Cosa è successo a Filippo Tortu? Caduta e fasciatura: ansia per i Mondiali

Filippo Tortu è caduto durante la 4×100 corsa oggi a Grosseto. Il Campione Olimpico di staffetta è stato inserito in seconda frazione, in modo da dare nuova linfa al quartetto tricolore e cercare un tempo che permettesse di mettere in ghiaccio la qualificazione ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il brianzolo ha preso il testimone da Roberto Rigali e si è lanciato sul primo rettilineo dell’impianto toscano, rendendosi protagonista di una prova rimarchevole, in linea con il piglio che l’azzurro è solito mettere quando gareggia in questa specialità.

Filippo Tortu ha poi passato il bastoncino a Lorenzo Patta (altro Campione Olimpico della 4×100, spostato per l’occasione dal lancio alla terza frazione). Il cambio è valido e l’azzurro incita vigorosamente il compagno di squadra, che inizia a pennellare una curva particolarmente interessante. Proprio in quel frangente, però, il 25enne è caduto a terra. Gli occhi erano puntati sulla grande volata di Samuele Ceccarelli, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 38.04, un crono che vale nei fatti l’ammissione alla rassegna iridata.

Poco dopo, però, ci si accorge che Filippo Tortu è accasciato sulla pista e fatica a rialzarsi. Inizia a salire l’apprensione e cresce la paura per un infortunio al 25enne. Il nostro portacolori si rialza sulle sue gambe soltanto dopo alcuni minuti e con una vistosa fasciatura al braccio destro. L’auspicio è che non si tratti di un infortunio grave, anche perché manca un mese ai Mondiali e il velocista è una pedina fondamentale per la staffetta, oltre a cullare sogni di finale sui 200 metri dopo aver mancato l’obiettivo lo scorso anno a Eugene per questione di millesimi.

