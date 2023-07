L’Italia si è qualificata con la 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Dopo i brividi provati nelle ultime settimane, durante le quali il settimo posto nella classifica dei tempi non faceva dormire sonni tranquilli (soltanto i migliori otto staccano il biglietto per la rassegna iridata), il quartetto tricolore ha corso un eccellente 38.04 a Grosseto e si è issato al secondo posto nella graduatoria dei crono, alle spalle esclusivamente della Germania (37.97).

Questo significa che la nostra Nazionale è nei fatti ammessa all’evento più importante della stagione, ormai distante soltanto un mese. Mancano nove giorni alla chiusura della finestra utile per ottenere un tempo valido (il limite è previsto per il 30 luglio), ma non ci potranno essere sorpassi in serie in questa settimana abbondante. Si attende soprattutto il Giappone, che deve ancora correre con la propria migliore formazione, mentre la Nigeria non ha incantato lo scorso fine settimana e potrebbe avere esaurito le cartucce.

CHI VA AI MONDIALI 2023 CON LA 4X100 MASCHILE?

QUALIFICATE COME FINALISTE AI MONDIALI 2022

Canada, USA, Gran Bretagna, Giamaica, Ghana, Sudafrica, Brasile, Francia.

CLASSIFICA TEMPI LUGLIO 2022-LUGLIO 2023 (I MIGLIORI OTTO SI QUALIFICANO)

1. Germania 37.97

2. Italia 38.04

3. Polonia 38.15

4. Paesi Bassi 38.25

5. Kenya 38.26

6. Trinidad & Tobago 38.30

7. Svizzera 38.36

8. Australia 38.50

—–

9. Thailandia 38.55

10. Nigeria 38.56

11. Repubblica Dominicana 38.61

12. Belgio 38.73

13. Turchia 38.74

14. Spagna 38.77

15. Cina 38.87

16. Repubblica Ceca 38.93

17. Corea del Sud 38.99

18. Bahrain 39.01

19. Arabia Saudita 39.03

20. Ucraina 39.03

N.B. Il Giappone deve ancora correre con la sua migliore formazione.

Foto: Grana/FIDAL