DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: Ferrari in seconda fila, Verstappen teme la sostituzione del cambio

19.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.30 per la gara. Un saluto sportivo.

19.10 Si prospetta domani una gara molto avvincente, con la Mercedes che partirà favorita non solo perché Hamilton e Bottas monopolizzano la prima fila, ma anche per il passo mostrato nel corso delle prove libere.

19.09 Ricordiamo che Carlos Sainz, a causa di un testacoda, aveva danneggiato l’ala posteriore della Ferrari, venendo eliminato in Q2: partirà 15°.

19.07 Davvero eccezionale la prestazione di Charles Leclerc, capace di agguantare una seconda fila insperata per la Ferrari: un giro perfetto che gli ha consentito di mettersi alle spalle la Red Bull di Perez.

19.06 Insomma, Verstappen ha rischiato troppo: probabilmente non ce ne sarebbe stato bisogno, perché il vantaggio era ampio. A questo punto si è messa benissimo per la Mercedes, che sul passo gara sembra avere qualcosa in più nei confronti della Red Bull, soprattutto con le gomme hard.

19.03 Pole n.103 in carriera per Lewis Hamilton. La Mercedes porta a casa una prima fila quasi insperata. Verstappen stava disputando un ultimo giro allucinante, era in vantaggio di quasi 3 decimi. Aveva già rischiato di impattare contro il muro. L’ultima curva gli è stata fatale: una scodata ha fatto sì che la gomma posteriore destra andasse a sbattere contro le barriere. L’olandese ha dovuto parcheggiare la Red Bull sul rettilineo e tornare ai box a piedi.

19.02 La classifica finale della Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.511 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.111 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.543 6

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.612 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.614 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.669 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.931 6

9 Esteban OCON Alpine+1.136 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.243 4

19.01 Bottas arpiona la prima fila ed è secondo alle spalle di Hamilton. Splendido quarto Leclerc con la Ferrari!

19.00 PAZZESCOOOO!!! Verstappen va a muro con la ruota posteriore destra, stava per conquistare la pole! Disperazione al box della Red Bull!

19.00 Vola Verstappen, 0.244 di margine al secondo rilevamento. La pole è ad un passo!

18.59 Verstappen sfiora il muro, sta rischiando tutto. Al primo intermedio ha ben 0.107 di vantaggio su Hamilton!

18.58 HAMILTON AL COMANDO, CHE NUMERO! 142 millesimi meglio di Verstappen, che si lancia proprio ora per rispondere al britannico!

18.58 Solo 23 millesimi di ritardo per Hamilton al secondo intermedio!

18.58 Hamilton si migliora nel primo settore, ma non fa meglio di Verstappen.

18.57 Super Gasly con l’AlphaTauri, è 4° a 0.472 dalla vetta.

18.56 E’ tutto il giorno che la Mercedes sta facendo fatica con le gomme soft. Hamilton tuttavia torna in pista ancora con le morbide e non azzarda le medie.

18.55 La classifica a 5 minuti dal termine delle qualifiche:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.653 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.321 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.382 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.475 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.527 5

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.789 6

7 Charles LECLERC Ferrari+0.828 6

8 Pierre GASLY AlphaTauri- – 6

9 Esteban OCON Alpine- – 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4

18.54 Bottas si migliora, ma non basta. E’ 2° a 0.321 da Verstappen. 4° Perez. 7° Leclerc.

18.54 VERSTAPPEN FULMINEO! 1’27″653, rifila ben 382 millesimi a Hamilton!

18.53 Hamilton, al secondo tentativo con queste soft, sale in testa in 1’28″035, 0.108 meglio di Bottas. Entrambe le Mercedes erano andate più forte con gomme medie.

18.51 Tsunoda è 2° a 0.299, 3° Leclerc a 0.338.

18.51 1’28″143 per Bottas, più lento rispetto al Q2 quando aveva montato gomme medie…

18.50 SBAGLIA HAMILTON NEL SUO PRIMO TENTATIVO! Taglia una curva e per un soffio evita un testacoda che gli avrebbe compromesso le qualifiche.

18.50 Nessuna investigazione per l’episodio tra Bottas e Raikkonen.

18.49 Stanno per lanciarsi le Mercedes.

18.49 Gomme soft per tutti, tranne per Ocon e Giovinazzi che montano le medie.

18.48 Subito in pista Leclerc e le Mercedes.

18.48 Iniziata la Q3. 12 minuti per definire la griglia di partenza.

18.46 C’è grande equilibrio tra Red Bull e Mercedes. La sensazione è che siano gli uomini, più che le macchine, a dover fare la differenza…

18.43 Bottas e Raikkonen hanno rischiato una collisione. Attenzione perché il finlandese potrebbe venire investigato per impeding.

18.42 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Ricciardo, Raikkonen, Alonso, Russell e Sainz. Si qualifica Antonio Giovinazzi, decimo.

18.41 Terminata la Q2, la classifica finale:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.712 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.234 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.241 3

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.342 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.510 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.602 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.632 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.747 4

9 Esteban OCON Alpine+0.862 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.904 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.956 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.173 4

13 Fernando ALONSO Alpine+1.208 3

14 George RUSSELL Williams+1.342 4

15 Carlos SAINZ Ferrari+25.940

18.40 Leclerc si salva e resta ottavo.

18.40 Hamilton, sempre con gomme medie, si porta in vetta in 1’27″712, ben 234 millesimi su Perez.

18.39 Niente da fare, Sainz taglia una curva ed è fuori. L’ala posteriore appare visibilmente danneggiata dopo l’incidente in cui è incappato in precedenza.

18.38 Leclerc, 8° a 0.513, non è affatto certo di superare il taglio con le medie. Sainz avrà un solo tentativo a disposizione per evitare l’eliminazione.

18.37 I distacchi comunque sono minimi, Bottas e Hamilton pagano poco più di un decimo dalle Red Bull.

18.37 La classifica parziale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:27.946 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.007 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.108 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.122 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.372 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.513 4

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.670 3

8 Esteban OCON Alpine+0.704 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+0.722 3

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.939 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.010 4

12 George RUSSELL Williams+1.108 4

13 Lando NORRIS McLaren+1.190 4

14 Fernando ALONSO Alpine+16.289 3

15 Carlos SAINZ Ferrari+65.749

18.36 Sainz rientra in pista, mancano solo 3 minuti ed è 15°.

18.35 TEMPONE DI PEREZ! 1’27″946, va 7 millesimi davanti a Verstappen! Al momento due Red Bull davanti, poi le Mercedes!

18.34 Hamilton risale e si porta in seconda piazza a 0.115 da Verstappen. 2° Perez a 0.222, 4° Bottas a 0.277.

18.32 TESTACODA PER SAINZ! Accarezza il muro e sbatte leggermente con l’ala posteriore. Ferrari comunque quasi illesa, poteva andare molto peggio.

18.30 Bottas secondo a 277 millesimi da Verstappen. E attenzione a Perez che sta andando fortissimo.

18.30 Hamilton è 3° a ben 0.762 da Verstappen!

18.30 Altissimo in secondo intermedio di Hamilton, a mezzo secondo da Verstappen.

18.29 1’27″953 per Verstappen, Leclerc secondo a 0.659. Hamilton si lancia ora.

18.27 Quasi tutti i piloti in pista con gomme medie. Al momento solo Russell con le soft.

18.26 Ricordiamo il regolamento: in gara i primi 10 piloti sulla griglia di partenza partiranno con le gomme utilizzate per ottenere il proprio miglior tempo nel corso della Q2.

18.26 Possibile impeding di Gasly nei confronti di Sainz: i commissari stanno valutando l’episodio accaduto nella Q1.

18.25 Iniziata la Q2! 15 minuti di durata e altri 5 piloti da eliminare.

18.24 La pista migliora giro dopo giro. Il problema è che sarebbe un rischio enorme decidere di provare ad effettuare per ultimi il proprio miglior tentativo, proprio per la possibilità che vengano esposte le bandiere gialle.

18.23 Verstappen e Hamilton sono indietro, ma non hanno avuto modo di migliorarsi nel finale, proprio a causa del traffico.

18.22 La Q1 ci ha detto come queste qualifiche rischino di trasformarsi in una lotteria: tra traffico e bandiere gialle, servirà anche una buona dose di fortuna.

18.21 Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher e Mazepin.

18.20 Terminata la Q1, la classifica finale:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:28.021 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.036 1

3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.195 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.216 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.264 1

6 Charles LECLERC Ferrari+0.289 2

7 Lando NORRIS McLaren+0.317 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.380 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.445 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.482 2

11 Esteban OCON Alpine+0.731 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.835 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.878 2

14 George RUSSELL Williams+0.905 2

15 Fernando ALONSO Alpine+0.923 2

16 Nicholas LATIFI Williams+1.156 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.177 2

18 Lance STROLL Aston Martin+1.347 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.443 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.452

18.19 Colpo di coda di Ricciardo, che si issa fino al 3° posto!

18.18 COLPO DI SCENA! Si ferma la Mercedes di Bottas in pit-lane: i meccanici vanno a riprenderla e la spingono con le braccia al box.

18.18 Perez si porta in vetta in 1’28″021, appena 36 millesimi meglio di Bottas.

18.17 Max Verstappen si stava migliorando, ma ha trovato tantissimo traffico nell’ultimo settore ed è stato costretto ad alzare il piede.

18.16 SOLO UNA REPRIMENDA per Lewis Hamilton a seguito dell’impeding nei confronti di Mazepin nelle FP3. 25000 euro di multa alla Mercedes. Dunque nessuna penalità per il campione del mondo.

18.15 La Mercedes, ad ogni modo, sembra aver risolto i problemi con le gomme soft palesati nelle FP3. Ammesso che fossero reali: la pre-tattica impera…

18.14 Tre minuti al termine della Q1.

18.13 Al momento sarebbero eliminati Russell, Vettel, Stroll, Mazepin e Latifi. Giovinazzi è 12°.

18.12 Tempo importante per Bottas: 1’28″057, rifila 228 millesimi a Verstappen.

18.12 La classifica cambia continuamente, perché il grip dell’asfalto continua a migliorare. Perez in quarta piazza.

18.12 Dura poco la felicità Ferrari. Verstappen si porta in testa con 0.045 su Sainz.

18.11 La classifica parziale, gustiamocela, sperando che nel 2022 diventi la normalità:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:28.330 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.136 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.196 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.224 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.244 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.298 1

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.329 1

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.547 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.562 1

10 Esteban OCON Alpine+0.587 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.615 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.709 1

13 Fernando ALONSO Alpine+0.765 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.775 1

15 George RUSSELL Williams+1.471 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.516 1

17 Lance STROLL Aston Martin+1.593 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.160 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.191 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.112 2

18.09 FERRARI IN TESTA! 1’28″330 per Carlos Sainz, 0.136 su Hamilton e 0.196 su Bottas. Risale anche Leclerc, 4° a 0.224. Attendiamo la risposta di Verstappen, scivolato in settima piazza, mentre Perez è 12°.

18.08 Sembra che la gomma soft, su questo circuito, consenta anche due tentativi consecutivi.

18.08 Tsunoda sale in terza posizione davanti a Gasly e Giovinazzi. 9° Sainz, 13° Leclerc.

18.07 Hamilton al comando con 193 millesimi di vantaggio su Verstappen.

18.07 0.146 il gap di Hamilton al secondo parziale.

18.06 Un decimo di vantaggio per Hamilton al primo intermedio.

18.06 Sainz sale in terza piazza a 0.519. Solo quarto Bottas a 6 decimi da Verstappen!

18.05 Inizia male Hamilton, che finisce lungo in curva 1 dopo una brusca frenata: il primo tentativo non è andato a buon fine. Ora dovrà rilanciarsi, ma con gomme già in parte usurate.

18.05 1’28″659, Max Verstappen nettamente in testa con 0.477 su Norris.

18.04 1’19136 per Norris, ma arriva Verstappen…

18.03 Oggi le bandiere gialle potrebbero rivestire un ruolo determinante. Sarà dunque importante per ogni pilota ottenere il proprio miglior tempo il prima possibile.

18.02 Tutti i piloti rallentano tantissimo nell’ultimo settore, prima di lanciarsi sul rettilineo principale.

18.01 Subito tutti in pista con gomme soft. Le Mercedes di Bottas e Hamilton sono le ultime ad uscire dai box.

18.00 18 minuti la durata della Q1, gli ultimi 5 piloti in classifica verranno eliminati.

18.00 INIZIATE LE QUALIFICHE A JEDDAH!

17.57 Nelle FP3 la Red Bull ha mostrato un feeling maggiore con le gomme soft, mentre la Mercedes ha evidenziato una mancanza di grip. Ma da ora in poi non si scherza più…

17.56 Alle 18.00 prenderanno il via le qualifiche. 18 minuti la durata della Q1, 15 quella della Q2 e 12 quella della Q3.

17.53 Hamilton resta a rischio penalità per l’impeding nei confronti di Mazepin, ma francamente ci sembra assurdo che possa venire sanzionato, vorrebbe dire in un certo senso falsare un Mondiale che sin qui è stato bellissimo ed è giusto che i due grandi rivali se lo giochino sino in fondo.

17.48 La motivazione della sentenza: gli stewards hanno fatto sapere che il sistema di doppia bandiera gialla era stato attivato per errore, e per meno di un secondo, sul pannello n.6. Non caso, come si può vedere chiaramente dall’on-board di Hamilton, in quel momento non era stata esposta nessuna bandiera gialla.

17.46 PRIMO VERDETTO: nessuna penalità per Lewis Hamilton relativamente alla doppia bandiera gialla!

17.42 E’ chiaro che una penalità a Hamilton sposterebbe forse in maniera decisiva gli equilibri di questo Mondiale così tirato. Per questo i commissari ci penseranno a lungo prima di prendere una decisione tanto importante…

17.39 Il colloquio tra Hamilton e gli stewards è durato circa 20 minuti.

17.37 E’ sempre più un Mondiale thrilling. Ora quando arriverà la decisione da parte dei giudici? Prima o dopo l’inizio delle qualifiche, previsto per le 18.00?

17.30 ALTRA SORPRESA! La Mercedes ha riscontrato una perdita di carburante dal motore di Valtteri Bottas al termine delle FP3. La scuderia tedesca ha dunque sostituito la power-unit, montandone una usata: ciò non comporterà una penalizzazione.

17.28 Cosa rischia Lewis Hamilton? Da una semplice reprimenda fino a 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza! Il fatto che le infrazioni contestate si siano verificate nel corso delle FP3 e non delle qualifiche potrebbe aiutarlo.

17.25 Ricapitoliamo cosa sta succedendo. Lewis Hamilton è finito davanti ai commissari per due motivi:

Alle 17.22 avrebbe infranto il regime di doppie bandiere gialle. Per ‘impeding’, ovvero per aver rallentato Mazepin nel corso di un suo giro lanciato. Hamilton procedeva lentamente, e trovandosi sulla medesima traiettoria, ha costretto il russo a finire fuori pista.

17.22 La pista ha una metratura di 6.174 metri, intervallati da 27 pieghe. In realtà sono solo 5 o 6 i punti chiave di questa speciale pista che è contraddistinta da una serie di curve cieche uniche nel loro genere.

17.20 Tutti i protagonisti hanno apprezzato in coro questa pista che è ufficialmente il percorso non permanente più rapido dell’intero Mondiale. Le medie sul giro oltrepassano i 250 km/h, un aspetto che possiamo ritrovare solo in quel di Monza o nel mitico impianto di Spa-Francorchamps.

17.16 Hamilton esce dal colloquio con i commissari sportivi. Attendiamo il verdetto!

17.15 Tutto è pronto nel frattempo per le prime qualifiche della storia in quel di Jeddah, pista inedita che abbiamo imparato a conoscere durante le tre sessioni di prove libere. Chi sarà il migliore tra i muri arabi? Sale l’attesa per la lotta alla pole-position.

17.13 Attendiamo delle news in merito ad un episodio che potrebbe decidere il Mondiale 2021. A Jeddah ci sono tanti rettilinei, ma non è scontato superare.

17.10 Situazione oltremodo delicata per l’inglese che rischia di perdere l’opportunità di scattare dalle prime quattro posizioni dello schieramento!

17.08 Hamilton non avrebbe osservato la doppia bandiera gialla, segnalazione esposta in caso di un pericolo in pista che non è visibile dal pilota. Nell’ultimo evento Verstappen aveva perso 5 posizioni in griglia per il medesimo motivo!

17.05 Hamilton è stato richiamato anche per quanto accaduto in FP3 con il russo Nikita Mazepin. La Mercedes #44 ha rallentato l’alfiere di Haas nel primo tratto della pista, una situazione che non è stata investigata dal direttore di gara Michael Masi.

17.03 Hamilton è a rischio! L’inglese è stato richiamato dai commissari per aver ignorato una doppia bandiera gialla alle 17.22. Il sette volte campione del mondo rischia una sanzione di 5 posizioni sullo schieramento di partenza come accaduto a Verstappen in quel di Losail (Qatar).

17.00 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale di F1 2021. Tra 60 minuti si parte! Subito novità da Jeddah con il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che è stato convocato dai commissari sportivi per aver ignorato una doppia bandiera gialla. Attendiamo degli aggiornamenti in merito.

LEWIS HAMILTON RISCHIA UNA PENALITA’: COSA E’ SUCCESSO NELLE FP3

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Jeddah assisteremo a un grande spettacolo e dall’esito non scontato.

Ci si prepara al nuovo capitolo della saga “Max Verstappen vs Lewis Hamilton“. L’olandese della Red Bull può vantare un vantaggio di otto punti nella classifica del Mondiale piloti sul britannico della Mercedes. Lewis, però, ha vinto le ultime due gare andate in scena a Interlagos (Brasile) e a Losail (Qatar) e ha a disposizione una W12 assai performante. Quanto fatto dall’asso nativo di Stevenage nel corso della prima giornata di libere è stata impressionante e per Max non sarà affatto semplice.

In casa Ferrari ci si prepara un time-attack non semplice. La Rossa deve fare i conti con un layout che sulla carta non dovrebbe favorirla per la potenza che richiede dal motore. Si confida in un ottimo lavoro nel bilanciamento e nelle qualità di guida del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Leclerc, tra l’altro, deve farsi perdonare per l’incidente della FP2 con danni non di poco conto sulla monoposto, ma per sua fortuna nulla di irreparabile.

Sicuramente c’è da attendersi una sfida contro il tempo molto tirata. Sarà una grande sfida per i piloti: un tracciato cittadino velocissimo, con i muri molto vicini alla sede stradale, che possono rappresentare un’insidia di non poco conto. Sarà necessaria grande sangue freddo e un notevole controllo della macchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.00 (italiane). Buon divertimento!

Foto: Florent Gooden / LPS