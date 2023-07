DIRETTA F1, GP Jeddah 2022 LIVE: Perez fa il giro della vita, 2° Leclerc. Binotto: “La Ferrari va bene su piste diverse”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.15 Perez festeggia la prima pole-position della sua carriera.

20.15 Ricordiamo che Lewis Hamilton è stato eliminato nella Q1 e partirà 16°. 6° invece il compagno di squadra Russell.

20.13 Per la Ferrari non è detto che sia uno svantaggio partire dalla seconda posizione: Leclerc avrà la traiettoria interna alla prima curva (così come Verstappen nei confronti di Sainz).

20.12 Sainz: “Il giro che mi ha portato al terzo posto è stato buono. Nell’ultimo non avevo grip. Non so perché vado meglio con gomme usate che con quelle nuove. Sarà una bella battaglia domani, entusiasmante“.

20.11 Leclerc: “Il giro mi è sembrato buono, sono contento. Ho dato tutto. Non mi aspettavo che Perez venisse fuori con questo tempo. Domani speriamo di poter partire bene“.

20.11 Perez: “Se dovessi fare altri 1000 giri, non so se ne ripeterei uno come questo“, le sue dichiarazioni. Chiaro?

20.10 Niente da recriminare per la Ferrari, soprattutto Leclerc ha portato a termine un gran giro. Bisogna solo applaudire Perez: oggi ha fatto qualcosa di speciale.

20.07 Perez ha davvero compiuto il giro della vita: è la sua prima pole in carriera. Ha limitato i danni nel primo intermedio, si è scatenato nel secondo, ha limitato i danni nel terzo.

20.06 La classifica finale della Q3:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:28.200 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.025 7

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.202 7

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.261 6

5 Esteban OCON Alpine+0.868 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.904 6

7 Fernando ALONSO Alpine+0.947 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.983 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.054 7

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.388 7

20.05 PEREZ BEFFA LE FERRARI, PAZZESCO! Il messicano batte Leclerc per soli 25 millesimi! 4° Verstappen a 0.261!

20.04 Leclerc è primo in 1’28″225, fa meglio di 0.177 rispetto a Sainz, che non si migliora. Sta volando Perez, attenzione.

20.04 Al secondo rilevamento vola Leclerc, Sainz è sempre dietro.

20.04 Si migliora Leclerc, non Sainz al primo intermedio.

20.03 Si lanciano Leclerc e Sainz.

20.01 Le Ferrari sono già tornate in pista con gomme soft nuove. Verstappen è l’ultimo ad uscire dai box. Mescole nuove anche per lui.

20.01 Russell sale in quinta piazza con la Mercedes.

20.01 Sainz ha ottenuto il tempo con gomme soft usate, pazzesco!

19.59 La classifica a 6 minuti dal termine della Q3:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.402 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.044 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.152 5

4 Esteban OCON Alpine+0.666 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.799 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.837 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.852 6

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.141 4

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.186 6

10 George RUSSELL Mercedes- – 6

11 Lando NORRIS McLaren- – 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren- – 5

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 4

15 Lance STROLL Aston Martin- –

19.59 Verstappen lamenta via radio di avere poco grip.

19.58 Verstappen è solo 6° a ben 0.837. Il doppio giro di riscaldamento non ha pagato.

19.57 Perez è terzo a 0.152 da Sainz. Alto il primo intermedio di Verstappen.

19.56 1’28″446 per Leclerc, Sainz è davanti per 44 millesimi! Un giro di riscaldamento in più per Verstappen.

19.54 Verstappen si è fatto passare da Leclerc. Entra ora in pista Sergio Perez con gomme nuove.

19.53 Gomme soft per tutti, chiaramente. Nuove per Leclerc e Verstappen, usate per Sainz (5 giri già percorsi).

19.53 Subito in pista Leclerc e Verstappen!

19.53 SEMAFORO VERDE! E’ il momento della Q3! 12 minuti per definire la top10 e la griglia di partenza del GP di Arabia Saudita 2022 di F1!

19.50 La Ferrari per ora fa la differenza nel primo intermedio, la Red Bull ha qualcosa in più nel secondo, mentre c’è equilibrio nel terzo parziale.

19.49 La Q3 inizierà alle 21.53 e durerà 12 minuti.

19.48 Fuori entrambe le McLaren. Questi i piloti eliminati dall’11° al 15° posto: Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher e Stroll.

19.47 La classifica finale della Q2:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.686 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.094 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.238 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.259 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.609 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.718 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.732 5

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.860 5

9 Esteban OCON Alpine+0.898 3

10 George RUSSELL Mercedes+0.932 5

11 Lando NORRIS McLaren+0.965 5

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.087 5

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.133 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.234 4

15 Lance STROLL Aston Martin+2.323

19.46 Che fatica per la Mercedes! Russell si salva in extremis ed è 10°: ultimo dei qualificati per la Q3!

19.45 SAINZ AL COMANDO! 1’28″686, 2° Leclerc a 0.094: anche il monegasco si è migliorato rispetto al tentativo precedente. 3° Perez a 0.238.

19.45 Magnussen irrompe in top10 ed è settimo con la Haas.

19.44 Primo intermedio super per Sainz.

19.43 Solo 1’20” al termine della Q2.

19.43 Per ora le Ferrari stanno scaldando le gomme, senza lanciarsi in un tentativo di attacco al tempo.

19.42 Gomme soft anche per Russell (Mercedes).

19.41 Sainz e Leclerc in pista con le gomme soft che avevano montato poco prima dell’incidente di Schumacher. Mescole morbide usate per Verstappen (7 giri già percorsi).

19.40 Magnussen (Haas) è il primo a scendere in pista.

19.40 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.640 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.735 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.942 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.037 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.152 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 4

14 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

15 Esteban OCON Alpine+10.494 2

19.40 SEMAFORO VERDE! Ricominciano le qualifiche! Restano 4’58” a disposizione dei piloti in questa Q2.

19.37 Non sarà facile ora per i piloti riprendere subito confidenza, sono rimasti “freddi” per un’ora.

19.36 La Haas conferma che Schumacher si sottoporrà ad aggiornamenti a scopo precauzionale.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

19.34 UFFICIALE! Si riparte alle 21.40! In pratica dopo una sosta forzata di un’ora!

19.32 Guenther Steiner (team-principal Haas) a SkySport: “Schumacher è cosciente, sta bene, non ha ferite. Ha parlato con la mamma, ora andrà in ospedale per accertamenti. Con l’incidente si è rotto tutto, non avevamo più contatto radio con lui. La Safety Car ci ha fatto sapere che era cosciente“.

19.30 Ai box stanno discutendo Binotto e Horner, ovvero i team-principal di Ferrari e Red Bull.

19.27 Viene inquadrato Schumacher sorridere e parlare animatamente sulla barella. Meno male.

19.25 Ora Mick Schumacher viene caricato sull’elicottero che lo trasporterà in ospedale. Ricordiamo che ha già parlato al telefono con sua mamma.

19.23 Il regime di bandiera rossa è già durato 40 minuti.

19.22 Ora è arrivato in pista un camion per spazzare la polverina bianca presente sull’asfalto.

19.21 Al momento sarebbero eliminati Zhou, Ricciardo, Magnussen, Stroll ed Ocon. Ma mancano ancora 4’58” al termine della Q2.

19.19 Mattia Binotto si batte le mani sulle cosce, l’attesa è frenetica.

19.18 SkySport riporta che Mick Schumacher è in buona salute ed ha già parlato al telefono con la madre Corinna, la moglie di Michael.

19.16 Proseguono le operazioni di pulizia della pista. Ripetiamo quanto già detto: per la Ferrari sarà fondamentale ottenere subito un tempo importante nelle battute iniziali della Q3, perché qui le bandiere gialle o rosse sono sempre dietro l’angolo.

19.12 La sicurezza non è convinta di come sia stata ripulita la pista e chiede un nuovo intervento. C’è una striscia biancastra sull’asfalto nel punto in cui Schumacher è andato a sbattere.

19.09 Pensate che le qualifiche si sarebbero dovute concludere alle 19.00, dunque il ritardo è enorme. L’importante è che Schumacher sia cosciente.

19.08 Schumacher stava disputando una buona qualifica. Era 9°, ampiamente in corsa per l’accesso alla Q3.

19.06 Leclerc e Sainz, prima dell’interruzione, erano entrati in pista con gomme soft nuove.

19.05 La pista è quasi pulita, tra non molto si dovrebbe ripartire.

19.04 Ricordiamo la classifica a 4’58” dal termine della Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.640 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.735 4

8 Lando NORRIS McLaren+0.942 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 4

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.152 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 4

14 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

15 Esteban OCON Alpine+10.494

19.02 La Haas conferma che Schumacher è cosciente e sta venendo trasportato in ambulanza al centro medico.

19.00 L’immagine della Haas completamente distrutta:

18.57 Il video dell’incidente di Mick Schumacher:

Red Flag ???? Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

18.54 Arriva l’ambulanza per lo sfortunato Mick Schumacher.

18.52 Lewis Hamilton a SkySport: “Non sentivo proprio la macchina in qualifica. Non capisco, in prova era andata abbastanza bene. Invece era molto difficile da guidare, non era mai stata così. E’ difficile dire se ci manchi qualcosa in termini di motore. Ma non so se il problema sia la potenza o la resistenza all’avanzamento“.

18.50 Mick Schumacher, per fortuna, è cosciente! Non è però ancora sceso dalla macchina.

18.49 Max Verstappen va a parlare ai box con Adrian Newey.

18.49 La pista è davvero sporca e piena di detriti in questo momento, non sarà una sosta tanto breve.

18.48 Quando accaduto a Schumacher, come vi dicevamo, è all’ordine del giorno su questa pista dove il pilota conta davvero tanto, perché alla minima sbavatura si va a sbattere. Per questo nella Q3 sarà importantissimo ottenere subito un tempo importante, proprio per mettersi al riparo da sorprese, bandiere gialle o rosse.

18.46 La Haas di Schumacher si è alzata su un cordolo, il tedesco ha perso il controllo, la macchina è andata in testacoda, andando a sbattere con violenza contro il muro. Davvero una brutta dinamica.

18.46 Attendiamo notizie sulle condizioni di Schumacher.

18.43 BANDIERA ROSSA a 4’58” dal termine delle Q2.

18.43 BRUTTO INCIDENTE DI MICK SCHUMACHER! Sbatte con violenza contro il muro, la Haas va in frantumi.

18.43 Ricordiamo che la Ferrari ha ottenuto i tempi di questa Q2 con gomme soft usate, le mescole della Red Bull invece erano nuove. Russell è l’unico ad aver utilizzato le medie.

18.42 Bottas sale in sesta piazza con l’Alfa Romeo. Da segnalare la quinta posizione provvisoria di Alonso e la nona di Mick Schumacher con la Haas.

18.41 Ricciardo ha rovinato un giro ad Ocon: finisce sotto investigazione e verrà quasi certamente penalizzato per impeding.

18.40 La classifica a 7’30” dal termine della Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:28.883 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.041 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.062 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.156 3

5 Fernando ALONSO Alpine+0.545 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.735 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.942 3

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.037 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.106 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.190 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.323 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.144 4

13 Esteban OCON Alpine+10.494 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

18.39 Verstappen, con mescole morbide nuove, è 3° a 0.062 da Leclerc.

18.38 Sainz, con gomme soft con cui ha già effettuato 9 giri, è 3° a 0.156 da Leclerc: benissimo.

18.38 Perez, con gomme soft nuove, è secondo a 0.041 da Leclerc.

18.37 Russell è 2° con gomme medie a 0.735 da Leclerc, altro tempo interessante.

18.37 Sainz sbaglia e abortisce il primo giro.

18.36 1’28″883 per Leclerc, è UN TEMPONE! Ricordiamo che sta utilizzando gomme usate!

18.36 Russell in pista con gomme medie. Soft nuove per Perez.

18.35 Anche le Haas con gomme soft usate.

18.34 Gomme soft nuove, invece, per Max Verstappen.

18.33 Sainz e Leclerc entrano in pista di nuovo con gomme soft usate. Hanno effettuato 6 tornate con queste mescole. E’ chiaro che si pensa già alla gara, quando le gomme nuove faranno comodo.

18.33 Iniziata la Q2! 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare.

18.31 Eloquente la faccia di Toto Wolff nel momento in cui Hamilton è stato eliminato, potete immaginarla…C’è sgomento ai box della scuderia di Stoccarda.

18.30 Ferrari e Red Bull si confermano vicinissime, sarà una lotta sul filo dei millesimi. E sarà il pilota a fare la differenza.

18.29 Se si escludono penalità, incidenti o danni meccanici, Hamilton non veniva eliminato in Q1 da Silverstone 2009. La Mercedes è davvero lenta sui rettilinei, anche se è evidente come il britannico avesse problemi di assetto, soprattutto se pensiamo che Russell ha chiuso quarto.

18.28 Eliminati dunque i seguenti piloti dalla 16ma alla 20ma posizione: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Latifi e Tsunoda.

18.27 La classifica della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.855 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.073 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.184 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.825 2

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.828 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.850 2

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.976 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.102 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.123 2

11 Fernando ALONSO Alpine+1.123 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.154 2

13 Esteban OCON Alpine+1.238 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.312 2

15 Lance STROLL Aston Martin+1.401 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.488 2

17 Alexander ALBON Williams+1.637 2

18 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.688 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.962 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

18.25 STROLL METTE FUORI HAMILTON, PAZZESCO! Il britannico è fuori in Q1, partirà 16°! Allucinante! Il compagno di squadra Russell è quarto…

18.25 Hamilton per ora è 15°, ma rischia tantissimo.

18.24 Hamilton comunque ha già effettuato 5 giri con queste gomme soft, deve inventarsi un numero per evitare l’onta del taglio.

18.23 Al momento Hamilton sta accusando quasi 9 decimi di ritardo da Russell, che è quarto: sarebbe uno smacco per lui l’eliminazione.

18.22 Verstappen, con gomme soft usate (6 giri) si migliora e si porta a soli 73 millesimi da Sainz, è secondo. I due ferraristi sono già ai box.

18.22 ATTENZIONE! Hamilton non si migliora, al momento è 16° e sarebbe eliminato per soli 10 millesimi! Mancano 3 minuti.

18.21 Benissimo l’Alfa Romeo, Bottas è 5° alle spalle di Russell, che per ora sta facendo molto meglio del compagno di squadra.

18.20 Hamilton sta rischiando l’eliminazione! Al momento è 14°…

18.20 La classifica a 5 minuti dal termine della Q1:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.855 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.184 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.475 2

4 George RUSSELL Mercedes+0.825 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.256 2

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.276 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.328 1

8 Lance STROLL Aston Martin+1.566 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.570 2

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.622 2

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.670 2

12 Esteban OCON Alpine+1.679 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.680 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.713 2

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.790 2

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.840 2

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.947 2

18 Alexander ALBON Williams+2.619 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.962 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 2

18.18 Verstappen 3° a 0.475 da Sainz. La buona notizia per la Ferrari? Sainz ha ottenuto il miglior parziale nel primo e nel terzo intermedio, Leclerc invece nel secondo, ovvero quello dove di solito la Red Bull aveva sempre guadagnato sinora.

18.18 DUE FERRARI DAVANTI! Sainz in testa in 1’28″855, 2° Leclerc a 0.184!

18.16 Problema tecnico per Tsunoda, viene richiamato ai box.

18.16 Hamilton e Russell cambiano idea e tornano in pista con gomme soft nuove.

18.15 Le Ferrari e le Red Bull tornano in pista con gomme soft usate. Sainz e Leclerc hanno però già effettuato tre giri con queste mescole, Verstappen e Perez solo due. Bisogna tenerne conto.

18.14 Si riparte dopo la bandiera rossa. 11’22” al termine, le Ferrari e le Red Bull sono ancora senza tempo.

18.13 L’immagine dell’incidente di Latifi con la Williams:

???? RED FLAG ???? Nicholas Latifi slides into the barrier at Turn 13 Driver is OK #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Dky14NVYWX — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

18.11 La classifica parziale. 9 piloti sono ancora senza tempo.

1 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1:30.425 1

2 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.100 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.143 1

4 Daniel RICCIARDO McLaren+0.270 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.306 1

6 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.445 1

7 Lance STROLL Aston Martin+0.633 1

8 Alexander ALBON Williams+1.049 1

9 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.096 1

10 Nicholas LATIFI Williams– 1

11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.283 1

18.10 Sainz continua a palesare problemi di porpoising, a differenza di Leclerc.

18.09 11’22” al termine della Q1. Rispetto alle prove libere, qui il tempo viene interrotto finché non si ricomincia.

18.08 Leclerc stava volando, chiaramente non ha potuto completare il suo giro. Sainz stava perdendo 4 decimi rispetto al compagno di squadra. Un peccato perché la Ferrari ha sprecato per nulla un set di gomme soft.

18.07 BANDIERA ROSSA! Latifi finisce a muro e distrugge la Williams!

18.05 Si lanciano ora le Ferrari.

18.05 Due Haas davanti, Schumacher a 1 decimo da Magnussen.

18.04 1’30″568 per Norris, viene subito sopravanzato di 143 millesimi da Magnussen. Le Ferrari stanno effettuando due giri di riscaldamento per portare le gomme in temperatura.

18.03 Ecco Max Verstappen con gomme soft. Solo le Mercedes hanno optato per le medie: una scelta insolita in Q1.

18.02 C’è anche Fabio Capello al box della Ferrari.

18.01 In pista anche le Ferrari di Sainz e Leclerc: entrambi con gomme soft. Per il momento attende Verstappen.

18.00 Stupisce la Mercedes: Hamilton e Russell montano gomme medie.

18.00 Le prime a scendere in pista sono le Haas.

18.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP di Arabia Saudita 2022 a Jeddah. 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare.

17.57 La Mercedes ha faticato tanto sinora in questo fine settimana, anche più rispetto a Sakhir. Ci aspettiamo comunque Hamilton e Russell in lotta per la terza fila.

17.54 Nel primo settore sarà la Ferrari a guadagnare, nel secondo la Red Bull: la pole si deciderà quindi nel terzo.

17.53 La Ferrari sembra avere qualcosa in più della Red Bull nelle curve, soprattutto quelle lente; la Red Bull è però più veloce sui rettilinei. Questione di assetto e di scelte progettuali.

17.51 Nella Q3 sarà importante ottenere un tempo importante già nel corso del primo tentativo, perché su questa pista gli incidenti sono sempre in agguato, dunque una eventuale bandiera rossa potrebbe vanificare il secondo attacco al tempo.

17.50 Ricordiamo il regolamento delle qualifiche. Q1 da 18 minuti: i peggiori cinque piloti in classifica verranno eliminati; poi Q2 da 15 minuti e altri cinque piloti da eliminare; infine Q3 da 12 minuti per delineare la griglia di partenza.

17.47 In casa Ferrari preoccupa il porpoising che ha accusato Sainz nelle FP3: un problema di cui invece non soffre Leclerc.

17.44 Nelle FP3 la Mercedes ha sollevato il fondo della monoposto: così facendo ha risolto in parte il problema del porpoising, ma al tempo stesso ha perso prestazione in termini aerodinamici.

17.42 Leclerc e Verstappen sembrano partire alla pari per la pole, sarà un duello sul filo dei millesimi. Perez e Sainz sono i favoriti per la seconda fila, ma entrambi potrebbero stupire con un giro perfetto, soprattutto lo spagnolo.

17.40 Va però sottolineato un fatto. Il podio “esatto” Hamilton-Verstappen-Bottas non è il più replicato nella storia della Formula 1. Questo primato spetta all’ordine Hamilton-Rosberg-Vettel, verificatosi ben 8 volte tra il 2014 e il 2016. Ovviamente, anche qui bisogna tenere in considerazione l’elevato numero di gare e la cristallizzazione dei valori che hanno caratterizzano la Formula Uno dell’ultimo decennio.

17.38 Per la cronaca, delle 20 occasioni in cui Lewis, Max e Valtteri hanno chiuso tutti nei primi tre, 7 volte è uscita la combinazione Hamilton-Verstappen-Bottas. In 6 casi abbiamo avuto Hamilton-Bottas-Verstappen. In 3 GP l’ordine è stato Verstappen-Hamilton-Bottas. Per 2 volte la sequenza è stata Bottas-Hamilton-Verstappen. Infine, ci sono due podi unici, ovverosia Bottas-Verstappen-Hamilton e Verstappen-Bottas-Hamilton. Comunque sia, tutte e sei le possibili combinazioni si sono verificate almeno una volta!

17.35 Eppure, quanto accaduto a Jeddah nel 2021 è comunque significativo. Quella gara ha rappresentato la 20ma volta in cui Hamilton, Verstappen e Bottas sono saliti sul podio tutti assieme. Nessun altro terzetto di piloti ha condiviso la top-three tante volte quante loro! Certo, ci sono dei fattori che hanno favorito questa “trinità”. In primis l’elevato numero di Gran Premi disputati nell’era moderna e, in secondo luogo, la cristallizzazione dei valori nell’ultimo biennio. Cionondimeno, resta un fatto curioso. È verosimile che il GP di Arabia Saudita 2021 resti l’ultimo in cui i tre sono comparsi sul podio contemporaneamente, in quanto il finlandese ha abbandonato la Mercedes.

17.30 Ripercorrere la storia statistica del GP di Arabia Saudita è rapidissimo e, per la verità, poco pregnante. Hat-trick di Lewis Hamilton, che quindi nel 2021 ha conquistato pole position, vittoria e giro più veloce in gara. Mercedes padrona assoluta, tanto più che Valtteri Bottas ha accompagnato il caposquadra sul podio, attestandosi al 3° posto. L’unico “intruso” nel tripudio della Casa di Stoccarda è rappresentato da Max Verstappen, secondo classificato.

17.25 La seconda edizione del Gran Premio di Arabia Saudita si svolgerà solamente 112 giorni dopo la prima! Questo perché la collocazione della gara nel calendario del Mondiale è stata cambiata, spostandola dalla fine all’inizio della stagione. Quantomeno le monoposto saranno completamente differenti rispetto a quelle che si sono confrontate sul medesimo tracciato nello scorso mese di dicembre, in quanto nel frattempo è entrata in vigore la rivoluzione regolamentare voluta da Liberty Media.

17.19 Il commissario è stato allontanato dal circuito. Sono poi giunte le sue scuse: “Mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation e con il pilota Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista”.

17.16 Cliccando qui, potrete rivedere il drammatico incidente di Grosjean. Un commissario ha augurato a Hamilton la stessa cosa…Non esistono parole per commentare. Stiamo vivendo tempi troppo brutti per essere veri.

17.13 E’ accaduto un episodio allucinante. Un commissario di pista ha pubblicato il seguente tweet: “Auguro a Hamilton di avere un incidente come quello di Grosjean in Bahrain“. Ricordiamo che all’epoca, correva l’anno 2020, la Haas del francese andò a fuoco. Riportò ustioni importanti, soprattutto alle mani, e fu costretto a dare addio alla F1.

17.09 La classifica delle FP3 che, lo ricordiamo, si sono svolte di giorno, dunque in condizioni completamente diverse.

1 Charles LECLERC Ferrari1:29.735 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.033 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.098 3

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.274 4

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.295 6

6 Esteban OCON Alpine+0.404 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.413 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.527 5

9 Fernando ALONSO Alpine+0.561 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.680 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+0.972 3

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.030 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.211 6

14 George RUSSELL Mercedes+1.248 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.332 7

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.451 4

17 Alexander ALBON Williams+1.639 3

18 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.689 6

19 Lando NORRIS McLaren+1.794 4

20 Nicholas LATIFI Williams+2.257 2

17.06 Le qualifiche a Jeddah inizieranno alle ore 20.00 locali, le 18.00 in Italia.

17.05 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati alla Diretta Live del GP di Arabia Saudita 2022 di F1.

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul velocissimo tracciato cittadino di Jeddah i piloti scenderanno in pista per fare sul serio, dato che oggi sarà in palio la pole position della prova saudita.

La qualifica prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) con la Q1, quindi si procederà con la Q2 (senza più l’obbligo di portare le gomme utilizzate in partenza) prima della Q3 che andrà ad assegnare la partenza al palo. Nella gara d’esordio Charles Leclerc è stato in grado di piazzarsi davanti a tutti, e proverà a ripetersi anche in occasione della sessione odierna.

Sembra inevitabile che il suo primo grande rivale sarà Max Verstappen, che ha a disposizione una Red Bull molto efficace tra i muretti di Jeddah con Carlos Sainz e Lewis Hamilton primi sfidanti. Appaiono leggermente indietro, invece, Sergio Perez e George Russell, ma in una qualifica su un circuito simile tutto può accadere.

Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita valevoli per il Mondiale di Formula Uno 2022 scatteranno ufficialmente alle ore 18.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sotto la luce dei rifletto di Jeddah.

Foto: Lapresse