 Inizia l’ultimo giro dei 5000 metri. Gebrhiwet davanti a tutti!

21.12 Sono cinque le atlete che hanno superato 1.96 nel salto in alto femminile:

SRB TOPIC Angelina

AUS PATTERSON Eleano

UKR GERASHCHENKO Iryna

AUS OLYSLAGERS Nicola

UKR MAHUCHIKH Yaroslava

21.11 Si è fermato Crippa, dopo esser rimasto molto staccato dal resto del gruppo. Dopo 4000 metri davanti a tutti c’è ancora Krop.

21.10 La serba Topic salta 1.96 al terzo tentativo, diventando la terza atleta a superare la misura.

21.10 Sia Duplantis che Obiena scelgono di non fare il terzo tentativo da 5.92, ma di passare alla misura successiva.

21.09 Dopo 3000 metri davanti a tutti c’è Krop, seguito da Kiplimo.

21.08 Secondo errore a 5.92 per Duplantis.

21.08 Fallisce il terzo tentativo l’australiano Marschall. Termina qui la sua gara.

21.06 Si sta leggermente staccando Yeman Crippa dopo circa 1600 metri. Al momento il gruppo è allungato.

21.04 Mahuchiki salta oltre 1.96 al secondo tentativo.

21.03 Niente da fare per Obiena, che non supera la misura di 5.92 neppure al secondo tentativo.

21.02 Fallisce il secondo tentativo da 5.92 l’australiano Marschall.

21.02 Iniziati i 5000 metri maschili.

21.01 Fallisce il primo tentativo da 5.92 Duplantis.

21.00 Tutto pronto per i 5000 metri maschili. Questa la start list:

ETH GIRMA Kuma

KEN KEMBOI Cornelius

ESP NDIKUMWENAYO Thierry

USA TEARE Cooper

FRA SCHRUB Yann

ITA CRIPPA Yeman

ETH GEBRHIWET Hagos

KEN KROP Jacob

ETH BEKELE Telahun Haile

KEN KIPKORIR Nicholas

ETH TEFERA Samuel

FRA AKBACHE Mounir

KEN KIPKOECH Justin

UGA KIPLIMO Jacob

ETH AREGAWI Berihu

ESP KATIR Mohamed

CAN AHMED Mohammed

FRA GRESSIER Jimmy

21.00 Nilsen salta oltre 5.92. È il primo atleta a superare questa misura.

20.59 Dopo due giri nel salto triplo è in testa il giamaicano Jaydon Hibbert, che ha saltato 17.23.

20.58 Non supera i 5.92 il filippino Obiena, che fallisce il primo tentativo.

20.57 Iryna Gerashchenko è la prima atleta a saltare 1.96 nel salto in alto donne.

20.56 Fallisce il primo tentativo di saltare 5.92 l’australiano Marschall.

20.55 Sono rimasti quattro atleti in gara nel salto con l’asta:

AUS MARSCHALL Kurtis

PHI OBIENA Ernest John

USA NILSEN Christopher

SWE DUPLANTIS Armand

20.54 Termina la gara di Lillefosse e Kendricks che hanno fallito anche il terzo tentativo di saltare 5.82.

20.53 Nelle prime quattro posizioni dei 100 metri ostacoli si sono classificate le quattro statunitensi, nell’ordine: Nia Ali, Kendra Harrison, Alaysha Johnson e Tia Jones.

20.52 Nel salto con l’asta Nilsen supera la misura di 5.82 al secondo tentativo.

20.51 Nia Ali ha vinto con 12.30, che è il suo primato personale. Harrison che ha terminato male la gara, gettando al vento un leggero vantaggio.

20.50 Vince Ali. Ultima Carraro, che era rimasta in gara fino al sesto ostacolo, dove ha commesso un errore.

20.50 Iniziati i 100 metri ostacoli. Ottimo spunto di Harrison.

20.49 Si preparano sui blocchi le atlete dei 100 metri ostacoli.

20.49 Sbaglia il secondo tentativo dai 5.82 anche Sam Kendricks.

20.47 A breve inizieranno i 100 metri ostacoli donne. Questa la start list:

FRA BAPTÉ Laeticia

USA JOHNSON Alaysha

POL SKRZYSZOWSKA Pia

USA HARRISON Kendra

USA ALI Nia

IRL LAVIN Sarah

USA JONES Tia

ITA CARRARO Elena

20.46 Arriva la rinuncia del tedesco Lita Baehre, che aveva fallito il primo tentativo di saltare 5.82.

20.45 Fallisce anche il secondo tentativo il norvegese Lillefosse.

20.43 Passa la misura di 5.82 Duplantis.

20.42 I primi a superare questa misura sono l’australiano Marschall ed il filippino Obiena.

20.41 Sam Kendricks fallisce il primo tentativo di saltare 5.82

20.40 Dietro a Kipyegon passa l’irlandese Mageean in 4.14.58 (record nazionale) ed Hailu, in 4.14.79.

20.39 RECORD DEL MONDO!!! Kipyegon mette a segno il record del mondo nel miglio femminile in 4.07.64, sgretolando il precedente primato.

20.38 A tre quarti di miglio Kipyegon è davanti a tutti, ed è in piena corsa per mettere a segno il record del mondo.

20.37 Dopo metà gara Nanyondo in testa in 2.04.10.

20.37 Dopo 400 metri passa in testa l’americana Schoffield in 1.01.76.

20.36 Falliscono il primo salto da 5.82 sia Lita Baehre e Lillefosse.

20.35 Iniziato il miglio femminile.

20.34 Tutto pronto per l’inizio del miglio femminile. Questa la start list:

KEN KIPYEGON Faith

UGA NANYONDO Winnie

USA SCHOFFIELD Kristie

VEN BREA Joselyn Daniely

FRA GUILLEMOT Agathe

GBR MUIR Laura

IRL MAGEEAN Ciara

USA CRANNY Elise

GBR COURTNEY-BRYANT Melissa

AUS CALDWELL Abbey

ETH HAILU Freweyni

AUS HULL Jessica

USA HILTZ Nikki

ESP GUERRERO Esther

FRA CLEYET-MERLE Berenice

20.32 Nel lancio del giavellotto vince Vadljech con 85.95 davanti a Weber, 84.23, e Walcott, 81.31.

20.30 Il tempo di Kinyamal è il miglior tempo al mondo in questa stagione.

20.29 Vince Kinyamal in 1.43.22 davanti a Moula 1.43.40.

20.28 Le Meur in testa dopo metà gara negli 800 metri.

20.27 Questi gli atleti che hanno superato la misura di 5.72 nel salto con l’asta:

NOR LILLEFOSSE Pål Haugen

GER LITA BAEHRE Bo Kanda

AUS MARSCHALL Kurtis

USA KENDRICKS Sam

PHI OBIENA Ernest John

USA NILSEN Christopher

SWE DUPLANTIS Armand

20.26 Iniziati gli 800 metri maschili,

20.25 Eliminato anche l’americano Zach McWhorter che fallisce il terzo salto a 5.72.

20.24 A breve inizierà la gara degli 800 metri maschili. Questa la start list:

USA MURPHY Clayton

ALG MOULA Slimane

USA HOPPEL Bryce

AUS DENG Joseph

KEN KINYAMAL Wyclife

GBR ROWDEN Daniel

ALG SEDJATI Djamel

KEN WANYONYI Emmanuel

CAN AROP Marco

FRA le MEUR Ludovic

FRA MEZIANE Yanis

20.22 Termina qui la gara di Collet, che fallisce anche il terzo tentativo da 5.72.

20.21 Supera la misura di 5.72 l’americano Nilsen.

20.20 L’australiano Marschall supera la misura di 5.72 al secondo tentativo. Falliscono anche il secondo salto Collet, McWhorter e Nilsen.

20.18 Anche Duplantis e Kendircks superano la misura di 5.72 al primo tentativo.

20.17 VInce Kaczmarek in 49.63 con un grandissimo rettilineo finale, davanti a Little, 49.68 e Klaver 49.99.

20.17 Cinque atlete sulla stessa linea all’inizio del rettilineo finale.

20.16 Iniziati i 400 metri femminili con Williams in testa.

20.14 A breve avrà inizio la gara dei 400 metri femminili. Questa la start list:

RSA van der WALT Zenéy

POL KIELBASINSKA Anna

KEN MORAA Mary

NED KLAVER Lieke

IRL ADELEKE Rhasidat

POL KACZMAREK Natalia

BAR WILLIAMS Sada

USA LITTLE Shamier

20.13 Ad una serie dal termine nel lancio del giavellotto conduce ancora il ceco Vadlejch con 85.95, realizzato al primo lancio.

20.11 Nel salto con l’asta per ora due atleti superano la misura di 5.72 al primo tentativo: Lita Baehre e Lillefosse. In tre invece hanno fallito il primo salto.

20.09 Questi i risultati dei 400 metri ostacoli:

1 NOR WARHOLM Karsten 46.51

2 BRA dos SANTOS Alison 47.66

3 USA ALLEN CJ 47.84

4 FRA VAILLANT Ludvy 47.85

5 FRA HAPPIO Wilfried 48.25

6 NED SMIDT Nick 48.57

7 USA ROSSER Khallifah 48.71

8 ITA SIBILIO Alessandro DNF

20.07 Sibilio si è fermato dopo il quarto ostacolo.

20.06 46.51 per Warholm, che domina la gara e sigla il primato della Diamond League. Secondo il brasiliano Dos Santos.

20.06 Si è fermato Sibilio!

20.06 Super partenza di Warholm.

20.05 INIZIATI I 400 METRI OSTACOLI!

20.04 Gli atleti dei 400 ostacoli sono in pista. A breve la partenza della gara.

20.02 A breve inizierà i 400 metri ostacoli con Alessandro Sibilio. Questa la start list completa:

USA ROSSER Khallifah

FRA VAILLANT Ludvy

ITA SIBILIO Alessandro

FRA HAPPIO Wilfried

USA ALLEN CJ

BRA dos SANTOS Alison

NOR WARHOLM Karsten

NED SMIDT Nick

20.00 Questa la start list del salto in alto femminile:

SLO APOSTOLOVSKI Lia

FRA MENIKER Nawal

GBR LAKE Morgan

SRB TOPIC Angelina

UKR LEVCHENKO Yuliia

AUS PATTERSON Eleano

UKR GERASHCHENKO Iryna

AUS OLYSLAGERS Nicola

UKR MAHUCHIKH Yaroslava

19.59 Ora è ufficiale! Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo femminile grazie all’ultimo salto di 6.95. È il terzo successo per lei in questa Diamond League dopo i meeting di Firenze e Stoccolma.

19.58 Inizia ora la gara di salto in alto femminile.

19.55 Per Iapichino questo è il personale outdoor, visto che indoor ha fatto segnare 6.97.

19.54 Nel salto con l’asta eliminati anche il norvegese Guttormsen e il francese Lavillenie. Tutti gli altri hanno saltato questa misura, qualificandosi per il salto da 5.72 dove inizierà la gara di Duplantis.

19.53 Per Larissa Iapichino questo è il nuovo primato personale, che in precedenza era di 6.93.

19.52 IAPICHINO PRIMA!! Larissa salta 6.95 e balza in testa alla gara.

19.51 Ben Broeders è il primo eliminato della gara di salto con l’asta, avendo fallito anche il terzo tentativo da 5.62.

19.50 Questa la classifica del salto in lungo ad un salto dal termine:

1 NGR BRUME Ese 6.88

2 SRB VULETA Ivana 6.86

3 ITA IAPICHINO Larissa 6.81

4 FRA KPATCHA Hilary 6.77

5 ESP DIAME Fátima 6.74

6 AUS BUSCHKUEHL Brooke 6.73

7 JAM SMITH Ackelia 6.70

8 USA DAVIS-WOODHALL Tara 6.67

9 USA BURKS Quanesha 6.66

10 VEN ROJAS Yulimar 6.61

11 GBR SAWYERS Jazmin 6.59

19.48 Quando è trascorsa metà della gara nel lancio del giavellotto conduce ancora il ceco Vadlejch con 85.95, anche se si è avvicinato il tedesco Weber con 84.23.

19.46 Nel salto con l’asta l’australiano Marschall ed il filippino Obiena superano la misura di 5.62 al secondo tentativo. Tutti gli altri avranno bisogno del terzo salto.

19.45 Balza in testa alla gara del salto in lungo l’americana Burks con 6.88.

19.43 Continua a migliorarsi Larissa Iapichino, che con il quinto salto trova 6.81 portandosi in seconda posizione provvisoria.

19.42 Iapichino al momento è terza con la misura di 6.74, la stessa messa a segno dalla spagnola Diame.

19.40 Dopo il secondo giro del lancio del giavellotto conduce ancora il ceco Vadlejch con 85.95.

19.39 Anche Nilsen e Kendricks saltano 6.52 al primo tentativo. Tutti gli altri dovranno hanno fallito al momento questa misura, escluso Duplantis che inizierà la propria gara da 6.72.

19.37 Questa la classifica completa del gruppo B degli 800 metri:

1 NED LAROS Niels 1.44.78

2 ETH GIRMA Ermias 1.44.86

3 NED CLARKE Ryan 1.45.52

4 ESP de ARRIBA Álvaro 1.45.98

5 CZE SNEJDR Filip 1.46.12

6 FRA BENZAMIA Youssef 1.46.44

7 NED BUIGEL Bram 1.47.04

8 NED WAIMANA VIEZEE Kevin 1.47.90

9 BOT MASILO Boitumelo DNF

19.34 Iapichino al momento è l’unica ad essersi migliorata nella quarta serie del salto in lungo.

19.32 In tre hanno già superato la misura di 5.62 al primo tentativo: Collet, Lita Baehre e McWhorter. In quattro hanno invece fallito il primo salto.

19.31 6.74 per Iapichino con il quarto salto, misura che le vale la terza posizione provvisoria.

19.30 Nel gruppo B degli 800 metri vince l’olandese Laros in 1.44.78, davanti Ermias Girma, 1.44.86, e Ryan Clarke, 1.45.52.

19.28 Dopo metà gara conduce Boitumelo Masilo.

19.27 A breve inizierà la gara degli 800 metri maschili, gruppo B. Questa la start list:

NED WAIMANA VIEZEE Kevin

NED CLARKE Ryan

CZE SNEJDR Filip

FRA BENZAMIA Youssef

NED BUIGEL Bram

ESP de ARRIBA Álvaro

NED LAROS Niels

ETH GIRMA Ermias

BOT MASILO Boitumelo

19.25 Dopo il primo giro nella gara del lancio del giavellotto conduce il ceco Vadlejch con 85.95.

19.24 Iniziato il secondo giro di salto con l’asta. La misura adesso è di 5.62. Duplantis ha scelto di passare anche questo giro e di iniziare direttamente da 5.72.

19.23 Questa la classifica provvisoria di salto in lungo dopo metà gara:

1 SRB VULETA Ivana 6.86

2 FRA KPATCHA Hilary 6.77

3 ESP DIAME Fátima 6.74

4 ITA IAPICHINO Larissa 6.72

5 AUS BUSCHKUEHL Brooke 6.72

6 JAM SMITH Ackelia 6.70

7 USA DAVIS-WOODHALL Tara 6.67

8 NGR BRUME Ese 6.67

9 USA BURKS Quanesha 6.66

10 VEN ROJAS Yulimar 6.61

11 GBR SAWYERS Jazmin 6.59

19.22 6.74 per la spagnola Diame, che balza in terza posizione provvisoria.

19.22 6.49 per la francese Kpatcha, che continua a non migliorarsi dopo il primo ottimo salto.

19.21 6.72 per l’australiana BuschKuehl, che eguaglia la misura realizzata da Iapichino.

19.20 Nella gara di salto con l’asta in nove hanno saltato a 5.42 ed hanno superato la misura al primo tentativo.

19.19 6.59 realizzato dalla britannica Sawyers, che scavalca Diame nelle ultime posizioni di classifica.

19.18 Salto nullo per Akelia Smith. Non si migliora invece la statunitense Davis-Woodhall, che trova 6.60 con il terzo salto.

19.17 Iniziata la gara del lancio del giavellotto maschile. Questa la start list:

GRN PETERS Anderson

GER WEBER Julian

CZE VADLEJCH Jakub

TTO WALCOTT Keshorn

USA THOMPSON Curtis

BEL HERMAN Timothy

FRA VAHAI SOSAIA Felise

19.16 6.67 per la nigeriana Es Nebbia, che migliora il risultato del primo salto.

19.15 La venezuelana Rojas realizza un salto da 6.61, migliorando il proprio stagionale.

19.13 6.86 per la serba Vuleta, che mette a segno il proprio stagionale e balza in testa alla gara.

19.12 6.66 per l’americana Burks, che si migliora con questo salto.

19.11 Si migliora Larissa Iapichino, che realizza un salto da 6.72.

19.11 Iniziata la gara di salto con l’asta.

19.10 Questa la classifica dopo due salti:

1 FRA KPATCHA Hilary 6.77

2 SRB VULETA Ivana 6.72

3 JAM SMITH Ackelia 6.70

4 USA DAVIS-WOODHALL Tara 6.67

5 AUS BUSCHKUEHL Brooke 6.64

6 ITA IAPICHINO Larissa 6.62

7 NGR BRUME Ese 6.56

8 USA BURKS Quanesha 6.54

9 VEN ROJAS Yulimar 6.52

10 ESP DIAME Fátima 6.42

11 GBR SAWYERS Jazmin 6.42

19.10 Nullo il secondo salto della spagnola Diame.

19.09 Non si migliora la francese Kpatcha, che trova 6.47 in quest’occasione.

19.08 L’australiana BuschKuehl realizza 6.64 con il secondo salto, il primo utile della propria gara.

19.07 6.42 per la britannica Jazmin Sawyers.

19.05 6.67 per Tara Davis-Woodhall, che si porta in quarta posizione.

19.05 Tra cinque minuti avrà inizio la gara di salto con l’asta maschile. Questa è la start list:

FRA COLLET Thibaut

BEL BROEDERS Ben

USA McWHORTER Zach

NOR LILLEFOSSE Pål Haugen

GER LITA BAEHRE Bo Kanda

NOR GUTTORMSEN Sondre

AUS MARSCHALL Kurtis

FRA LAVILLENIE Renau

USA KENDRICKS Sam

PHI OBIENA Ernest John

USA NILSEN Christopher

SWE DUPLANTIS Armand

19.04 Si migliora Akelia Smith, che realizza un secondo salto da 6.70 e si porta in terza posizione provvisoria.

19.02 6.51 per la nigeriana Ese Brume, che non riesce a migliorare la misura messa a segno con il primo salto.

19.01 La venezuelana Yulimar Rojas trova un salto da 6.52, che rappresenta il suo stagionale.

19.00 Trova un salto nullo anche la serba Ivana Vuleta, che in precedenza aveva trovato 6.72.

18.59 6.54 per l’americana Quanesha Burks.

18.57 Nullo il secondo salto di Iapichino.

18.57 L’azzurra è quella che ha saltato con le condizioni di vento peggiori: quando ha saltato Iapichino c’era vento contrario alla velocità di 1.4 m/s.

18.56 Questa la classifica dopo il primo salto:

1 FRA KPATCHA Hilary 6.77

2 SRB VULETA Ivana 6.72

3 ITA IAPICHINO Larissa 6.62

4 NGR BRUME Ese 6.56

5 ESP DIAME Fátima 6.42

6 JAM SMITH Ackelia 6.09

7 USA BURKS Quanesha X

8 VEN ROJAS Yulimar X

9 USA DAVIS-WOODHALL Tara X

10 GBR SAWYERS Jazmin X

11 AUS BUSCHKUEHL Brooke X

18.55 La spagnola Fatima Diame inizia la propria gara con 6.42.

18.54 6.77 per la francese Hilary Kpatcha, che balza così in testa alla gara quando manca un’atleta al termine del primo giro di salti.

18.53 Nullo anche il primo salto dell’australiana Brooke Buschkuehl.

18.51 Inizia con un salto nullo anche la gara della britannica Jazmin Sawyers.

18.50 Salto nullo anche per la seconda americana in gara, Tara Davis-Woodhall.

18.48 6.09 per Akelia Smith, nonostante il vento si sia praticamente fermato, dopo esser soffiato in direzione contraria alle prime atlete.

18.46 La nigeriana Es Nebbia trova un salto di 6.56 in apertura di gara.

18.45 Inizia con un nullo anche la gara della venezuelana Yulimar Rojas.

18.43 6.72 per la serba Ivana Vuleta, che balza momentaneamente in cima alla classifica.

18.42 Inizia con un salto nullo la gara di Quanesha Burks.

18.41 6.62 per Iapichino nel primo salto.

18.40 INIZIATO IL MEETING DI MONACO!

18.38 Questa la start list del salto in lungo femminile, che inizierà tra qualche minuto:

ITA IAPICHINO Larissa

USA BURKS Quanesha

SRB VULETA Ivana

VEN ROJAS Yulimar

NGR BRUME Ese

JAM SMITH Ackelia

USA DAVIS-WOODHALL Tara

GBR SAWYERS Jazmin

AUS BUSCHKUEHL Brooke

FRA KPATCHA Hilary

ESP DIAME Fátima

18.35 Iapichino non è l’unica azzurra presente oggi ad aver partecipato anche all’Europeo Under 23, in quanto quest’oggi debutterà nel massimo circuito Elena Carraro, che nella rassegna continentale ha conquistato il bronzo nei 100 metri ostacoli.

18.32 Larissa Iapichino va alla ricerca del terzo successo quest’anno in una tappa della Diamond League, dopo aver trionfato nel meeting di Roma e in quello di Stoccolma. Come detto in precedenza l’azzurra è fresca campionessa europea Under 23, avendo conquistato il titolo domenica scorsa ad Espoo.

18.29 Questo è il programma completo del meeting odierno:

18.40 Salto in lungo, donne

19.10 Salto con l’asta, maschile

19.15 Giavellotto, maschile

19.25 800 metri, maschile (Gruppo B)

19.58 Salto in alto, femminile

20.04 400 metri ostacoli, maschile

20.15 400 metri, femminile

20.25 800 metri, maschile

20.35 miglio, femminile

20.40 Salto triplo, maschile

20.50 100 metri ostacoli, femminile

21.00 5000 metri, maschile

21.20 200 metri, femminile

21.30 3000 metri siepi , maschile

21.52 100 metri, maschile

18.26 La prima gara in programma in questo pomeriggio sarà il salto in lungo femminile, che inizierà alle 18.40. Tra le partecipanti ci sarà la campionessa europea under 23, Larissa Iapichino.

18.23 Sono 4 gli azzurri impegnati nella decima tappa della Diamond League 2023: Larissa Iapichino, salto in lungo, Alessandro Sibilio, 400 metri ostacoli, Yeman Crippa, 5000 metri maschili, ed Elena Carraro, 100 metri ostacoli femminili.

18.20 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting della Diamond League 2023 di Monaco.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Monaco, decima tappa delle quindici previste della Diamond League 2023. Saranno quattro gli azzurri in gara quest’oggi: Larissa Iapichino, salto in lungo, Alessandro Sibilio, 400 metri ostacoli, Yeman Crippa, 5000 metri maschili, ed Elena Carraro, 100 metri ostacoli femminili.

Il meeting inizierà alle 18.40 con il salto in lungo femminile, in cui sarà in gara la campionessa europea Under 23 Larissa Iapichino. L’azzurra vorrà posizionarsi nelle primissime posizioni, centrando la terza vittoria stagionale in un evento della Diamond League, dopo i successi ottenuti nei meeting di Roma e Stoccolma.

Il secondo italiano in gara dopo Larissa Iapichino sarà Alessandro Sibilio, che alle 20.00 circa andrà alla ricerca del riscatto dopo la brutta beffa subita nel meeting di Stoccolma, in cui dei manifestanti hanno interrotto la corsa dell’azzurro, lanciato verso la seconda posizione alle spalle di Warholm. Ai nastri di partenza di questa gara ci sarà anche il campione del mondo Alison Dos Santos, oltre al primatista norvegese..

La terza azzurra in gara sarà la giovanissima Elena Carraro, in gara nei 100 metri ostacoli. La giovane italiana debutterà nel massimo circuito dopo aver ottenuto il bronzo negli Europei Under 23 della scorsa settimana. Intorno alle 21.00 toccherà poi a Yeman Crippa, che si cimenterà nei 5000 metri. Il primatista italiano è alla ricerca della migliore forma in vista dei Mondiali 2023, in programma dal 19 al 27 agosto.

Il meeting di Monaco della Diamond League 2023, si svolgerà allo Stadio Louis II, e inizierà alle 18.40. L’evento sarà visibile su Sky Sport Summer e su Rai 3 dalle 20.00 alle 22.00. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Monaco, decima tappa della Diamond League 2023, a partire dalle 18.40, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: FIDAL/Colombo