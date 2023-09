DIRETTA MotoGP, GP Mugello 2022 LIVE: classifica prove libere, Aprilia e Ducati davanti. Bene Bagnaia e Bastianini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.16 Grazie amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento domani da non perdere con le qualifiche del GP d’Italia. Un saluto a tutti!

15.15 La classifica delle FP2:

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.891 17 19 352.9

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.940 17 20 0.049 0.049 350.6

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.313 16 19 0.422 0.373 348.3

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.349 16 17 0.458 0.036 352.9

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.362 15 17 0.471 0.013 343.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.395 16 17 0.504 0.033 351.7

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.439 18 19 0.548 0.044 354.0

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.473 17 19 0.582 0.034 349.5

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.519 18 19 0.628 0.046 346.1

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.618 15 16 0.727 0.099 350.6

11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.629 15 18 0.738 0.011 351.7

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.658 17 19 0.767 0.029 351.7

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.663 17 17 0.772 0.005 355.2

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.818 18 20 0.927 0.155 349.5

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.852 16 17 0.961 0.034 347.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.915 18 19 1.024 0.063 348.3

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.053 15 17 1.162 0.138 347.2

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.151 17 18 1.260 0.098 349.5

19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.269 8 17 1.378 0.118 354.0

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.468 19 20 1.577 0.199 343.9

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.583 19 20 1.692 0.115 347.2

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.684 18 18 1.793 0.101 345.0

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.687 14 16 1.796 0.003 347.2

24 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’47.726 12 17 1.835 0.039 349.5

25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.998 18 18 2.107 0.272 347.2

26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.088 3 15 2.197 0.090 347.2

15.14 La classifica, tempo permettendo è destinata a cambiare nella giornata di domani. La battaglia è assicurata nel mitico circuito toscano, uno dei più complessi dell’intero calendario.

15.11 Conferme da parte di Ducati. La casa italiana si candida per un posto nella Top3 come da pronostico nella prima delle due tappe di casa. Attenzione però anche ad Aprilia che è sempre presente al vertice.

15.08 Espargarò, Miller, Zarco, Marini, Bastianini, Binder, Bezzecchi, Quartararo e Pol Espargarò sono i 10 piloti che attualmente sono ammessi di diritto alla Q2 di domani. La graduatoria potrebbe cambiare domani mattina.

15.06 La classifica della FP2:

1 41 A. ESPARGARO 1:45.891 2 63 F. BAGNAIA +0.049 3 43 J. MILLER +0.422 4 5 J. ZARCO +0.458 5 10 L. MARINI +0.471 6 23 E. BASTIANINI +0.504 7 33 B. BINDER +0.548 8 72 M. BEZZECCHI +0.582 9 20 F. QUARTARARO +0.628 10 44 P. ESPARGARO +0.727

15.04 Aleix Espargarò al comando al termine della seconda sessione di prove libere. Aprilia detta il passo, Bagnaia si conferma nella Top3.

15.01 Nuova caduta per Zarco al ‘Correntaio’, non coi sono conseguenze per lui. Ottimi parziali anche per Quartararo che si sta migliorando.

15.00 Bandiera a scacchi! Enea Bastianini sale al sesto posto, mentre l’Aprilia di Espargarò strappa il primato alla Ducati di Bagnaia che resta secondo.

14.57 Bagnaia al top! 1.45.940! Attendiamo la risposta dei rivali del portacolori di Ducati! Ultimo settore perfetto per il #63 del gruppo.

14.55 La classifica aggiornata:

1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 36 J. MIR +0.888

14.53 Zarco, Bagnaia, Nakagami, Bastianini, Rins, Espargarò, Marini, Quartararo, Vinales e Bezzecchi sono coloro che per ora passerebbero direttamente in Q2. La classifica potrebbe cambiare nei prossimi minuti.

14.50 Caduta per Alex Rins. Non ci sono conseguenze per l’iberico che al momento occupa il quinto posto assoluto con la propria Suzuki.

14.47 Tutti tornano in pista in questo momento per una nuova serie di passaggi. Zarco resta leader su Bagnaia e Nakagami.

14.43 Bandiera verde! Si torna in pista dopo una piccola pausa per sistemare il tracciato. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa per sistemare il primo settore dopo una scivolata di Johann Zarco.

14.40 La classifica aggiornata:

1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 63 F. BAGNAIA +0.157 3 23 E. BASTIANINI +0.362 4 42 A. RINS +0.403 5 41 A. ESPARGARO +0.418 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 36 J. MIR +0.888

14.37 Caduta per Zarco alla ‘Materassi’. Non ci sono conseguenze per il francese che torna senza problemi ai box.

14.35 Ottavo posto per Quartararo davanti a Vinales e Bezzecchi. Il campione del mondo in carica insegue le Ducati che per ora sembrano semplicemente superiori.

14.32 Bagnaia! Che passo per l’italiano che sale al secondo posto alle spalle di Zarco con 2 decimi di scarto. Nakagami è terzo, Bastianini resta quarto.

14.30 Bagnaia si migliora e sale al terzo posto! Conferme per il piemontese che cerca di rifarsi dopo la scivolata di Le Mans.

14.27 Continua il lavoro delle squadre. Ottimo ritmo per Ducati che detta il ritmo in scioltezza con Zarco. Il francese precede Nakagami e Bastianini. Bagnaia e Rins inseguono al quarto ed al quinto posto. Solo 18mo Rins (Suzuki), uno dei pocji in pista in questo momento.

14.24 La classifica aggiornata:

1 5 J. ZARCO 1:46.381 2 23 E. BASTIANINI +0.362 3 63 F. BAGNAIA +0.383 4 41 A. ESPARGARO +0.418 5 42 A. RINS +0.566 6 93 M. MARQUEZ +0.672 7 20 F. QUARTARARO +0.745 8 72 M. BEZZECCHI +0.811 9 30 T. NAKAGAMI +0.878 10 88 M. OLIVEIRA +0.897

14.20 Zarco detta il passo su Nakagami e Bastianini. Bagnaia insegue il romagnolo in quarta posizione.

14.17 Errore per una delle Ducati al ‘Bucine’, l’ultima curva del tracciato toscano. Zarco detta il ritmo della FP2 e della combinata in 1.46.381.

14.15 I primi riferimenti della FP2:

1 41 A. ESPARGARO 1:47.126 2 5 J. ZARCO +0.469 3 72 M. BEZZECCHI +0.652 4 89 J. MARTIN +0.886 5 30 T. NAKAGAMI +1.066 6 43 J. MILLER +1.206 7 40 D. BINDER +1.546 8 21 F. MORBIDELLI +1.767 9 33 B. BINDER +1.805 10 32 L. SAVADORI +1.823

14.12 Nakagami è al comando della graduatoria combinata in 1.46.662. Attendiamo i primi riferimenti del pomeriggio che in teoria dovrebbero essere migliori rispetto alla FP1.

14.10 Bandiera verde! Scatta la FP2 del GP d’Italia per quanto riguarda la MotoGP!

14.06 Domani sarà una giornata importante con il #46 che verrà tolto dalla MotoGP. Il numero di Valentino Rossi uscirà dal gruppo dopo il ritiro del ‘Dottore’ che settimana prossima correrà nel GTWC Europe al Paul Ricard.

14.03 Aprilia è stata la protagonista della giornata di ieri con la conferma dei propri piloti fino al 2024. Vinales ed A. Espargarò hanno un posto sicuro per i prossimi due anni.

14.01 Si stanno per accendere i motori in quel del Mugello per una FP2 da non perdere. Fabio Quartararo insegue il bis in Italia dopo quanto fatto lo scorso anno.

13.58 La MotoGP ha celebrato oggi una nuova Leggenda: Max Biaggi entra nel gruppo

2⃣1⃣4⃣ Grand Prix starts

1⃣1⃣1⃣ Podiums

4⃣2⃣ Victories

4⃣ World Championships The man, the Myth, the Max ????@maxbiaggi is officially a #MotoGP Legend ???? pic.twitter.com/ilq0KIBGhw — MotoGP™???? (@MotoGP) May 27, 2022

13.55 Enea Bastianini e Francesco Bagnaia cercano conferme nell’impianto italiano. Le Ducati sono attese a dare spettacolo in un tracciato che sulla carta dovrebbe favorire le moto di Borgo Panigale visto il lunghissimo rettilineo principale.

13.53 Si sta per concludere in questo momento il turno della Moto3. I giovani protagonisti del Motomondiale si apprestano per la lasciare lo spazio alla classe regina che nel tracciato toscano accoglie disputerà l’ottavo impegno del 2022.

13.51 La classifica dei tempi della mattinata

30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.662 18 19 347.2

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.070 12 18 0.408 0.408 352.9

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.070 8 16 0.408 349.5

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.071 10 20 0.409 0.001 351.7

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.186 13 17 0.524 0.115 355.2

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.191 15 18 0.529 0.005 351.7

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.315 18 20 0.653 0.124 350.6

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.367 17 19 0.705 0.052 349.5

9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.367 15 21 0.705 354.0

10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’47.383 16 19 0.721 0.016 349.5

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.393 9 21 0.731 0.010 348.3

12 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’47.432 4 16 0.770 0.039 348.3

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.562 17 20 0.900 0.130 356.4

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’47.584 9 19 0.922 0.022 350.6

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.658 10 20 0.996 0.074 348.3

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.727 5 20 1.065 0.069 345.0

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.746 20 20 1.084 0.019 351.7

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.820 6 20 1.158 0.074 349.5

19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.875 5 17 1.213 0.055 345.0

20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.903 16 17 1.241 0.028 351.7

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’48.078 10 18 1.416 0.175 348.3

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.253 5 18 1.591 0.175 351.7

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’48.335 7 17 1.673 0.082 348.3

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’48.910 18 18 2.248 0.575 354.0

25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’48.911 12 18 2.249 0.001 346.1

26 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’48.960 7 16 2.298 0.049 345.0

13.48 La sessione che ci apprestiamo a commentare potrebbe rivelarsi determinante per la classifica combinata. La pioggia potrebbe essere protagonista e cambiare i piani di molti durante la FP3, indetta come sempre domani mattina.

13.46 Siamo pronti per il via della seconda sessione di giornata per quanto riguarda il Motomondiale. Il sole splende al Mugello, il primo dei due tracciati del ‘Bel Paese’ ad accogliere la classe regina delle due ruote.

13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. Tra pochi minuti si parte!

Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale – La cronaca della FP1

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Mugello si torna subito in azione per altri 45 minuti di grande importanza per la classe regina, con team e piloti che cercheranno il giusto assetto in vista di qualifiche e gara.

La FP2 prenderà il via alle ore 14.10 e ci aiuterà a capire in maniera un po’ più dettagliata i reali valori in pista tra Ducati, Yamaha, Suzuki, Honda, KTM e Aprilia. Non solo, la classifica di questa seconda sessione andrà a comporre la top10 che domattina con la FP3 andrà poi a definire i piloti in grado di evitare la Q1.

Per quanto visto nel turno mattutino l’equilibrio regna sovrano sul tracciato toscano. Il miglior tempo lo ha fissato, non senza sorpresa, il nipponico Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:46.662 precedendo Aleix Espargarò, Francesco Bagnaia, Alex Rins e Enea Bastianini. Solamente 11° Fabio Quartararo, mentre è addirittura 18° Marc Marquez, irriconoscibile nel primo turno.

La seconda sessione di prove libere del GP d’Italia prenderà il via alle ore 14.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale al Mugello.

