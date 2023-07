Come sta Alessandro Sibilio e cosa si è fatto? Sfortuna nera, addio Mondiali?

Alessandro Sibilio si è infortunato al Meeting Herculis di Montecarlo, nona tappa della Diamond League di atletica leggera andata in scena questa sera nel Principato. Il campano stava disputando una bella prova sui 400 ostacoli, dopo che poche settimane fa aveva vinto gli Europei a squadre in 48.14 e poi a Stoccolma venne frenato da alcuni manifestanti nei pressi del traguardo. Dopo aver superato la quarta barriera, però, l’azzurro ha rallentato visibilmente e si è fermato. Si è subito temuto un infortunio serio e purtroppo le sensazioni iniziali sono state confermate dallo stesso atleta.

Alessandro Sibilio ha spiegato quello che è accaduto ai microfoni della Rai, parlando in maniera franca e spiegando nel dettaglio l’infortunio: “Ero carico, stavo in forma, ho fatto quattro ostacoli benissimo. All’attacco del quarto ho sentito lo stesso dolore dell’anno scorso, è una recidiva su quella cicatrice, spero senza interessamento del tendine. Ho avuto grandi dolori e temo che sia un’altra stagione andata. Noi atleti sentiamo quando è qualcosa di importante, ho sentito un dolore abbastanza importante e sono certo di quello che c’è. Il destino sta giocando contro di me da due anni a questa parte“.

La sfortuna continua a perseguire il nostro portacolori, che nelle ultime due annate agonistiche ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche fisiche e che ha gareggiato davvero molto poco. A questo punto si teme che la stagione sia conclusa con largo anticipo, con annessa rinuncia ai Mondiali in programma tra un mese a Budapest.

Foto: Grana/FIDAL