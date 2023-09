LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA: cancellata la gara odierna e rinviata a domani. Il nuovo programma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CANCELLAZIONE DELLA DISCESA PER IL METEO

IL NUOVO PROGRAMMA DEL WEEKEND A LAKE LOUISE

19.41 Brutte notizie arrivano dal Canada. E’ ancora il maltempo il grande protagonista di questa Coppa Del Mondo. E’ stata infatti cancellata a causa della neve la prova odierna. Gli organizzatori, in accordo con la Federazione Internazionale, hanno deciso di modificare il programma delle gare nordamericane, spostando la discesa a sabato 26 novembre al posto del superG inizialmente previsto, con partenza sempre alle ore 20.30 italiane, mentre domenica 27 novembre è confermato il supergigante alle ore 20.30. Non certo un inizio fortunato per la stagione del Circo bianco.

19.40 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023.

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DI LAKE LOUISE

Programma, orari, Tv e streaming della discesa libera di Lake Louise – Presentazione della discesa libera di Lake Louise – Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino maschile – Tutti i cambi di nazionalità nello sci alpino – I favoriti della Coppa del Mondo maschile – Tutte le novità in tema di materiali – I precedenti di Dominik Paris a Lake Louise – I precedenti dell’Italia a Lake Louise – I convocati dell’Italia per la discesa libera di Lake Louise – Le date dei Mondiali degli sport invernali – I favoriti della Coppa del Mondo di discesa libera – I giovani italiani su cui puntare – Classifica della Coppa del Mondo maschile

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Lake Louise (Canada), valido per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile. Dopo gli annullamenti delle discese libere di Cervinia-Zermatt, si tratta del primo appuntamento dedicato alla velocità nel circuito mondiale maschile, in questa travagliata prima parte della stagione dello sci alpino. E’ il primo di tre giorni di gara tutti dedicati alla velocità. Il programma prevede una discesa (oggi) e poi due superG (domani e domenica).

La prima grande occasione per mettersi in luce per Dominik Paris, che in questa stagione si è fissato l’obiettivo di conquistare la sua prima coppa di discesa della carriera. L’altoatesino, però, deve ottenere punti fin da subito e cerca una vittoria che manca in Canada ormai da troppi anni, visto che il primo ed unico successo è arrivato nel 2013 in discesa. Successivamente a Lake Louise sono arrivati due secondi posti del 2019 e i due terzi posti nel 2018 in discesa e nel 2014 in supergigante. Il lotto degli avversari è comunque ampissimo e la concorrenza in questa specialità è veramente altissima. L’austriaco Matthias Mayer ha vinto lo scorso anno nell’unica gara disputata (discesa) e pure nel 2019 si era imposto in superG. La stagione passata ha visto un duello epico in discesa tra il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo svizzero Beat Feuz, che si presentano anche quest’anno come gli uomini da battere. Il norvegese, però, non ha mai raggiunto il podio a Lake Louise, mentre l’elvetico vanta solo una vittoria nel 2017.

Un altro nome caldissimo per una vittoria è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che può salire sul gradino più alto del podio sia in discesa sia in superG, visto che vanta ben tre secondi posti a Lake Louise. Sognano anche i padroni di casa con James Crawford, che si è messo subito in luce nella prima prova cronometrata. Il canadese punta ad un ottimo risultato sia in discesa sia in supergigante. In entrambe le specialità i nomi fatti fino ad ora sono tutti spendibili e si giocheranno la vittoria. A loro, però, va aggiunto il dominatore della scorsa stagione di Coppa del Mondo, Marco Odermatt. Lo svizzero ha impressionato nella passata stagione anche nella velocità e vuole ripetersi fin da subito anche a Lake Louise. Il campione elvetico può davvero di tutto ed è pronto a prendersi il centro del palcoscenico come già fatto nel gigante d’apertura di Soelden.

In casa Italia non c’è solo Dominik Paris, ma nelle ultime settimane Mattia Casse ha dimostrato di essere in ottima forma. I buoni risultati nelle gare FIS in Nord America ed il secondo posto nella prova di martedì fanno ben sperare ed il piemontese può essere competitivo lungo tutta la tre giorni. Ci sarà ancora l’eterno Christof Innerhofer, ma fari puntati anche sul giovane Giovanni Franzoni, in particolare in superG dopo aver vinto la Coppa Europa nella passata stagione. Si attende segnali anche dagli altri azzurri, per un’Italia che vuole un ricambio generazionale e che cerca ancora dei vice-Paris. Al via per gli azzurri anche Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi, Matteo Franzoso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Soelden, valido per la coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.05. Buon divertimento!

Foto Lapresse