Atletica, Faith Kipyegon leggendaria: 3 record del mondo in un mese e mezzo, Miglio straripante a Montecarlo

Faith Kipyegon ha scritto una nuova pagina di storia dell’atletica leggera. La kenyana ha siglato il terzo record del mondo nel giro di un mese e mezzo: lo scorso 2 giugno illuminò i 1500 metri a Firenze (3:49.11), poi a Parigi giganteggiò sui 5000 metri (14:05.20) e oggi ha sbancato sul miglio a Montecarlo con un superbo 4:07.64. L’africana ha abbattuto di quasi cinque secondi il 4:12.33 che l’olandese Sifan Hassan corse quattro anni fa sempre al Meeting Herculis nel Principato.

Il mezzofondo internazionale ha una sola padrona, capace sempre di emozionare in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. La due volte Campionessa Olimpica e del Mondo sui 1500 metri si presenterà in questo modo ai Mondiali in programma tra un mesetto a Budapest, dove dovrebbe cercare la doppietta 1500-5000 metri.

L’africana ha ben sfruttato il lavoro delle lepri e poi ha fatto il forcing solitario per entrare nel mito, lasciandosi abbondantemente alle spalle l’irlandese Ciara Mageean (4:14.58) e l’etiope Freweyni Hailu (4:14.79), quarta la britannica Laura Muir (4:15.24).

Foto: Lapresse